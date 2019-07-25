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بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ المحلات التجارية العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة 30 يوما، وذلك بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك بهدف تنشيط حركة المبيعات، وتوقعت شعبة الملابس زيادة إقبال المواطنين
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
تخفيضات الملابس
تخفيضات الملابس
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
  شعبة الملابس: التخفيضات تتراوح من 20 إلى 50% قال يحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون الصيفي بدأ قبل موعده الأساسي بنحو 40 يوما، لافتا إلى أن تبكير موعده جاء بالاتفاق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف كسر حالة الركود التي تمر
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الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: مصر نجحت في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

قال ديفيد ليبتون، المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي، إن مصر نجحت في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وحققت أهدافه الرئيسية، مشيرا إلى حدوث تحسن كبير في أوضاع الاقتصاد الكلي مقارنةً بعام 2016، بدعم من السلطات المصرية التي تبنّت برنامجها الإصلاحي بقوة واتخذت إجراءات حاسمة مقدمًا على صعيد السياسات. وأضاف أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
سبائك الذهب

أسعار الذهب تنخفض عالميا بعد ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وقربه من أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم، ويليه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، والذي بلغه في الجلسة السابقة.
الاقتصاد-المصري

كيف يؤثر ارتفاع قيمة الجنيه على الاقتصاد المصري؟

احتل الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي، حسب تقرير أصدرته وكالة الأنباء العالمية «بلومبرج». وواصل سعر الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأمريكي ليصل في البنوك إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزي المصري. ومنذ شهر يناير الماضي، فقدت العملة الخضراء ما يقرب من نحو 130 قرشا، وتشير التوقعات إلى استمرار صعود الجنيه أمام العملات الأجنبية حتى عام 2020.
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