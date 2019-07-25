رياضة

بعد التتويج.. الأهلي: هدفنا في الدوري لم ينته

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
الأهلي
الأهلي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون العرب أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020، وقال عبد الحفيظ: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».
وأوضح أن مباراة الزمالك تظل ذات طبيعة خاصة، نظرًا لأهميتها جماهيريًا وهو ما تم التأكيد عليه في الحديث مع اللاعبين من أجل تحقيق هدفنا والفوز في مباراة الأحد المقبل أمام الزمالك. وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أنه يثق في خبرات لاعبي الأهلي وقدرتهم على الفصل تمامًا بين حسم الدوري، ولقاء الزمالك الهام والمرتقب،
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لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
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مدرب نيوكاسل: لست حامل حقائب لرئيس النادي

نفى ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي خلف الإسباني رفائيل بينيتيز في المنصب، التكهنات التي ساقتها بعض جماهير الفريق، بأنه "دمية" في يد مايك أشلي مالك النادي، كما أكد أنه يطالب بالحصول على فرصة حقيقية للفوز بثقتهم. ورحل بينيتيز، صاحب الشعبية عندما انتهى عقده بنهاية يونيو الماضي، قائلا إن المسؤولين في النادي الواقع في شمال شرق البلاد لا يتقاسمون معه نفس الرؤية، ولم يُشعر وصول بروس لسانت جيمس بارك، هذا الشهر الجماهير بالرضا في ظل غضبها أساسًا من افتقار أشلي وبشكل واضح للطموح خلال فترة رئاسته وسط خطط لبيع النادي صاحب الأداء المتواضع.
اولمبياد-طوكيو (3)

مصمم ميدالية أولمبياد طوكيو يكشف أسرار الشكل الجديد

لا يزال يونيشي كاوانيشي، يتأقلم مع الشهرة المفاجئة التي بات يحظى بها، بعد يوم واحد من الكشف عن تصميماته لميداليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وتم الكشف عن التصميم خلال حفل بهيج وفخم في العاصمة اليابانية، قبل عام واحد بالضبط من انطلاق الدورة الأولمبية التي ستبدأ في 24 يوليو 2020. وظهر على الميداليات، التي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمترا، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين في تصميم يشمل أيضا الشعار الأولمبي، وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية، تم التبرع بها من كل أنحاء اليابان.
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فرحة-الاهلى‎ (8)

رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان: مبروك لأعظم نادٍ في الكون

تغنى أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة، والمعار من صفوف الأهلي، بتتويج المارد الأحمر، بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، حيث نشر لاعب الفريق الساحلي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مساء اليوم الأربعاء، عقب تتويج الأهلي بالمسابقة المحلية، قائلا: "مبروك لأعظم نادٍ فى الكون".
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شيلونجو يقود كتيبة الدراويش في مواجهة الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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