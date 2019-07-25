نادية الجندي تودع فاروق الفيشاوي وتتذكر مسيرتها معه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

نادية الجندي

نعت الفنانة نادية الجندي رفيق مشوارها الفني الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 67 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وداعا يا صديق العمر فاروق الفيشاوي بعزّي نفسي أولا وبعزي زملاءه وأسرته ومحبيه، فقدنا إنسانا جميلا وفنانا من أهم نجوم مصر، زميل وصديق عزيز ورفيق مشواري الفني"، وتابعت: "بداية من فيلم الباطنية أول أعماله كبطل في السينما أكتر فنان اشتغل معايا قدمنا سوا 10 أفلام سينمائية من أهم أفلامي وأفلامه وكلها حققت نجاحات كبيرة وأعلى الإيرادات في تاريخ صناعة السينما المصرية".

وضربت أمثلة للأفلام وكتبت: "مثل الإرهاب وشبكة الموت وملف سامية شعراوى وجبروت امرأة وامرأة هزت عرش مصر، وغيرها، وعملنا ثنائي فني جميل والناس حبتنا وحبت أعمالنا مع بعض. ربنا يصبرني ويصبرنا على فراقه، الله يرحمه يا رب، خالص التعازي لأولاده أحمد وعمر ولأسرته وكل محبيه. نادية الجندي". شيع اليوم جثمان الفنان