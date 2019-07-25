السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم.وكان حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، قد أعلن أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما