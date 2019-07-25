جريمة

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ4 تجار عملة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص، أحدهم مسؤول بشركة سياحية بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 17 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2019، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية «السوق السوداء»، حيث تبين قيام الأول بالاتجار وباقي المتهمين باستبدال عملات تنوعت ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية منه داخل مقر الشركة، بينما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
تعود تفاصيل القضية ليوم السبت 9 سبتمبر 2017، عندما ألقت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة، بإشراف العقيد محمد السيد حامد، مفتش مباحث الأموال العامة بإدارة شرق الدلتا، ورئاسة المقدم محمد فخر الدين، القبض على كل من «إبراهيم. ال. م. إ» مسؤول عن شركة «د» للسياحة بأبو كبير، و«أحمد.
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«هنطهر بيتك»| الشرطة تحذر من مكافحي الحشرات المزيفين

صوت طرق الباب توجه على أثره مُسن بلغ من العمر أرذله لاكتشاف هوية الزائر، فحاول التأكد من شخصية الضيف عبر فتحة "العين السحرية" لكن دون جدوى، فقرر فتح الباب، ليقابله 3 أشخاص بابتسامة علت وجوههم، وأخبروه بأنهم حضروا بتكليف من شركة لمكافحة الحشرات حرصا على تطهير المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة "إحنا جايين نطهر بيتك يا فندم، الجو حر وإنت عارف الحشرات بتزيد" ليسمح لهم بالدخول ومباشرة عملهم "الوهمي" ليكتشف بعد مغادرتهم الشقة اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من غرفة النوم.
شركات -مزيفة-نصب

الفرصة بـ10 آلاف.. مدير مكتب عمالة يبيع الوهم للشباب

الحصول على وظيفة بالخارج، خاصة دولة عربية وبناء غد أفضل حلم يراود كثيرين حتى إن غالبيتهم يطرق باب مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج دون منح أنفسهم الفرصة للتأكد من صحة أوراق تلك المكاتب أو جدية القائمين على إدارتها لتتكرر مأساة النصب على المواطنين، راغبي العمل بالخارج، خاصة من الشباب، لتتحول أحلامهم الوردية إلى كابوس مفزع، ينتهي بتحرير محاضر بأقسام الشرطة بحثا عن استعادة المبالغ التي قاموا بسدادها لأصحاب تلك المكاتب الوهمية التي تتاجر بأحلام، بل وعقول "الغلابة".
اختطاف-طفل

الطفلة سما: «ماتخطفتش».. وتركت المنزل بسبب زوجة أبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من حل لغز ما تردد بأنه "اختطاف الطفلة سما التى تبلغ من العمر 9 سنوات"، بعد تداول مقطع فيديو وصور على "فيسبوك" يظهر أنها برفقة إحدى السيدات بغرب المدينة، لتشغل الرأي العام السكندري، حيث عادت الطفلة لأحضان والدها وتبين أنها تركت المنزل لسوء معاملة زوجة الأب فخرجت إلى الشارع تبكي وعثرت عليها إحدى السيدات واصطحبتها لحين الوصول إلى أسرتها، وتبين صحة عدم ما تم تناوله بشأن اختطافها. وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من "عبد الرحمن.أ" يفيد باختفاء ابنته المشار إليها وتغيبها عن المنزل بمنطقة سيدى بشر.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

حجزها محام بمكتبه| استعجال تقرير تشريح سمسارة الدقي

استعجلت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الخميس، تقرير الصفة التشريحية الخاص بسمسارة عقارات لقيت مصرعها بعدما قفزت من نافذة مكتب محامٍ بمنطقة الدقي، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وذلك على خلفية اتهام المحامي باحتجاز المتوفاة دون وجه حق، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات مالية في ما بينهما، وطلبت النيابة مناقشة الضابط محرر محضر ضبط المتهم، للوقوف على تفاصيل وملابسات وظروف الواقعة، وجددت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
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اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
اغتصاب (2)

تطور جديد في قضية اغتصاب «طفلة العرفي» بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس ربة منزل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتستر على زوجها الذي اغتصب الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلًا وهي لم تُكمل عامها الثالث عشر بعد، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار زوج المتهمة الهارب للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
القبض-على-متهم

حبس 6 أشخاص ضُبطوا بـ112 «فرش حشيش» في الشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ستة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من جوهر «الحشيش» المُخدر، بقصد الاتجار فيها، حيث ضًبط المتهمون في كمين أمني حال استقلالهم أتوبيس رحلات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما بلغت حصيلة المضبوطات 112 «فرش حشيش»، كان المتهمون يستعدون لترويجها على عملائهم.
محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
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