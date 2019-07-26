صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

آخر وجبة 2 ظهرا.. افقد وزنك بهذا النظام الغذائي

التغذية المقيدة المبكرة ساعدت على خفض مستويات هرمون الجريلين الذي يحفز الشهية، كما قال الباحثون إن تناول الطعام في وقت مبكر يتزامن مع إيقاعات الساعة البيولوجية
تحرير:فيروز ياسر ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
تناول الطعام لـ 6 ساعات
تناول الطعام لـ 6 ساعات
قد يبدو تناول آخر وجبة لك في اليوم عند الساعة الثانية بعد الظهر بمثابة تعذيب، ولكنه قد يساعدك على إنقاص وزنك، حيث وجد العلماء أن تناول الطعام لمدة 6 ساعات وصيام 18 ساعة يمكنه كبح الشهية وخفض مستويات هرمونات الجوع. وكان يعتقد في السابق أن أنظمة الصيام تساعد الناس على التخلص من الوزن الزائد عن طريق مساعدتهم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن تقييد أوقات الوجبات يساعد على تناول كميات أقل ببساطة، وقد يكون ذلك بسبب تناول الطعام بما يتماشى مع ساعة الجسم الطبيعية.
على الرغم من أن الخبراء يوضحون أن الأمر ليس ما تأكله، ولكن الوقت الذي تأكل فيه، فقال الباحثون إن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها دراسة كيف تؤثر أوقات الوجبات على الأيض. اقرأ أيضا: تخلص من دهون الظهر بالجري وتمرينات الضغط اختبرت الدراسة في جامعة ألاباما في برمنجهام ما يسمى بالتغذية المبكرة المقيدة
اقرأ المزيد
دهون الضهر

تخلص من دهون الظهر بالجري وتمرينات الضغط

البحث في صور المشاهير ورؤية أجسامهم المثالية يجعل كل شخص يحاول تقليدهم ليصبح نحيفا ولائقا بدنيا، ولكن هل بحثت يوما عن صورة قديمة لأحدهم؟ كل شخص لديه مشكلات في أجزاء معينة من الجسم، وكما تعد دهون البطن مزعجة لبعض الأشخاص، فإن دهون الظهر مشكلة تؤرق الرجال والنساء. أنت في الغالب تبحث عن أفضل وأسهل الطرق التي تخلصك من دهون الظهر لتستطيع ارتداء جميع الملابس ولا تشعر بالانزعاج عند ارتداء الجينز؛ لذا تعرف على نصائح فعالة وفقا لما ذكره موقع "Eat This, Not That".
التخلص-من-الدهون

للتخلص من دهون البطن.. تناول الجريب فروت

تحدثنا مسبقًا عن السيلوليت، وكيف يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس، والانزعاج الكبير من المظهر الخارجي، لذا يجب ممارسة تمرينات رياضية محددة من أجل التركيز على دهون البطن باعتبارها أكثر مكان قابل للدهون المتراكمة، فينصح البعض بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات، وعلى الجانب الآخر يوجد من يشجعون على التقليل من كميات الطعام فقط، وتوجد أيضًا بعض التوصيات بتناول فاكهة الجريب فروت، التي تتميز بعدة فوائد مثل التعزيز من صحة القلب والشرايين، نقلا عن "express".
التوقف-عن-تناول-الحلويات

تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
اقرأ المزيد من الأخبار
دهون الضهر

تخلص من دهون الظهر بالجري وتمرينات الضغط

البحث في صور المشاهير ورؤية أجسامهم المثالية يجعل كل شخص يحاول تقليدهم ليصبح نحيفا ولائقا بدنيا، ولكن هل بحثت يوما عن صورة قديمة لأحدهم؟ كل شخص لديه مشكلات في أجزاء معينة من الجسم، وكما تعد دهون البطن مزعجة لبعض الأشخاص، فإن دهون الظهر مشكلة تؤرق الرجال والنساء. أنت في الغالب تبحث عن أفضل وأسهل الطرق التي تخلصك من دهون الظهر لتستطيع ارتداء جميع الملابس ولا تشعر بالانزعاج عند ارتداء الجينز؛ لذا تعرف على نصائح فعالة وفقا لما ذكره موقع "Eat This, Not That".
سرطان-القولون

«فقدان الوزن».. علامات خفية تنذرك بسرطان القولون

تعتبر سرطانات القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم، كما أنه من الأنواع الأكثر فتكا، وعند النظر إلى الوفيات في الرجال والنساء، فإن هذا المرض سبب كبير في حدوثها. والحقيقة المخيفة أن سرطان القولون والمستقيم لهما أعراض خفية وغالبًا ما يتم تجاهلهما، وهذا يعني أنه بحلول الوقت الذي تعرف فيه أنك مصاب، يكون السرطان متقدمًا لدرجة يصعب علاجه، لذا عليك معرفة الأعراض الخفية لهذا المرض للفتك به قبل أن يهزمك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
عدم-فقدان-الوزن-في-رمضان

دراسة: الشعور بالإجهاد والتوتر يزيد من الوزن

عندما تكون في وضع مريح يوم إجازتك، وتشعر بأنك بحاجة إلى الاستمتاع قليلا، يمكنك الجلوس في الشمس الصباحية قليلا كنوع من الاسترخاء لتخفيف الإجهاد الذي يصيبك يوميا نتيجة ضغوطات العمل المستمرة التي لا يمكن الخلاص منها. وعند إصابتك بالضغوط والإجهاد، غالبا ما تتجه إلى تناول الأطعمة السريعة المليئة بالدهون أو تحاول تناول الحلوى لتفريغ غضبك، ولهذا يعمل علماء من جامعة نيو ساوث ويلز على معرفة سبب صعوبة تجاهل الأطعمة غير الصحية. وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
امرأ- تفقد 44 كيلو-من وزنها (1)

بالتمرينات والسناك.. امرأة تفقد 44 كيلو من وزنها

يمثل فقدان الوزن مشكلة لدى البعض بسبب الحرمان من تناول بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي معين والحاجة إلى ممارسة التمارين، ولكن تيري آن نانز كسرت جميع القواعد حول فقدان الوزن، حيث خسرت 44 كيلوجراما من وزنها من خلال تدريب القوة، وتحديد السعرات الحرارية وتناول الأطعمة الصحية الخفيفة بين الوجبات. وتشارك تلك الأم العظيمة رحلة نجاحها، كما تقدم نصائح بعدما مرت بتحولات جسدية خلال فترة فقدان الوزن، بالإضافة إلى المعلومات المضللة والخرافات التي يصدقها العديد من الأشخاص.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org