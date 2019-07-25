مدبولي: الخدمات الصحية على أجندة أولويات الدولة

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي بشأن مشروع إنشاء مستشفي العجمي العام وتجهيزه وتوريد الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن أعمال تنفيذ المشروع بدأت منذ نوفمبر 2014 وحتي تاريخه، موضحة أن التكلفة الإنشائية للمستشفي تقدر بمبلغ 350 مليون