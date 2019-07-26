دراسة: إفراط الحامل في تناول القهوة يتلف كبد الجنين
الكثير من الكافيين يبطئ من نمو الأعضاء، كما يعزز من خطورة تطور مرض الكبد الدهني أو مرض السكري في فترة الطفولة، وذلك من خلال دراسة أجريت على مجموعة من الفئران.
تحرير:إسراء سليمان
٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
تأثير القهوة على المرأة الحامل
الإفراط في تناول القهوة المحملة بكميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة، كما أنه يؤدي إلى الإسهال المستمر وعدم القدرة على النوم لفترات طويلة، وبالنسبة للقولون العصبي، تساعد المكونات التي تحتوي عليها القهوة على تهيج الأمعاء الدقيقة وظهور أعراض القولون العصبي، كما أن تناول كميات كبيرة منها يزيد من إفراز هرمون الإجهاد والتوتر مثل الكورتيزول والأندرينالين، كما أثبتت بعض الدراسات الآثار السلبية لها على المرأة الحامل والجنين، نقلًا عن "dailymail".
تناول أكثر من كوبين من القهوة في اليوم أثناء فترة الحمل ربما يؤدي إلى تلف كبد الجنين، وذلك وفقًا لما وضحته بعض الأبحاث الحديثة، فالكثير من الكافيين يبطئ من نمو الأعضاء، كما يعزز من خطورة تطور مرض الكبد الدهني أو مرض السكري في فترة الطفولة، ومن خلال دراسة أجريت على مجموعة من الفئران وجد الباحثون أن 120
تناول أكثر من كوبين من القهوة في اليوم أثناء فترة الحمل ربما يؤدي إلى تلف كبد الجنين، وذلك وفقًا لما وضحته بعض الأبحاث الحديثة، فالكثير من الكافيين يبطئ من نمو الأعضاء، كما يعزز من خطورة تطور مرض الكبد الدهني أو مرض السكري في فترة الطفولة، ومن خلال دراسة أجريت على مجموعة من الفئران وجد الباحثون أن 120 ميلي جرام من الكافيين في اليوم كافية بشكل كبير لأن يؤدي إلى تقليل معدلات الهرمونات الحيوية التي تتعلق بالنمو الطبيعي للكبد، واقترح العلماء أن هذا التأثير سيظهر أيضًا عند تطبيقه على المرأة الحامل عند تناول مشروبات غنية بالكافيين، ويقول الباحثون إن هذه من الآثار الشائعة التي يسببها الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.
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اختبر باحثون من جامعة ووهان في الصين نظريتهم من خلال تغذية فئران حوامل بالكافيين واختبار أطفالهن، وجدوا أن الفئران التي تم إطعامها بالكافيين، بدءًا من 120 ميلي جرام في اليوم(ما يعادل كوب من القهوة يحتوي على 95 ميلي جرام)، لديهم أجنة يعانون من مشكلات صحية قبل مجيئهم إلى الحياة، وبعد ذلك أعطى العلماء الفئران ما يعادل 9 أكواب من القهوة ، وتمثلت النتائج في انخفاض هرمون يسمى الأنسولين ويعتبر أحد عوامل النمو التي تعزز من نمو الجسم، وتقلل أيضًا من معدلات السكر في الدم، ونتيجة لذلك وجد أن الأطفال قد أصيبوا بمشاكل في كبدهم بعد الولادة، مما قد يؤدي إلى نمو غير طبيعي.، فنعلم جيدًا الآثار السلبية للقهوة من القدم.
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ونصحت الخدمات الصحية والوطنية النساء الحوامل بعدم تناول أكثر من 200 ميلي جرام من الكافيين في اليوم، ما يعادل 2 كوب من القهوة، فكثير من القهوة يتسبب في صغر حجم الجنين، وربما يزيد أيضًا من خطورة تعرض الأم للإجهاض، وعلق مؤلف الدراسة الطبيب ينكسيان ون على ذلك قائلًا:"تشير نتائجنا إلى أن الكافيين قبل الولادة يسبب زيادة في نشاط هرمون التوتر لدى الأم"، ومع ذلك فإن التعويضات التي تحدث بعد الولادة لتسريع النمو واستعادة وظائف الكبد الطبيعية قد تحسن من صحة الطفل، ولكن هذا لا يزيل خطر مرض الكبد الدهني.
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قال الطبيب ون:"إن عملنا يوحي بأن الكافيين قبل الولادة ليس جيدا للأطفال، وبالرغم من أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى تأكيد، إلا أنني أوصي النساء بتجنب الكافيين أثناء الحمل"، وقالت الطبيب ميشيل بيلينجهام، محاضر العلوم في جامعة غلاسكو: "في حين أن هذه دراسة شيقة، وتستند إلى المعرفة السابقة بأن تناول الكافيين المرتفع للأمهات قد يسبب آثارًا ضارة على الجنين، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه النتائج في الفئران، مازالت قيد التجربة على الجنس البشري"، وأكمل حديثه قائلًا:"قد لا يكون للكافيين نفس التأثيرات تمامًا كما في البشر بسبب بعض الاختلافات(مثل الاختلافات في التمثيل الغذائي والتأثيرات الوراثية والبيئية).
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