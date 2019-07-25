«هنطهر بيتك»| الشرطة تحذر من مكافحي الحشرات المزيفين

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

شركة لمكافحة الحشرات - أرشيفية

صوت طرق الباب توجه على أثره مُسن بلغ من العمر أرذله لاكتشاف هوية الزائر، فحاول التأكد من شخصية الضيف عبر فتحة "العين السحرية" لكن دون جدوى، فقرر فتح الباب، ليقابله 3 أشخاص بابتسامة علت وجوههم، وأخبروه بأنهم حضروا بتكليف من شركة لمكافحة الحشرات حرصا على تطهير المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة "إحنا جايين نطهر بيتك يا فندم، الجو حر وإنت عارف الحشرات بتزيد" ليسمح لهم بالدخول ومباشرة عملهم "الوهمي" ليكتشف بعد مغادرتهم الشقة اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من غرفة النوم.

أبلغ موظف بالمعاش صاحب 58 سنة، مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بأنه في أثناء وجوده في مسكنه بدائرة القسم، فوجئ بحضور 3 أشخاص ادعوا أنهم عمال بشركة مبيدات حشرية، حضروا لتطهير مسكنه وقاموا بالدلوف للشقة محل سكنه وعقب انصرافهم، اكتشف سرقة بعض المشغولات الذهبية. تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام

أبلغ موظف بالمعاش صاحب 58 سنة، مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بأنه في أثناء وجوده في مسكنه بدائرة القسم، فوجئ بحضور 3 أشخاص ادعوا أنهم عمال بشركة مبيدات حشرية، حضروا لتطهير مسكنه وقاموا بالدلوف للشقة محل سكنه وعقب انصرافهم، اكتشف سرقة بعض المشغولات الذهبية.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (جهاز رش مبيدات حشرية- سائل مبيدات- عدد 2 كارنيه بذات الصفة المنتحلة- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول)، واعترفا بارتكابهما واقعتين مماثلتين بدائرة قسمى أول وثان أسيوط ووقائع أخرى ببعض المحافظات بذات الأسلوب، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى تجار مصوغات بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.



