لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

لاسارتي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.

وقال لاسارتي للاعبين إن مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن مباراة المقاولون، خاصة أنها بمثابة قمة خاصة، وعلى الجميع التعامل معها بجدية من أجل حسمها وإنهاء المسابقة بشكل قوي يليق بما قدمه بطل الدوري هذا الموسم. وأوضح المدير الفني للاعبيه أن الفريق مطالب بالعمل بقوة خلال الأيام المتبقية؛ لحصد نقاط الفوز

وقال لاسارتي للاعبين إن مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن مباراة المقاولون، خاصة أنها بمثابة قمة خاصة، وعلى الجميع التعامل معها بجدية من أجل حسمها وإنهاء المسابقة بشكل قوي يليق بما قدمه بطل الدوري هذا الموسم.



وأوضح المدير الفني للاعبيه أن الفريق مطالب بالعمل بقوة خلال الأيام المتبقية؛ لحصد نقاط الفوز على الزمالك وإسعاد الجماهير التي تنتظر الفوز على الزمالك يوم الأحد في الخطوة الأخيرة في دوري 2019-2020.



وشدد لاسارتي على أن الأفراح التي بدأت بعد حسم الدوري أمس رسميا والفوز على المقاولون (3\1) يجب أن تتوقف تمامًا، ليعود الهدوء والتركيز إلى معسكر الفريق من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك والوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية قبل مواجهة الزمالك.

