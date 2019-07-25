احتشاد أهالي سرس الليان أمام مقابر «الفيشاوي» (صور)

تحرير:ريهام عبد الوهاب - تصوير سامح أبو حسن ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

مقبرة فاروق الفيشاوي

خرج جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، برفقة نجليه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي وزملائه في الوسط الفني ومحبيه، متجهين إلى قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، لكى يتم دفنه بمقابر عائلته هناك وفقا لرغبته. وعلى الجانب الآخر، احتشد أهالى سرس الليان أمام مقابر الفيشاوي انتظارا للحظة وصول الجثمان، من أجل تأدية صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد الصعيدي، وسط أقاربه وأهل بلده الذين يكنون له الحب، كونه لم يبخل عليهم يوما وكان دائما ودودًا بهم.

وشيعت قبل قليل، جنازة فاروق الفيشاوي، وسط حضور كبير من جانب الفنانين ومحبيه الذين حرصوا على وداعه، وكان من أبرز الحاضرين من الفنانين "عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وسامح الصريطي، وأحمد عبد العزيز، وأكرم حسني، وعمرو محمود ياسين، والموسيقار هانى مهنا، والفنانة رجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، والمخرج سمير