إلزام «عز» دفع 700 ألف جنيه مصاريف مدارس توأمي زينة

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

أحمد عز وزينة

قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بإلزام الفنان أحمد عز دفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لتوأمي الفنانة زينة الطفلين "زين الدين وعز الدين"، وذلك في ضوء الاستئناف بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بتوأمي الفنانة زينة، وهو ما يعني تأييد الحكم الصادر في وقت سابق عن محكمة أول درجة بإلزام أحمد عز دفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي لم يشمل فيه الحكم تخفيض المصروفات، رغم التزام "عز" بسداد نفقة شهرية قيمتها 30 ألف جنيه مصري.

تقدم الفنان أحمد عز، في وقت سابق، باستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة، على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بتخفيض قيمة المصروفات الدراسية للتوأمين "عز الدين وزين الدين"، وتداولت الجلسات في تلك القضية على مدار عدة أشهر، حتى قضت المحكمة بحكمها المتقدم. ولم يشمل الحكم الصادر اليوم تخفيض