بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ المحلات التجارية العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة 30 يوما، وذلك بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك بهدف تنشيط حركة المبيعات، وتوقعت شعبة الملابس زيادة إقبال المواطنين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

شعبة الملابس: التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50% قال يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون الصيفي بدأ قبل موعده الأساسي بنحو 40 يوما، لافتا إلى أن تبكير موعده جاء بالاتفاق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف كسر حالة الركود التي تمر

شعبة الملابس: التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50%

قال يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون الصيفي بدأ قبل موعده الأساسي بنحو 40 يوما، لافتا إلى أن تبكير موعده جاء بالاتفاق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف كسر حالة الركود التي تمر بها السوق المحلية خلال الوقت الحالي.

وأضاف زنانيري أن المحلات التجارية سوف تقدم تخفيضات وعروضا على الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح ما بين 20 و50%، متوقعا حدوث إقبال كبير من قبل المواطنين، خاصة بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الشعبة أن حجم الإنتاج المحلي من الملابس الجاهزة يبلغ نحو 70%، بينما تستورد مصر نحو 30% فقط من الخارج.

من جانبه قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن الموسم الصيفي هذا العام يعد الأفضل بالمقارنة بالأعوام الماضية، خاصة مع انخفاض سعر الدولار وتوقعات بحدوث تراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وسجل حجم صادرات الملابس خلال الربع الأول من العام الجاري، الفترة من يناير إلى أبريل 2019، نحو 542 مليون دولار، في مقابل نحو 528 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3%، بحسب البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

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التموين: المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية للتجار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية للتجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة فى دائرتها محاله التجارية.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، باتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الصيفى هذا العام، فضلا عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة لها.

وأضاف الوزير أن فترة الأوكازيون ستشمل مرحلة عيد الأضحى المبارك، وأن الجهات المشاركة تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

بينما قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن التخفيضات ستكون مستمرة لمدة شهر كامل، لافتا إلى أنه سيتم عرض المنتجات بالأسعار المخفضة للتخفيف من معاناة العديد من المواطنين لغلاء الأسعار.

وأعلنت الوزارة عن انطلاق حملات رقابية مفاجئة على الأسواق، للتأكد من جدية تخفيض أسعار السلع المعروضة، والتأكد من حصول المحلات على ترخيص مسبق للمشاركة في الأوكازيون، والتأكد من عدم وجود عروض وهمية، ومراقبة النظام المحاسبي، سواء كان ورقيا أو إلكترونيا.

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نصائح قبل الشراء في الأوكازيون الصيفي

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيه مجموعة من النصائح للمستهلكين عند شراء الملابس خلال فترة الأوكازيون، فطالبت الوزارة المستهلكين باتباع التعليمات الآتية:

- أن يختار المستهلك محلا حسن السمعة للشراء منه.

- يجب أن يتأكد المستهلك من عدم وجود عيوب نسيجية واضحة فى الخام، مثل التنسيل، أو وجود بقع، أو التقطيع.

- اختيار درجة ثبات اللون باستعمال منديل أبيض أو قطنة مبللة وحكّها في القماش، وفي حالة ظهور لون بالمنديل تكون قطعة الملابس غير جيدة.

- ضرورة التأكد من أن المنتج ذو درجة لونية واحدة.