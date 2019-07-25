جريمة

إلزام «عز» دفع 700 ألف جنيه مصاريف مدارس توأمي زينة

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة
قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بإلزام الفنان أحمد عز دفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لتوأمي الفنانة زينة الطفلين "زين الدين وعز الدين"، وذلك في ضوء الاستئناف بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بتوأمي الفنانة زينة، وهو ما يعني تأييد الحكم الصادر في وقت سابق عن محكمة أول درجة بإلزام أحمد عز دفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، في الوقت الذي لم يشمل فيه الحكم تخفيض المصروفات، رغم التزام "عز" بسداد نفقة شهرية قيمتها 30 ألف جنيه مصري.
تقدم الفنان أحمد عز، في وقت سابق، باستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة، على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بتخفيض قيمة المصروفات الدراسية للتوأمين "عز الدين وزين الدين"، وتداولت الجلسات في تلك القضية على مدار عدة أشهر، حتى قضت المحكمة بحكمها المتقدم. ولم يشمل الحكم الصادر اليوم تخفيض
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تغييرات بالجملة.. حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة، الذي تولى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. كما تم ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمد السبيلي مديرا للبحث الجنائي بالجيزة.
رش-مبيدات- داخل -البيوت

«هنطهر بيتك»| الشرطة تحذر من مكافحي الحشرات المزيفين

صوت طرق الباب توجه على أثره مُسن بلغ من العمر أرذله لاكتشاف هوية الزائر، فحاول التأكد من شخصية الضيف عبر فتحة "العين السحرية" لكن دون جدوى، فقرر فتح الباب، ليقابله 3 أشخاص بابتسامة علت وجوههم، وأخبروه بأنهم حضروا بتكليف من شركة لمكافحة الحشرات حرصا على تطهير المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة "إحنا جايين نطهر بيتك يا فندم، الجو حر وإنت عارف الحشرات بتزيد" ليسمح لهم بالدخول ومباشرة عملهم "الوهمي" ليكتشف بعد مغادرتهم الشقة اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من غرفة النوم.
محكمة-ارشفية

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ4 تجار عملة بالشرقية

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص، أحدهم مسؤول بشركة سياحية بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 17 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2019، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية «السوق السوداء»، حيث تبين قيام الأول بالاتجار وباقي المتهمين باستبدال عملات تنوعت ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية منه داخل مقر الشركة، بينما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
شركات -مزيفة-نصب

الفرصة بـ10 آلاف.. مدير مكتب عمالة يبيع الوهم للشباب

الحصول على وظيفة بالخارج، خاصة دولة عربية وبناء غد أفضل حلم يراود كثيرين حتى إن غالبيتهم يطرق باب مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج دون منح أنفسهم الفرصة للتأكد من صحة أوراق تلك المكاتب أو جدية القائمين على إدارتها لتتكرر مأساة النصب على المواطنين، راغبي العمل بالخارج، خاصة من الشباب، لتتحول أحلامهم الوردية إلى كابوس مفزع، ينتهي بتحرير محاضر بأقسام الشرطة بحثا عن استعادة المبالغ التي قاموا بسدادها لأصحاب تلك المكاتب الوهمية التي تتاجر بأحلام، بل وعقول "الغلابة".
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وزارة-العدل

العدل تحيل 3 مسئولين بشركة خدمات «نقل الدم» للمحاكمة

أمرت وزارة العدل بإحالة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات «نقل الدم» إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في القضية المقيدة برقم 157 لسنة 61ق، وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من: "إبراهيم.أ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة، "صبحي.ص"، مدير إدارة القضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، "سلوى.ح"، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة، ومن المقرر تحديد جلسة أمام الدائرة القضائية المختصة لبدء محاكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم.
زهير-جرانة (3)

تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

فروق جوهرية بين الغرامة والكفالة.. تعرف عليها

أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بعد دفع غرامة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه ثم بعد ذلك يجيء دور المحاكمة، التحرير توضح عبر التقرير التالي، الفرق بين الكفالة والغرامة في نصوص القانون، وطريقة تحديد الغرامة في كل قضية على حدة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
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