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السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم.وكان حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، قد أعلن أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما
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مدبولي: الخدمات الصحية على أجندة أولويات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.
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بالكوتة في الصيدليات .. أين ذهبت أدوية منع الحمل؟

«أزمة أمن قومي»... فى الوقت الذى تستنفر فيه الدولة جهودها من أجل التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى باتت تؤرق المجتمع، حيث بلغ عدد المصريين فى الداخل 99 مليونا، طفت على السطح أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، بل هى أحد أسبابها، ألا وهي أزمة نقص أدوية منع الحمل المستوردة فى الصيدليات، عقب تفجر الأزمة بدأت حرب التصريحات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أسباب النقص الحاد فى هذه الأدوية، حيث أكد الصيادلة أن تقاعس وزارة الصحة عن القيام بدورها وتهريب الأدوية إلى دول الخليج، وعدم استيرادها بالكميات الكافية السبب فى النقص.
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نائب يعلق على صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد

وصف عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار بأنها شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، قائلا إن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي.
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الاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف بالكويت

تعرض طبيب مصري يعمل في مستوصف جابر الأحمد بدولة الكويت للاعتداء، حسبما أعلنت الجمعية الطبية بالكويت، التي أعربت عن أسفها لوقوع الحادث. ونقل موق «الراي» الكويتي عن مصدر، إن الطبيب المصري وفي أثناء قيامه بواجبه داخل المستوصف تعرض من قبل أحد المراجعين للضرب المبرح بعد مشادة كلامية حصلت بينهما، ما تسبب في إصابته بجروح سطحية وسحجات. وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إن الطبيب توجه إلى قسم الشرطة التابع له المستوصف، وسجل قضية اعتداء بالضرب بحق الجاني أحيلت إلى الجهات المختصة للبحث والتحري عن المتهم من خلال البيانات المسجلة في المستوصف.
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الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم. وأعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة المستشار الأول للرئيس المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
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«هلموا لتونس».. الانتخابات التونسية بنكهة عسكرية

"هلموا لتونس" هو اسم حركة عسكرية أُعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قياديين متقاعدين في تونس، كان يرتكز برنامجهم على مقاومة الجهل عبر إصلاح التعليم ومقاومة الفقر عبر تطوير الاقتصاد التونسي وإصلاحه، كما تؤكد الحركة التصدي للجريمة المنظمة لتوفير الأمن. واستبقت قيادات عسكرية سابقة الانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في أكتوبر المقبل، بقرار الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة "هلموا لتونس"، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية".
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«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.
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بعد وفاة السبسي.. من يخلف الرئيس التونسي؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية. كان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية. والآن يطرح العديد من المراقبين سؤالا هاما "من يخلف السبسي؟" بعد وفاته عن عمر يناهز 92 عاما.
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