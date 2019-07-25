بعد التتويج.. الأهلي: هدفنا في الدوري لم ينته

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون العرب أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020، وقال عبد الحفيظ: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».

وأوضح أن مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التأكيد عليه في الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا والفوز في مباراة الأحد المقبل أمام الزمالك. وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه يثق في خبرات لاعبي الأهلي وقدرتهم على الفصل تمامًا بين حسم الدوري، ولقاء الزمالك الهام والمرتقب،

وأوضح أن مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التأكيد عليه في الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا والفوز في مباراة الأحد المقبل أمام الزمالك.



وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه يثق في خبرات لاعبي الأهلي وقدرتهم على الفصل تمامًا بين حسم الدوري، ولقاء الزمالك الهام والمرتقب، الذي كما أكدت يبقى ذا طبيعة خاصة جدًا.



وشدد على أن دوافع اللاعبين والجهاز الفني تظل قوية للغاية لتحقيق الفوز في القمة المقبلة لإنهاء مشوار الدوري بشكل جيد.



ونجح الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة.