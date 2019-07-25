تشييع جنازة الرئيس التونسي السبت المقبل

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

قال النائب التونسي وليد جلاد، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لإذاعة «موازييك» التونسية، إن لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس البرلمان محمد الناصر كان حول تنظيم جنازة رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي، والتي ستكون يوم السبت المقبل 27 يوليو 2019، وكذا حول الترتيبات الدستورية لنقل السلطة. وبعد ساعة من إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ذكرت وكالة «تونس إفريقيا للأنباء»، أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد عقدا اجتماعا طارئا، في مقر مجلس نواب الشعب.

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم. ولم تنشر المواقع الرسمية لرئاسة الجمهورية أي خبر عن الحالة الصحية للرئيس التونسي ولا تفاصيل نقله إلى المستشفى. وكان الرئيس التونسي قد أدخل إلى المستشفى مرتين سابقتين إثر أزمتين صحيتين. وغادر