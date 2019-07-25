سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائب يعلق على صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد

تحرير:أحمد جاد ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
صندوق النقد - صورة أرشيفية
صندوق النقد - صورة أرشيفية
وصف عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار بأنها شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، قائلا إن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وأضاف غلاب، في تصريح له، اليوم الخميس: "ومن ثم فإن القرض ليس من أجل توفير الإيرادات اليومية والمرتبات والمأكل والمشرب مثلما كانت تقترض الحكومات السابقة، وإنما من أجل البناء والتطوير وهذا الأمر الذي يطمئن المصريين"، موضحا: "مأكلنا ومشربنا من قوتنا في الموازنة، وإنما قرض صندوق النقد للبناء الجديد".وأكد
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الخدمات الصحية على أجندة أولويات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.
حبوب-منع-الحمل

بالكوتة في الصيدليات .. أين ذهبت أدوية منع الحمل؟

«أزمة أمن قومي»... فى الوقت الذى تستنفر فيه الدولة جهودها من أجل التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى باتت تؤرق المجتمع، حيث بلغ عدد المصريين فى الداخل 99 مليونا، طفت على السطح أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، بل هى أحد أسبابها، ألا وهي أزمة نقص أدوية منع الحمل المستوردة فى الصيدليات، عقب تفجر الأزمة بدأت حرب التصريحات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أسباب النقص الحاد فى هذه الأدوية، حيث أكد الصيادلة أن تقاعس وزارة الصحة عن القيام بدورها وتهريب الأدوية إلى دول الخليج، وعدم استيرادها بالكميات الكافية السبب فى النقص.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

الاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف بالكويت

تعرض طبيب مصري يعمل في مستوصف جابر الأحمد بدولة الكويت للاعتداء، حسبما أعلنت الجمعية الطبية بالكويت، التي أعربت عن أسفها لوقوع الحادث. ونقل موق «الراي» الكويتي عن مصدر، إن الطبيب المصري وفي أثناء قيامه بواجبه داخل المستوصف تعرض من قبل أحد المراجعين للضرب المبرح بعد مشادة كلامية حصلت بينهما، ما تسبب في إصابته بجروح سطحية وسحجات. وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إن الطبيب توجه إلى قسم الشرطة التابع له المستوصف، وسجل قضية اعتداء بالضرب بحق الجاني أحيلت إلى الجهات المختصة للبحث والتحري عن المتهم من خلال البيانات المسجلة في المستوصف.
اقرأ المزيد من الأخبار
علي-عبدالعال (3)

عبدالعال: تحية حب للسيسي.. وولائي له بعد الله والوطن

أعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يحمله من وفاء وإخلاص للوطن. وقال عبد العال، قبل إعلان انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مقاتل يتحدي الصعاب، مضيفا: "ولائي لهذا الرجل بعد الله والوطن، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الوفي والشجاع". وتابع عبد العال: 'إن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص ولديه حلم بأن يأخذ هذا الوطن إلي الموقع الذي يليق به'.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

بالأغلبية.. البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى، إذ قال عبد العال، إنه ورد إلى المجلس فى تاريخ 4 يوليو الجارى، قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019، بمد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
مجلس-النواب (1)

الموافقة على قانون المحاكم الاقتصادية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية، إذ يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية».
اكمل-قرطام (2)

«قرطام» يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حرائق وسط البلد

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بشأن الحرائق المتكررة في منطقة وسط القاهرة. وقال «قرطام» إن أسباب تكرار الحرائق بمنطقة وسط القاهرة معروفة، لافتا إلى أن آخر هذه الحوادث هو حريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد على بالعتبة في حى الموسكى، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات نتيجة تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فإن الخسائر المادية بلغت نحو 25 مليون جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org