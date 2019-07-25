رياضة

مصمم ميدالية أولمبياد طوكيو يكشف أسرار الشكل الجديد

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
لا يزال يونيشي كاوانيشي، يتأقلم مع الشهرة المفاجئة التي بات يحظى بها، بعد يوم واحد من الكشف عن تصميماته لميداليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وتم الكشف عن التصميم خلال حفل بهيج وفخم في العاصمة اليابانية، قبل عام واحد بالضبط من انطلاق الدورة الأولمبية التي ستبدأ في 24 يوليو 2020. وظهر على الميداليات، التي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمترا، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين في تصميم يشمل أيضا الشعار الأولمبي، وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية، تم التبرع بها من كل أنحاء اليابان.
وقال كاوانيشي إنه كان يريد وضع تصميم دائري في مقدمة الميداليات، ليبرز العالم ويعكس الضوء، وأضاف كاوانيشي للصحفيين: "الضوء يصل من عدة زوايا وهتافات الجماهير تأتي من كل جانب، وقد ترجمت كل هذه الأفكار في هذا التصميم". وزاد يونيشي كاوانيشي: "انعكاس الضوء يسير في عدة اتجاهات؛ لذا فإن الأمل يحدوني أن يصل
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لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
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مدرب نيوكاسل: لست حامل حقائب لرئيس النادي

نفى ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي خلف الإسباني رفائيل بينيتيز في المنصب، التكهنات التي ساقتها بعض جماهير الفريق، بأنه "دمية" في يد مايك أشلي مالك النادي، كما أكد أنه يطالب بالحصول على فرصة حقيقية للفوز بثقتهم. ورحل بينيتيز، صاحب الشعبية عندما انتهى عقده بنهاية يونيو الماضي، قائلا إن المسؤولين في النادي الواقع في شمال شرق البلاد لا يتقاسمون معه نفس الرؤية، ولم يُشعر وصول بروس لسانت جيمس بارك، هذا الشهر الجماهير بالرضا في ظل غضبها أساسًا من افتقار أشلي وبشكل واضح للطموح خلال فترة رئاسته وسط خطط لبيع النادي صاحب الأداء المتواضع.
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بعد التتويج.. الأهلي: هدفنا في الدوري لم ينته

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون العرب أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020، وقال عبد الحفيظ: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».
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سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (2)

بطلة مصر في رفع الأثقال تحلم بميداليات طوكيو 2020

أعربت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، عن امتنانها للاهتمام الذى تلاقيه من كل أطراف منظومة اللعبة، وتوفير الأجواء المناسبة من أجل تحقيق حلم الفوز بميداليات في أولمبياد طوكيو 2020. وغادرت سارة القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى؛ للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو الجارى، بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي، وهو البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية، وبطولة العالم، وكأس البحر المتوسط.
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سمر حمزة تشكر وزير الرياضة وتتحدث عن معسكر أوكرانيا

أعربت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، عن رضاها بالمستوي المتميز للمعسكر التدريبى التى شاركت فيه بأوكرانيا مع المنتخب الأوكرانى للمصارعة، والذى استمر لمده إسبوعين، مؤكدة أن ذلك انعكس علي تطور أدائها من أجل الإعداد والمنافسة علي حلم الميدالية الأوليمبية بطوكيو 2020، كما قدمت اللاعبة شكرها لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولمجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوارة، ولمسئولى البنك الأهلي المصري، الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي، الذي تنتمي إليه ولشركة روابط الرياضية الوكيل الحصري للاعبه على الدعم المتواصل.
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