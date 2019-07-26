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كيف رد جورج بباوي على محاضرة أنبا رافائيل بدع حديثة؟

في محاضرة «بدع حديثة» يؤكد الأنبا رافائيل بعض المفاهيم التي طالب بها الأساقفة الأربعة في بيانهم يونيو الماضي.. وجورج حبيب بباوي يرد ويطلب من الأنبا رافائيل ذكر المراجع
تحرير:بيتر مجدي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
دكتور جورج حبيب بباوي
دكتور جورج حبيب بباوي
حالة الجدل أو الشد والجذب داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدائرة بشكل كبير منذ مقتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو من العام الماضي، تتجدد بين الحين والآخر بمجموعة حلقات مختلفة، آخرها خلال شهر يوليو الجاري، بعدما عقد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة محاضرة تم تسجيلها ونشرها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تحت عنوان «بدع حديثة.. كورس دفاعيات»، حيث رد عليه من الجهة الأخرى الدكتور جورج حبيب بباوي الذي أبعد عن الكنيسة بقرار من المجمع المقدس في عهد البابا شنودة دون محاكمة عام 2006.
«بدع حديثة»، هو كتاب صدر للبابا شنودة قبل أن تكون محاضرة للأنبا رافائيل أكد خلالها عدة مفاهيم يعتبرها أساس الإيمان المسيحي مثل «البدلية العقابية» و«الموت النيابي»، وهي أمور تحدث عنها بيان الأساقفة الأربعة وقت انعقاد المجمع المقدس في يونيو الماضي. (للمزيد حول هذا البيان
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رئاسة-مجلس-الوزراء

حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
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إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

هل تُغلق الدولة المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
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حقيقة إلغاء تعديل الرغبات في التنسيق لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها. وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
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