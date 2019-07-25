الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ4 تجار عملة بالشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
صورة أرشيفية
قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص، أحدهم مسؤول بشركة سياحية بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 17 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2019، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية «السوق السوداء»، حيث تبين قيام الأول بالاتجار وباقي المتهمين باستبدال عملات تنوعت ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية منه داخل مقر الشركة، بينما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
تعود تفاصيل القضية ليوم السبت 9 سبتمبر 2017، عندما ألقت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة، بإشراف العقيد محمد السيد حامد، مفتش مباحث الأموال العامة بإدارة شرق الدلتا، ورئاسة المقدم محمد فخر الدين، القبض على كل من «إبراهيم. ال. م. إ» مسؤول عن شركة «د» للسياحة بأبو كبير، و«أحمد.
تعود تفاصيل القضية ليوم السبت 9 سبتمبر 2017، عندما ألقت قوة مكبرة من مباحث الأموال العامة، بإشراف العقيد محمد السيد حامد، مفتش مباحث الأموال العامة بإدارة شرق الدلتا، ورئاسة المقدم محمد فخر الدين، القبض على كل من «إبراهيم. ال. م. إ» مسؤول عن شركة «د» للسياحة بأبو كبير، و«أحمد. ن. أ. ح» و«أحمد. ع. م. م» و«وائل. س. م. س»، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، لاتجارهم في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية القانونية.
وتبين قيام المتهم الأول بإدارة مقر الشركة المسؤول عنها للاتجار في العملة الأجنبية، وحضور المتهمين الثلاثة لاستبدال عملات منه، حيث تم ضبطهم جميعا داخل مقر الشركة وبحوزتهم 2180 ريالا سعوديا، و1200 دولار أمريكي، و46 ألفا و50 جنيها مصريا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.