كيف رد جورج بباوي على محاضرة أنبا رافائيل بدع حديثة؟

في محاضرة «بدع حديثة» يؤكد الأنبا رافائيل بعض المفاهيم التي طالب بها الأساقفة الأربعة في بيانهم يونيو الماضي.. وجورج حبيب بباوي يرد ويطلب من الأنبا رافائيل ذكر المراجع

تحرير:بيتر مجدي ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

حالة الجدل أو الشد والجذب داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدائرة بشكل كبير منذ مقتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو من العام الماضي، تتجدد بين الحين والآخر بمجموعة حلقات مختلفة، آخرها خلال شهر يوليو الجاري، بعدما عقد الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة محاضرة تم تسجيلها ونشرها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تحت عنوان «بدع حديثة.. كورس دفاعيات»، حيث رد عليه من الجهة الأخرى الدكتور جورج حبيب بباوي الذي أبعد عن الكنيسة بقرار من المجمع المقدس في عهد البابا شنودة دون محاكمة عام 2006.

«بدع حديثة»، هو كتاب صدر للبابا شنودة قبل أن تكون محاضرة للأنبا رافائيل أكد خلالها عدة مفاهيم يعتبرها أساس الإيمان المسيحي مثل «البدلية العقابية» و«الموت النيابي»، وهي أمور تحدث عنها بيان الأساقفة الأربعة وقت انعقاد المجمع المقدس في يونيو الماضي. (للمزيد حول هذا البيان

«بدع حديثة»، هو كتاب صدر للبابا شنودة قبل أن تكون محاضرة للأنبا رافائيل أكد خلالها عدة مفاهيم يعتبرها أساس الإيمان المسيحي مثل «البدلية العقابية» و«الموت النيابي»، وهي أمور تحدث عنها بيان الأساقفة الأربعة وقت انعقاد المجمع المقدس في يونيو الماضي. (للمزيد حول هذا البيان يمكن قراءة: بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة)

الأنبا رافائيل و«نيو باتريستك»

في المحاضرة التي قدمها الأنبا رافائيل وضح معنى كلمة «نيو باتريستك» أي قراءة آباء الكنيسة بنظرة جديدة، وهي تشبه «الباترولوجي»، أي علم الآباء، وتكلم عن خروج البدع في كل زمان منذ أيام تلاميذ ورسل السيد المسيح، موضحا أن الكنيسة كانت «منتبهة، تعالج، وتداوي، وتقطع، واستمر الوضع حتى عصر المجامع، والقرن الرابع، أكبر قرن به متاعب عقائدية، استمر الصراع اللاهوتي حتى اليوم».

وتحدث عن البعيدين عن طريق الله والكنيسة من وجهة نظره وهم «من أخذهم الشيطان لطريق الإلحاد، ولطريق الإباحية، ولطريق الانشغالات والبيزنس»، وتابع: «أما من يذهبون للكنيسة فيضيعهم بالبدع والهرطقات».

وتعجب رافائيل من فتح موضوعات من وجهة نظره ليس لها أهمية، والصراع حولها، موضحا أن هذا هو محور البدع الحديثة، ولفت إلى أن أصحاب هذه المشكلات يثيرون نقاطا مثل «وراثة الخطية الأصلية أو الجدية»، ثم يقولون إنها غير مهمة.

وتابع: «كل ما يشتهوه، هو أن يجرجروا الكنيسة لحوار يضيع الوقت، حول قضايا محسومة من أيام الآباء، أنت على الفيسبوك فاضي لكن أنا كخادم غير متفرغ، ويجب أن يكون هدف التعليم الكنسي خلاص النفس، ولو تاه عن خلاص النفس لا نسير في سكة الكنيسة بل أكاديمية بحثية».

وأشار إلى نموذج القمص تادرس يعقوب ملطي، أحد الذين كتبوا بشكل كبير في تفسير الكتاب المقدس في القرن الأخير، وقال: «من يختلف عليه؟ ماذا أثار من مشاكل حول كتبه؟ كتبه كثيرة، بنى نفوس وكنائس وتتلمذنا على كتبه ولا تراجع خلف ما كتبه».

الأنبا رافائيل قدم عرضا حول تاريخ الانشقاقات بين الكنائس منذ مجمع خلقدونية 451م بخروج الكنيسة القبطية، ثم انفصال القسطنطينية عن روما في القرن الحادي عشر، ثم خروج البرتستانتية والأنجليكانية من قلب الكنيسة الكاثوليكية، وصولا لظهور «النيو باترستك» في كنائس الروم الأرثوذكس.

وانتقد الأنبا رافائيل هذه الطريقة وقال إنها «طريقة غير أمينة»، منتقدا البرتستانت في طريقة تفسيرهم للكتاب المقدس.

وحول مفهوم «البدلية العقابية» الذي تحدث عنه بيان الأساقفة الأربعة، والاتهامات الموجهة له بأنه عقيدة غربية، وأنه لم يعرف الآباء القدامى بالكنيسة مفهوم البدلية العقابية، رد رافائيل بأنه قالها القديس أثناسيوس والقديس كيرلس الكبير.

وتابع: «للأسف الشديد كثير من الشباب القبطي المحب للمعرفة ينبهرون بهذه التيارات، وللأسف الإسكندرية مدينة مار مرقس مليئة بهم». وأكد أنه «نحتاج إلى شباب باحثين، ففي الإكليريكية يدرسون ليكونوا كهنة، وأنا أريد منكم 10 أشخاص يدرسون لغات، ويضيعون عمرهم في البحث اللاهوتي الذي يحتاج إلى معرفة لغات قديمة وحديثة حتى نخرج الفكر الصحيح، فالكنوز في لغات أخرى».

رافائيل أشار إلى أن الكنيسة القبطية نتيجة الضغوط التي تعرضت لها تاريخيا حافظت على الإيمان من خلال «الليتورجيا»، أي صلوات القداس والرعاية، وأنه «في كل جيل يخرج شخص أو اثنان من الذين يكتبون اللاهوت لكن لا نبرزهم، ويتهمون البيزنطيين (الروم الأرثوذكس) بأننا ليس لنا إنتاج بعد أثناسيوس وكيرلس الكبير».

جورج حبيب بباوي يرد

دكتور جورج حبيب بباوي الأستاذ السابق في الكلية الإكليريكية، رد على هذه المحاضرة للأنبا رافائيل في فيديو، وأشار إلى غياب مراجع في الكنيسة مترجمة عن الأصل اليوناني، وأشار لترجمة الأرشيدياكون حبيب جرجس لمقال نشرته الكنيسة الأنجليكانية عن الكهنوت، وكتاب تجسد الكلمة للقمص مرقس داود عن اللغة الإنجليزية. (للمزيد حول قصة الترجمة في الكنيسة يمكن قراءة: كمال زاخر: الكنيسة تتغير لصالح التنوير (حوار))

ولفت بباوي إلى ظهور الأب متى المسكين وعمله على الترجمة من اليونانية، وظهور أول كتبه «حياة الصلاة»، ثم انتقل للرد على الأنبا رافائيل، وقال: «وقفة مع أنبا رافائيل، وآخذ عليه 3 مآخذ: هل البابا شنودة هو الكنيسة؟ لأنه لا يمكن أن نقول إن 1900 سنة اختزلت في شخص واحد، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا الكنيسة».

بباوي أشار إلى أن «كتاب بدع حديثة للبابا شنودة أكبر فضيحة للكنيسة، كتب بانفعالات جمعت في وقت مشغول فيه البابا شنودة بمعارك سياسية ودينية»، وأوضح أنه أعد 7 كتب للرد عليه، نشر اثنين منها، إلا أنه استجاب لطلب الأب متى المسكين عندما اتصل به لأول مرة وطلب منه عدم الرد مجددا.

وتابع: «أرد على المستترين خلف عباءة الأنبا شنودة»، بخصوص مفهوم «شركاء الطبيعة الإلهية»، وانتقد الأنبا رافائيل في تسمية «النيو باترستك» بـ«اللاهوت الجديد»، ومعناها «آبائيات»، وأضاف: «لا تمسك الميكرفون وتقول عظة دون مرجعية، وتستتر وراء الأنبا شنودة، لم تأت بكتابات الآباء عن البديل العقابي والموت البديل، ولم تأت بالنص عند أثناسيوس يقول هذا».

وقال بباوي: «أنبا رافائيل أرجع، إذا تمسكت بكتاب بدع حديثة تحاكم عليه، تدافع عن كتاب مليء بالأخطاء، ولو الكنيسة ليس لها مجمع يحاسب نعملها على الإنترنت، ولا تقف خلف عباءة البابا شنودة، تحدث وقدم مرجعيتك».

وتابع: «الكنيسة القبطية ليس لها دستور لقانون الإيمان، وليس لها لجنة قضائية تحكم في الصراعات، وليس لها قانون كنسي سوى ما كتبه ابن العسال في العصور الوسطى».

وانتقد بباوي اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهاجمه وتهاجم البابا تواضروس وأي شخصية مختلفة، إضافة لبعض الجهات المرتبطة بالدراسة داخل الكنيسة مثل مركز الآباء ومدرسة الإسكندرية ومركز إيلاريون وبعض الأسماء، وآخرهم القمص تادرس يعقوب، وقال: «تفضحون أنفسكم لأن الهجوم يترجم ويلف العالم في مراكز الأبحاث ويضحكون علينا».

وأوضح أن هناك «ظلما أصاب التعليم، تقول المسيح بديل عقابي، ولا يوجد دليل من العهد الجديد ولا من الآباء، وهي فكرة من اللاهوت البروتستانتي لها جذور كاثوليكية، وتركوها»، وتابع: «وتتبناها لأن الكلام ورد عند الأنبا شنودة، تعرضه لأن يسحق تحت عجلة التاريخ، ولا يكفي أن تقول إن هناك تعليما مخالفا لتعاليم الكنيسة فقط، بل تذكر فيما يخالفها».

وتابع: «لن يجدي أن تهاجم أسماء إلى ما لا نهاية مثل من ينبشون القبور لاستخراج العظام لوضعها في الكنائس لجذب النذور، التاريخ الكنسي صفحة مفتوحة لن يغلقها هؤلاء على الفيسبوك ومن خلفهم من الأساقفة».

وانتقد المؤتمر الأخير الذي نظمته أسقفية الشباب وقال: «الأنبا موسى تثبيت عقيدة إيه؟ اتركوا ملف الأنبا شنودة، ليس لنا مصلحة في التشويه، لكن كلما اشتد الهجوم علينا نضطر للرد».