مجدي الهوارى: هذا العمل أراد الفيشاوي تقديمه في 2020

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

جنازة الفنان فاروق الفيشاوي

أعرب المخرج مجدي الهواري، صاحب الرؤية الفنية لآخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، مسرحية «الملك لير»، عن بالغ حزنه وألمه لفقدان ليس فقط تلك القيمة الفنية الشامخة، بل الإنسان الرائع أيضا، وكشف الهواري عن تفاصيل لأول مرة حول كواليس مشاركة الراحل في بطولة الملك لير، وقال: «عندما عرضت الدور على النجم الكبير ووافق، كانت لديّ مخاوف على حالته الصحية بعد إعلانه الشجاع عن إصابته بالسرطان، وأن تكون موافقته فيها إنهاك زائد عليه، ولذا استشرت طبيبا متخصصا أكد لي أن العمل، خصوصا المسرح، هو علاجه الحقيقي، والحافز النفسي الأكبر في معركته مع المرض اللعين».

وحول اللقاء الأخير مع النجم الراحل، قال: «التقينا في جلسة طويلة قبل سفري مباشرة إلى السعودية للتحضير لعروض كايرو شو ضمن موسم جدة، وكانت جلسة مطولة تحدثنا فيها عن مستقبل عرض (الملك لير)، كما قدم لي نصا مسرحيا يريد تقديمه العام المقبل، 2020، وهو (علِي الزيبق)». وأضاف الهواري: «كان لآخر