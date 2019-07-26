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دراسة: إفراط الحامل في تناول القهوة يتلف كبد الجنين

الكثير من الكافيين يبطئ من نمو الأعضاء، كما يعزز من خطورة تطور مرض الكبد الدهني أو مرض السكري في فترة الطفولة، وذلك من خلال دراسة أجريت على مجموعة من الفئران.
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
تأثير القهوة على المرأة الحامل
تأثير القهوة على المرأة الحامل
الإفراط في تناول القهوة المحملة بكميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة، كما أنه يؤدي إلى الإسهال المستمر وعدم القدرة على النوم لفترات طويلة، وبالنسبة للقولون العصبي، تساعد المكونات التي تحتوي عليها القهوة على تهيج الأمعاء الدقيقة وظهور أعراض القولون العصبي، كما أن تناول كميات كبيرة منها يزيد من إفراز هرمون الإجهاد والتوتر مثل الكورتيزول والأندرينالين، كما أثبتت بعض الدراسات الآثار السلبية لها على المرأة الحامل والجنين، نقلًا عن "dailymail".
تناول أكثر من كوبين من القهوة في اليوم أثناء فترة الحمل ربما يؤدي إلى تلف كبد الجنين، وذلك وفقًا لما وضحته بعض الأبحاث الحديثة، فالكثير من الكافيين يبطئ من نمو الأعضاء، كما يعزز من خطورة تطور مرض الكبد الدهني أو مرض السكري في فترة الطفولة، ومن خلال دراسة أجريت على مجموعة من الفئران وجد الباحثون أن 120
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