عملان حلم فاروق الفيشاوي بتقديمهما قبل رحيله

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

فاروق الفيشاوي - كواليس «الملك لير»

تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سابقا عن حلمه بتقديم عمل فني عن المطران كابوتشي، السفير السوري لدولة الفاتيكان، والمعروف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في أكتوبر من العام الماضى، أكد أنه أوصى ابنه (أحمد) بأن يقدم هذا العمل بدلا منه، بسبب مرضه، كما كشف أيضا المخرج مجدى الهواري، صاحب الرؤية الفنية لمسرحية «الملك لير» عن عمل آخر تمنى الراحل أن يقدمه، لكن لم يمهله القدر، وهو (علي الزيبق)، لكن هذه المرة على المسرح.

وقال مجدى الهوارى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه جمعته جلسة مطولة مع الفيشاوي، قبل تدهور حالته الصحية، للحديث عن مستقبل عرض (الملك لير)، وفاجأه «الفيشاوي» حينها برغبته فى تقديم عمل مسرحي عن الشخصية التراثية «على الزيبق» وقدم له النص المسرحي. اقرأ أيضا| فاروق الفيشاوي..