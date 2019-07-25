رياضة

مدرب نيوكاسل: لست حامل حقائب لرئيس النادي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
ستيف بروس - مدرب نيوكاسل
ستيف بروس - مدرب نيوكاسل
نفى ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي خلف الإسباني رفائيل بينيتيز في المنصب، التكهنات التي ساقتها بعض جماهير الفريق، بأنه "دمية" في يد مايك أشلي مالك النادي، كما أكد أنه يطالب بالحصول على فرصة حقيقية للفوز بثقتهم. ورحل بينيتيز، صاحب الشعبية عندما انتهى عقده بنهاية يونيو الماضي، قائلا إن المسؤولين في النادي الواقع في شمال شرق البلاد لا يتقاسمون معه نفس الرؤية، ولم يُشعر وصول بروس لسانت جيمس بارك، هذا الشهر الجماهير بالرضا في ظل غضبها أساسًا من افتقار أشلي وبشكل واضح للطموح خلال فترة رئاسته وسط خطط لبيع النادي صاحب الأداء المتواضع.
وقال بروس: "لن أكون الرجل الذي يوافق أي شيء. لقد كبرت على هذه التصرفات، وسمعت أن الجماهير تقول إنني دمية لكنني لست حامل الحقائب الخاص بمايك أشلي أو ما شابه. أنا شخصية مستقلة". وأردف مدرب نيوكاسل: "كل ما أريده هو الحصول على فرصة. كل من يتولى المهمة هنا سيجد أن هناك صعوبة. تلقى رافا دعمًا استثنائيًا
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لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
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مصمم ميدالية أولمبياد طوكيو يكشف أسرار الشكل الجديد

لا يزال يونيشي كاوانيشي، يتأقلم مع الشهرة المفاجئة التي بات يحظى بها، بعد يوم واحد من الكشف عن تصميماته لميداليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وتم الكشف عن التصميم خلال حفل بهيج وفخم في العاصمة اليابانية، قبل عام واحد بالضبط من انطلاق الدورة الأولمبية التي ستبدأ في 24 يوليو 2020. وظهر على الميداليات، التي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمترا، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين في تصميم يشمل أيضا الشعار الأولمبي، وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية، تم التبرع بها من كل أنحاء اليابان.
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بعد التتويج.. الأهلي: هدفنا في الدوري لم ينته

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون العرب أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020، وقال عبد الحفيظ: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».
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ستيف-بروس

رسميًا.. ستيف بروس مدربًا لنيوكاسل يونايتد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تعيين ستيف بروس مدرب شيفيلد وينزداي السابق بعقد مبدئي لمدة 3 سنوات اليوم الأربعاء. وسيتولى بروس مدرب سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا السابق البالغ عمره 58 عاما، المسؤولية خلفا للإسباني رافاييل بينيتيز، الذي رحل بعد نهاية عقده الشهر الماضي، عقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي مالك النادي. واحتل شيفيلد وينزداي المركز 12 في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" الموسم الماضي، برصيد 64 نقطة، في حين أنهى نيوكاسل منافساته في البريميرليج محتلا المركز 13 برصيد 45 نقطة.
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مورينيو: أنا مريض بالفوز.. وهذا النادي لا يناسبني

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه لن يدير أبدا ناديا لا يلعب للفوز، وذلك وسط تكهنات تربطه بوظيفة المدير الفني الشاغرة في نيوكاسل يونايتد، حيث غادر رافا بينيتيز نادي نيوكاسل، وذلك بعد فشل محادثاته مع المالك مايك آشلي بشأن عقده الجديد. واختير مورينيو من بين أوائل المرشحين لهذا الدور، وهو المرشح المفضل لدى بعض المراهنين، إذ إنه يظل خارج السوق منذ إقالته من قبل اليونايتد في ديسمبر، كما أن من بين المرشحين الآخرين لقيادة نيوكاسل، كلاوديو رانييري وديفيد مويس وميكيل أرتيتا وشون ديتش وكريس هويتون وأفرام جرانت.
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