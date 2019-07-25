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بـ248 مليونا.. تقنين 241 عقد أرض من أملاك الدولة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغت 421 عقدا، منها 317 عقد زراعة و104 عقود مبان، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 11180 فدانًا، بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 248 مليونا و437 ألفا و716 جنيها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت اليوم الخميس، بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة
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هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
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إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يستقبل-وفود منتدى-غاز-شرق-المتوسط

السيسي يستقبل وفود منتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى خصوصية المنطقة الجغرافية للمنتدى، وذلك عقب اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، ما يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وبالتالي تحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
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مدبولي يشكر السيسي: لديه إرادة سياسية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق الإنجازات وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان المناطق غير الأمنة، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروعات "بشاير الخير" التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.
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مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

رئيس جامعة المنيا يكشف حالة نائب وزير الزراعة

قالت الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حالتها الصحية مستقرة، وخضعت لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها، داخل المستشفى الجامعي، التي نقلت لها عقب تعرضها لحادث انقلاب سيارة كانت تستقلها، اليوم الأربعاء، في أثناء توجهها ووفد مرافق لها إلى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، لافتتاح محطة طاقة شمسية داخل إحدى المزارع المتواجدة غرب المنيا، وكان برفقتها محمد حلمي رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، غير أنه كان يستقل سيارة أخرى.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة ونقلها لمستشفى المنيا

تعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارتها على طريق المنيا الغربي، وعلى الفور انُتقلت إلى مستشفى المنيا لإجراء فحوصات طبية. وكانت نائب وزير الزراعة في طريقها إلى إحدى مزارع غرب المنيا ضمن زيارة تفقدية في محافظة المنيا. وقال مصدر مسئول بصحة المنيا، إنه جاري إجراء الفحوصات اللازمة للدكتورة منى محرز.
اسعاف (2)

عامل يقتل زوجته حرقا بـ«البنزين» في المنيا

تخلص عامل داخل قرية العوام التابعة لمركز المنيا من زوجته، بحرقها بعد أن أشعل النيران في جسدها مستخدمًا كمية من مادة "البنزين"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وأوضحت التحريات أن السبب هو وجود خلافات بينهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بورود بلاغ للعقيد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول ربة منزل جثة هامدة.
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد تقييمهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري. وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أي من الموظفين بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة، مُوضحًا أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الإصلاح الإداري.
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