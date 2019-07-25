كيف يقاوم الفلاحون غزو النمل الأبيض لقرى الصعيد؟

نقابة الفلاحين تؤكد انتشار الحشرة بجنوب الصعيد وتقرير رسمي: قنا والأقصر وأسوان والإسكندرية الأعلى إصابة ومعالجة 1776 مصابة بآفة النمل الأبيض خلال خطة وزارة الزراعة

تحرير:خالد وربي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

انتشر النمل الأبيض بعدد من قرى الصعيد مخلفا أضرارا في المنازل ويتغذى النمل الأبيض على الأخشاب وهو حشرة مختلفة عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني والأثاث الخشبي وجذوع الأشجار، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد انتشاره. ويعتبر النمل الأبيض أو"الأرضة"، من أخطر الحشرات الموجودة في مصر، ويتغذى بالأساس على مادة السيللوز الموجودة في الأخشاب، بالإضافة إلى وجود أنواع منه قادرة على إحداث ثقوب داخل الأساسات الخراسانية، ما يهدد بسقوط المباني فوق رؤوس الساكنين بها.

وبدأت وزارة الزراعة، حملة مكثفة لمواجهة هجوم النمل الأبيض على عدد من القرى بالصعيد، وذلك خوفا من انتشاره بمناطق أخرى. وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور النمل الأبيض داخل البيوت، ومن أبرزها وجود تسربات مائية داخل المنازل، لأن الأماكن الرطبة تعتبر بيئة مناسبة لتجمعات النمل الأبيض فضلا عن عدم

وبدأت وزارة الزراعة، حملة مكثفة لمواجهة هجوم النمل الأبيض على عدد من القرى بالصعيد، وذلك خوفا من انتشاره بمناطق أخرى.

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور النمل الأبيض داخل البيوت، ومن أبرزها وجود تسربات مائية داخل المنازل، لأن الأماكن الرطبة تعتبر بيئة مناسبة لتجمعات النمل الأبيض فضلا عن عدم الاهتمام بنظافة المنزل وكثيرًا ما تنتشر بمنازل الفلاحين؛ لأن النمل الأبيض عادةً ما يعيش في الأراضي الزراعية.

وحسب تقرير رسمي لوزارة الزراعة فإن الوزارة تقوم بتوفير المركبات اللازمة لمكافحة آفة النمل الأبيض مجانًا لغير القادرين والمعدمين بالمنازل بالقرى والأحياء الفقيرة خاصة في محاظات جنوب الصعيد.

ويشير التقرير إلى معالجة 1776 مصابة بآفة النمل الأبيض خلال خطة الوزارة لعام 2018 بأربع محافظات هى قنا والأقصر وأسوان والإسكندرية وهى محافظات حسب التقرير بها نسبة إصابة عالية نسبيا.

وأشار التقرير إلى أنه يتم تنفيذ العلاج طبقا للتوصيات الفنية وتحت إشراف مهندسي المكافحة المختصين بمعالجة النمل الأبيض بكل محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن إدارة مكافحة الآفات الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات قامت بجهود للقضاء على حشرة النمل الأبيض ”الأرضة” في الفترة الأخيرة؛ مما قلل الأضرار الناجمة عن هذه الحشرة التي تهلك الأثاث الخشبي للمنازل وتهدد بانهيار المنازل التي تستخدم الألواح الخشبية لتغطية الأسطح لافتا إلى أن اللجان المتخصصة وفرت المبيدات اللازمة لمكافحة الحشرة وخصصت خطا ساخنا لتلقي أي بلاغات خاصة بالنمل الأبيض.

وأوضح ”أبوصدام” أن الحشرة انتشرت بشكل كبير في جنوب الصعيد وخاصة محافظة الأقصر ومحافظة الوادي الجديد والفيوم لوجود المناخ والبيئة الملائمتين لسرعة تكاثر هذه الحشرات الضاره والتي تكافح عن طريق مبيد (البيربان).

وطالب عبدالرحمن المواطنين بإبلاغ مديرية الزراعة فور رؤية آثار الحشرة

وعدم إقامة أي منشأة خاصة إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الحشرة بمعرفة مديرية الزراعة وخاصة في المناطق التي ظهرت فيها هذه الحشرات.

ويقول الدكتور محمد رجائي عبدالفتاح، أستاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث، إن مقاومة الأنواع تحت الأرضية من النمل الأبيض في المباني تتم بطريقتين وهما: بالتشييد الصحيح للمبنى، بحيث يكون مقاومًا للإصابة بالنمل الأبيض، وذلك عن طريق خلط أو باستعمال الكيماويات لإتلاف الأعشاش الأرضية بأي نوع من المبيدات المسموح بها.

ويضيف أن الطريقة الأولى، تتطلب الإنشاء دون أن تلامس الأخشاب الأرض وبحيث لا يتسنى للنمل الأبيض أن يصل إلى الجزء الخشبي من المبنى سواء عن طريق السلالم الخارجية والعتبات أو من خلال الأساس، وتطلب الطريقة الثانية استعمال الكيماويات الآمنة المصرح بها كذلك يمكن استخدام بعض الفطريات ذات التأثير على الحشرات خاصة النمل الأبيض، ولاسيما بعد إضافة شحنات إلكتروستاتيكية إلى الفطر، وبذلك يتعلق الفطر بالحشرة؛ حيث يتم شحن الفطريات بشحنات مخالفة للشحنة الكهربية الاستاتيكية الموجودة على النمل.

ويوضح أنه يمكن مقاومة أنواع النمل الأبيض التي تصيب الأخشاب الجافة بحفر ثقوب صغيرة في الأخشاب المصابة، ثم ضغط مقدار صغير من مسحوق الزرنيخ أو الفلور في هذه الثقوب ثم سدها، حيث إن أفراد النمل الأبيض يدلل بعضها بعضا باستمرار فإذا وصل هذا المسحوق، إلى أفراد قليلة فسرعان ما ينتقل إلى الأفراد الأخرى ويقتلها‏.

ويشير "رجائي"، إلى أنه في حالة وجود قرى مصابة بالنمل الأبيض يتم علاج القرية بأكملها بحزام من المبيدات ذات تركيز عالِ للقضاء على المستعمرات، وإبعاد النمل الأبيض عن مصدر الغذاء لتخفيف أضراره، حيث يقوم بالتغذية على مادة "السليولوز" الموجودة بالخشب وذلك لوجود "بروتوذا"، وهي عبارة عن كائنات أولية دقيقة تعيش معيشة متكافلة مع النمل الأبيض تقوم بهضمه فمن غير هذه الكائنات يموت، وكذلك يتغذى على الأوراق ويترك غلالة من الورق لحجب الضوء عنه؛ لأنه لو تعرض للضوء يموت على الفور من الضوء.



ويضيف: "يتم وضع المبيد في حفر على مسافات معينة، وبتركيز محدد لمعرفة المدة الزمنية لمفعوله، وهذا الحاجز الكيميائي يمنع الإصابة من الانتشار من مكان إلى آخر، وبشكل عام يتم تشديد الرقابة في المواني البحرية؛ حيث تعد هي المعبر الرئيسي لانتقال النمل الأبيض بأنواعه المختلفة من مكان إلى آخر، ويتم تنسيق الجهود بين أجهزة وزارة الزراعة، والجهات المعنية الأخرى للقضاء على خطر النمل الأبيض في مصر‏ بالمناطق المصابة بالمحافظات المختلفة بمجرد ورود شكاوى من المواطنين‏.‏

ولفت أستاذ علم الحشرات، إلى أحدث الأبحاث في هذا المجال يتم استخدام الفطريات القاتلة للحشرات؛ حيث إن النمل "الشغالة" تأخذ تلك الفطريات وتقوم بنقلها إلى داخل المستعمرة تحت الأرض حيث نسبة الرطوبة عالية، مما يساعد على تنمية الفطر والقضاء على المستعمرة، مشيرًا إلى أن هناك دراسات قامت بها الشعبة الزراعية بمعامل المركز القومي للبحوث عن أجزاء الفم للنمل الأبيض وأجنحته وجلده بالميكروسكوب الإلكتروني، وعمل مقارنة بينه وبين "يرقة سوسة النخيل"، حيث إن "يرقة سوسة النخيل" تتغذى أيضا على سليلوز الموجود بالنخل، وتم التحليل للكائنات الحية داخل أمعائها التي تساعدها في هضم السليولوز، مشيرًا إلى استمرارية الأبحاث؛ وذلك للبحث الكفء عن المواد التي تحول الكربوهيدارت إلى بروتين.