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بركات خليها تصدي| ألفاروميو تخفض أسعارها 200000 جنيه

على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة "خليها تصدي"، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية "زيرو جمارك"
تحرير:كريم ربيع ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ألفا روميو تخفض أسعار سياراتها
ألفا روميو تخفض أسعار سياراتها
أعلن وكيل السيارة الإيطالية الفاخرة «ألفاروميو» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها موديل 2019 في السوق المحلية، في صورة عروض خاصة تخطت قيمة التخفيض حاجز الـ200 ألف جنيه، وهم «ستلفيو، جوليا، وجوليتا»، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء. وكشفت تقارير «أميك» تراجع المبيعات بشدة.
أكثر من 200 ألف جنيه تخفيضا لـ«ستلفيو» حصلت السيارة الكروس أوفر متعددة الاستخدامات «ستلفيو» موديل 2019 على تخفيض يزيد على 200,000 جنيه، ليصبح سعرها 895.000 جنيه، بدلا من 1.099.000 جنيه، بتخفيض قيمته 204.000 جنيه للفئة «هاي لاين» المتوفرة في مصر، لتكون منافسا قويا
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