الفرصة بـ10 آلاف.. مدير مكتب عمالة يبيع الوهم للشباب

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

نصب واحتيال

الحصول على وظيفة بالخارج، خاصة دولة عربية وبناء غد أفضل حلم يراود كثيرين حتى إن غالبيتهم يطرق باب مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج دون منح أنفسهم الفرصة للتأكد من صحة أوراق تلك المكاتب أو جدية القائمين على إدارتها لتتكرر مأساة النصب على المواطنين، راغبي العمل بالخارج، خاصة من الشباب، لتتحول أحلامهم الوردية إلى كابوس مفزع، ينتهي بتحرير محاضر بأقسام الشرطة بحثا عن استعادة المبالغ التي قاموا بسدادها لأصحاب تلك المكاتب الوهمية التي تتاجر بأحلام، بل وعقول "الغلابة".

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 7 مواطنين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من المدير المسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بمنطقة الدقي، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، والاستيلاء منهم على مبلغ 70 ألف جنيه بزعم توفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول العربية، بواقع 10 آلاف جنيه