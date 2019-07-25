بـ248 مليونا.. تقنين 241 عقد أرض من أملاك الدولة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

اللواء قاسم حسين محافظ المنيا

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغت 421 عقدا، منها 317 عقد زراعة و104 عقود مبان، بعد استيفاء كل المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 11180 فدانًا، بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 248 مليونا و437 ألفا و716 جنيها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت اليوم الخميس، بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة