جريمة

«هنطهر بيتك»| الشرطة تحذر من مكافحي الحشرات المزيفين

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
شركة لمكافحة الحشرات - أرشيفية
شركة لمكافحة الحشرات - أرشيفية
صوت طرق الباب توجه على أثره مُسن بلغ من العمر أرذله لاكتشاف هوية الزائر، فحاول التأكد من شخصية الضيف عبر فتحة "العين السحرية" لكن دون جدوى، فقرر فتح الباب، ليقابله 3 أشخاص بابتسامة علت وجوههم، وأخبروه بأنهم حضروا بتكليف من شركة لمكافحة الحشرات حرصا على تطهير المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة "إحنا جايين نطهر بيتك يا فندم، الجو حر وإنت عارف الحشرات بتزيد" ليسمح لهم بالدخول ومباشرة عملهم "الوهمي" ليكتشف بعد مغادرتهم الشقة اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من غرفة النوم.
أبلغ موظف بالمعاش صاحب 58 سنة، مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بأنه في أثناء وجوده في مسكنه بدائرة القسم، فوجئ بحضور 3 أشخاص ادعوا أنهم عمال بشركة مبيدات حشرية، حضروا لتطهير مسكنه وقاموا بالدلوف للشقة محل سكنه وعقب انصرافهم، اكتشف سرقة بعض المشغولات الذهبية.  تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام
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محكمة-ارشفية

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ4 تجار عملة بالشرقية

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص، أحدهم مسؤول بشركة سياحية بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 17 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2019، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية «السوق السوداء»، حيث تبين قيام الأول بالاتجار وباقي المتهمين باستبدال عملات تنوعت ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية منه داخل مقر الشركة، بينما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
شركات -مزيفة-نصب

الفرصة بـ10 آلاف.. مدير مكتب عمالة يبيع الوهم للشباب

الحصول على وظيفة بالخارج، خاصة دولة عربية وبناء غد أفضل حلم يراود كثيرين حتى إن غالبيتهم يطرق باب مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج دون منح أنفسهم الفرصة للتأكد من صحة أوراق تلك المكاتب أو جدية القائمين على إدارتها لتتكرر مأساة النصب على المواطنين، راغبي العمل بالخارج، خاصة من الشباب، لتتحول أحلامهم الوردية إلى كابوس مفزع، ينتهي بتحرير محاضر بأقسام الشرطة بحثا عن استعادة المبالغ التي قاموا بسدادها لأصحاب تلك المكاتب الوهمية التي تتاجر بأحلام، بل وعقول "الغلابة".
اختطاف-طفل

الطفلة سما: «ماتخطفتش».. وتركت المنزل بسبب زوجة أبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من حل لغز ما تردد بأنه "اختطاف الطفلة سما التى تبلغ من العمر 9 سنوات"، بعد تداول مقطع فيديو وصور على "فيسبوك" يظهر أنها برفقة إحدى السيدات بغرب المدينة، لتشغل الرأي العام السكندري، حيث عادت الطفلة لأحضان والدها وتبين أنها تركت المنزل لسوء معاملة زوجة الأب فخرجت إلى الشارع تبكي وعثرت عليها إحدى السيدات واصطحبتها لحين الوصول إلى أسرتها، وتبين صحة عدم ما تم تناوله بشأن اختطافها. وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من "عبد الرحمن.أ" يفيد باختفاء ابنته المشار إليها وتغيبها عن المنزل بمنطقة سيدى بشر.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

حجزها محام بمكتبه| استعجال تقرير تشريح سمسارة الدقي

استعجلت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الخميس، تقرير الصفة التشريحية الخاص بسمسارة عقارات لقيت مصرعها بعدما قفزت من نافذة مكتب محامٍ بمنطقة الدقي، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وذلك على خلفية اتهام المحامي باحتجاز المتوفاة دون وجه حق، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات مالية في ما بينهما، وطلبت النيابة مناقشة الضابط محرر محضر ضبط المتهم، للوقوف على تفاصيل وملابسات وظروف الواقعة، وجددت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
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رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
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سرقوا بلاي ستيشن.. 3 أفارقة يقتحمون شقة زميلهم

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة سقوط إفريقي من شرفة شقته بالطابق الثاني، خوفا من تعدي 3 أفارقة آخرين عليه داخل شقته، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أصدقاء المجني عليه، فيما أشار المتهمون بكسرهم باب شقة زميلهم المصاب، نتيجة خلاف سابق بينهم، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، كما أمرت بتحريز المضبوطات التي عثر عليها رجال المباحث بحوزة المتهمين المضبوطين.
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بياع الوهم.. انتحل صفة مستشار وزير ونصب على أمين شرطة

تعرض أمين شرطة مفصول من العمل، لواقعة نصب وخديعة من أحد الأشخاص انتحل صفة مستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم، موهما الأول بأنه على علاقة بأحد المستشارين بمجلس الدولة، والذي باستطاعته تزكية قضيته التي أقامها بمجلس الدولة، لإعادته للعمل بوزارة الداخلية من جديد، وفي سبيل ذلك طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الوساطة لإتمام مهمته على أكمل وجه، في حين سيحصل منه على 50 ألف أخرى بعد فوزه بالقضية، قبل أن يماطله الأخير ويتهرب منه، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده للنائب العام.
انتحار

رعب وصراخ| حكاية «الجثة الطائرة» في الحي الراقي ليلا

لم تدرِ سيدة خمسينية تعمل في مجال العقارات أن موافقتها على حضور جلسة نقاش مع محام تربطهما علاقة عمل منذ فترة ليست بالقصيرة، ستكون سببا رئيسيا في كتابة الفصل الأخير من حياتها، بعدما أجبرها المحامي على توقيع إيصالات أمانة بالقوة واحتجزها داخل غرفة بمكتبه الكائن في منطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، وذلك بمساعدة صديق له، ما اضطرها إلى محاولة الهرب عبر شرفة الغرفة، لكن اختلّ توازنها وسقطت من الطابق الخامس، لتلقى حتفها في الحال متأثرةً بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وسط رعب الأهالي.
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