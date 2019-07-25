الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ4 تجار عملة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص، أحدهم مسؤول بشركة سياحية بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 17 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2019، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية «السوق السوداء»، حيث تبين قيام الأول بالاتجار وباقي المتهمين باستبدال عملات تنوعت ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية منه داخل مقر الشركة، بينما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.

تعود تفاصيل القضية ليوم السبت 9 سبتمبر 2017، عندما ألقت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة، بإشراف العقيد محمد السيد حامد، مفتش مباحث الأموال العامة بإدارة شرق الدلتا، ورئاسة المقدم محمد فخر الدين، القبض على كل من «إبراهيم. ال. م. إ» مسؤول عن شركة «د» للسياحة بأبو كبير، و«أحمد.