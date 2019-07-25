بركات خليها تصدي| ألفاروميو تخفض أسعارها 200000 جنيه

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة "خليها تصدي"، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية "زيرو جمارك"

تحرير:كريم ربيع ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أعلن وكيل السيارة الإيطالية الفاخرة «ألفاروميو» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها موديل 2019 في السوق المحلية، في صورة عروض خاصة تخطت قيمة التخفيض حاجز الـ200 ألف جنيه، وهم «ستلفيو، جوليا، وجوليتا»، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء. وكشفت تقارير «أميك» تراجع المبيعات بشدة.

أكثر من 200 ألف جنيه تخفيضا لـ«ستلفيو» حصلت السيارة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات «ستلفيو» موديل 2019 على تخفيض يزيد على 200,000 جنيه، ليصبح سعرها 895.000 جنيه، بدلا من 1.099.000 جنيه، بتخفيض قيمته 204.000 جنيه للفئة «هاي لاين» المتوفرة في مصر، لتكون منافسا قويا

أكثر من 200 ألف جنيه تخفيضا لـ«ستلفيو»

حصلت السيارة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات «ستلفيو» موديل 2019 على تخفيض يزيد على 200,000 جنيه، ليصبح سعرها 895.000 جنيه، بدلا من 1.099.000 جنيه، بتخفيض قيمته 204.000 جنيه للفئة «هاي لاين» المتوفرة في مصر، لتكون منافسا قويا في فئتها.

وتعتمد ستلفيو على محرك قوي مزود بشاحن تربو سعته 2000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 280 حصانا، لتتمكن السيارة من الانطلاق من سرعة صفر إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية فقط، باستخدام نظام دفع رباعي مرتبط بصندوق تروس أوتوماتيكي قياسي من 8 سرعات يمكن التحكم به من عجلة القيادة مع معدل استهلاك وقود اقتصادي يصل في المتوسط إلى 7 لترات لكل 100 كم داخل المدينة وخارجها.

وتتضمن تجهيزات السيارة في مصر، عجلات سبائكية مقاس 19 بوصة، كشافات زينون مزدوجة، تشغيل أوتوماتيكي للكشافات، تشغيل أوتوماتيكي لمساحات الأمطار، فتحة سقف بانورامية، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، شاشة تحكم باللمس مقاس 8,8 بوصة، 6 وسائد وستائر هوائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تحكم بالثبات، نظام مساعدة على الطرق الصاعدة، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام مراقبة النقطة العمياء، تغيير نمط القيادة، ونظام كبح ذاتي لتفادي الاصطدام.

155 ألف جنيه لـ«جوليا»

استفادت الشقيقة «جوليا» من تخفيضات السيارة الإيطالية ألفا روميو الفاخرة بقيمة 155.000 جنيه، ليبلغ سعر الفئة الأولى 635.000 جنيه بدلا من 775.000 جنيه، بتخفيض قيمته 140.000 جنيه، وباتت الفئة الثانية بـ695.000 جنيه بدلا من 850.000 جنيه بتخفيض قيمته 155,000 جنيه.

وتتاح جوليا بمحرك قوي مزود بشحن تربو سعته 2000 سي سي، ينتج قوة 200 حصان، مع نظام دفع خلفي، يرتبط بصندوق تروس أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع بدالات لنقل السرعة من خلال عجلة القيادة، ويمكن للسيارة أن تنطلق خلال 6,6 ثانية من 0 إلى 100 كم/س لتصل إلى سرعة قصوى 235 كم/س بمعدل اقتصادي في استهلاك الوقود يصل في المتوسط إلى 6 لترات لكل 100 كم داخل وخارج المدينة.

وتتضمن التجهيزات القياسية التي تتوفر لـ"Giulia": عجلات سبائكية مقاس 17 بوصة، كشافات هالوجين، تشغيل أوتوماتيكي للكشافات، تشغيل أوتوماتيكي لمساحات الأمطار، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، شاشة بلوحة العدادات مقاس 7 بوصة، شاشة تحكم باللمس مقاس 6,5 بوصة، 6 وسائد وستائر هوائية، وغيرها من التجهيزات.

70 ألفا لـ«جوليتا»

حصلت الشقيقة الثالثة جوليتا على تخفيض بقيمة 70.000 جنيه، وهو الأقل بين التخفيضات التي أجرتها الشركة على سياراتها في مصر، ليبدأ سعر الفئة الأولى «بيز لاين» من 389,000 جنيه بدلا من 459,000 جنيه، بينما لم يتغير سعر الفئة الثانية «هاي لاين» وهو 595,000 جنيه.

وتعتمد جوليتا على محرك هو الأقوى في فئتها، بسعة 1400 سي سي، مزود بشحن تربو لإنتاج قوة تصل إلى 170 حصانا، ينطلق بالسيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.7 ثانية، فضلا عن سرعة قصوى 218 كم/س باستخدام ناقل أوتوماتيكي ثنائي القابض سداسي السرعات للدفع بالعجلات الأمامية بما يسمح باستهلاك اقتصادي للوقود يبلغ في المتوسط 4,9 لتر لكل 100 كم.

وتتضمن التجهيزات التي تتوافر لجوليتا بفئتها الأولى، عجلات سبائكية مقاس 17 بوصة، مصابيح نهارية، مكيف هواء أوتوماتيكيا ثنائي المنطقة مع فتحة تهوية خلفية، شاشة تحكم باللمس مقاس 5 بوصات، تحكم بالأوامر الصوتية، بلوتوث، مقاعد مكسوة بالقماش، 6 وسائد وستائر هوائية.