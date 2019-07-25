مصمم ميدالية أولمبياد طوكيو يكشف أسرار الشكل الجديد

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

أولمبياد طوكيو

لا يزال يونيشي كاوانيشي، يتأقلم مع الشهرة المفاجئة التي بات يحظى بها، بعد يوم واحد من الكشف عن تصميماته لميداليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وتم الكشف عن التصميم خلال حفل بهيج وفخم في العاصمة اليابانية، قبل عام واحد بالضبط من انطلاق الدورة الأولمبية التي ستبدأ في 24 يوليو 2020. وظهر على الميداليات، التي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمترا، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين في تصميم يشمل أيضا الشعار الأولمبي، وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية، تم التبرع بها من كل أنحاء اليابان.

وقال كاوانيشي إنه كان يريد وضع تصميم دائري في مقدمة الميداليات، ليبرز العالم ويعكس الضوء، وأضاف كاوانيشي للصحفيين: "الضوء يصل من عدة زوايا وهتافات الجماهير تأتي من كل جانب، وقد ترجمت كل هذه الأفكار في هذا التصميم". وزاد يونيشي كاوانيشي: "انعكاس الضوء يسير في عدة اتجاهات؛ لذا فإن الأمل يحدوني أن يصل

وقال كاوانيشي إنه كان يريد وضع تصميم دائري في مقدمة الميداليات، ليبرز العالم ويعكس الضوء، وأضاف كاوانيشي للصحفيين: "الضوء يصل من عدة زوايا وهتافات الجماهير تأتي من كل جانب، وقد ترجمت كل هذه الأفكار في هذا التصميم".



وزاد يونيشي كاوانيشي: "انعكاس الضوء يسير في عدة اتجاهات؛ لذا فإن الأمل يحدوني أن يصل الضوء المنعكس من الميداليات إلى كل الاتجاهات عندما يرتديها الرياضيون. هذه كانت نيتي".



وأوضح كاوانيشي أنه تلقى اتصالا العام الماضي، تم فيه إبلاغه بأن طلبه تم اختياره على حساب أكثر من 200 طلب آخر، مشيرًا إلى أنه اضطر للحفاظ على سرية تصميمه واسمه حتى أمس الأربعاء.

