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كيف يقاوم الفلاحون غزو النمل الأبيض لقرى الصعيد؟

نقابة الفلاحين تؤكد انتشار الحشرة بجنوب الصعيد وتقرير رسمي: قنا والأقصر وأسوان والإسكندرية الأعلى إصابة ومعالجة 1776 مصابة بآفة النمل الأبيض خلال خطة وزارة الزراعة
تحرير:خالد وربي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
النمل الأبيض
النمل الأبيض
انتشر النمل الأبيض بعدد من قرى الصعيد مخلفا أضرارا في المنازل ويتغذى النمل الأبيض على الأخشاب وهو حشرة مختلفة عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني والأثاث الخشبي وجذوع الأشجار، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد انتشاره. ويعتبر النمل الأبيض أو"الأرضة"، من أخطر الحشرات الموجودة في مصر، ويتغذى بالأساس على مادة السيللوز الموجودة في الأخشاب، بالإضافة إلى وجود أنواع منه قادرة على إحداث ثقوب داخل الأساسات الخراسانية، ما يهدد بسقوط المباني فوق رؤوس الساكنين بها.
وبدأت وزارة الزراعة، حملة مكثفة لمواجهة هجوم النمل الأبيض على عدد من القرى بالصعيد، وذلك خوفا من انتشاره بمناطق أخرى. وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور النمل الأبيض داخل البيوت، ومن أبرزها وجود تسربات مائية داخل المنازل، لأن الأماكن الرطبة تعتبر بيئة مناسبة لتجمعات النمل الأبيض فضلا عن عدم
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سد-النهضة (1)

سد النهضة يتصدر رسالة أبي أحمد للرئيس السيسي

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها اهتمام أديس أبابا، وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو.. وعبر أبي، في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله الرئيس السيسي اليوم الخميس، عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

هل ينجح البرلمان في حسم الثغرات في قانون المرور؟

لا يزال قانون المرور الجديد يشهد حالة كبيرة من الجدل وتباين الآراء داخل أروقة البرلمان حتى اللحظة الراهنة، وهو ما تسبب في عدم إرجاء القانون في صورته النهائية حتى الآن. حيث شهد القانون خلال الآونة الماضية، عدة جلسات استماع بحضور عدد كبير من المتخصصين لمناقشة مشروع القانون الحالي، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين، إلا أنه لا يزال هناك عدد من المواد الخلافية التي لم يتم حسمها.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

تنسيق الجامعات.. مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى حتى مساء غد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، وأكد الوزارة في بيان رسمي، أن سبب مد التوقيت، يأتى في إطار الحرص على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.. وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، يوم الأحد الماضي، وفقا للحد الأدنى في الشعب الثلاث: العلمية والهندسية والأدبية.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
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خرفان-واضحى-العيد (6)

بالأسعار والأماكن.. كيف تشتري أضحية العيد؟

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار وأماكن بيع أضحية العيد بالمحافظات المختلفة مؤكدة على طرح اللحوم البلدية بسعر 95 جنيها للكيلو بينما أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على وجود وفرة في لحوم الأضاحي هذا العام تصل إلى 10%. وحددت وزارة الزراعة أماكن بيع أضحية العيد بعدد من المحافظات عبر منافذها العديدة التي سيتم من خلالها حجز واستلام الأضحية فضلا عن مديريات هيئة الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية كما حددت عددا من المواصفات لاختيار الأضحية السليمة.
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كيف تكافح الحكومة العفن البني في البطاطس؟

مرض العفن البنى فى البطاطس مرض خطير جدا وذو آثار تدميرية على محصول البطاطس. ومرض العفن البنى أو مرض الذبول البكتيرى فى البطاطس هو مرض له أهمية اقتصادية على مستوى العالم. وفى مصر يعتبر محصول نبات البطاطس ثانى أكبر محصول خضر بعد الطماطم، ومن أهم المحاصيل التصديرية والبطاطس المصرية تصدر إلى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. ومصر من أكبر الدول المنتجة للبطاطس فى قارة إفريقيا، حيث تنتج نحو 1.5 إلى 2 مليون طن من زراعة نحو 200,000 فدان. وهذا المرض غير مسموح بأى نسبة لوجوده فى درنات البطاطس عند التصدير.
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الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
الارز (1)

انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين

اضطرابات كثيرة شهدها سوق الأرز خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط مفاجئ فى الأسعار، حيث شهد سعر طن الأرز انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 20 و25%، بواقع 2000 جنيه فى الطن، بعد أن كان سعر الطن منذ أشهر قليلة مرتفعا للغاية، وإن كان هبوط ثمن طن الأرز مفاجئا للبعض فإن هذا الانخفاض له شواهد كثيرة ساهمت فيه بداية من زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذى كان له أثر كبير فى زيادة حجم المعروض من المحصول، بالإضافة إلى اقتراب موعد حصاد محصول هذا العام، وقيام الحكومة باستيراد 155 ألف طن أرز.
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