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نجل عبد الناصر يحتفل بذكرى ثورة يوليو في «طحانوب»

تحرير:علاء النجار ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
افتتاح نصب تذكاري بالقليوبية
افتتاح نصب تذكاري بالقليوبية
زار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قرية طحانوب بشبين القناطر لافتتاح أعمال التجديدات، التي قام بها أهالي القرية مع جمعية تنمية المجتمع المحلي والوحدة المحلية لتمثال الزعيم جمال عبد الناصر وافتتاح نصب تذكاري يتضمن أسماء جميع شهداء القرية وإقامة نافورة في الحديقة المحيطة بالتمثال. قال المحافظ إن ثورة 23 يوليو ثورة تاريخية خالدة وستظل محفورة فى قلوب وعقول المصريين بما حققته من إنجازات عظيمة لترسيخ حق المصريين فى حياة كريمة فى ظل العدل والحرية والمساواة.
وأوضح أن لثورة يوليو أيضا نتائج كبيرة على الحياة الاقتصادية في مصر، حيث تم إنشاء القطاع العام، فضلا عن إنشاء منظومة الدعم التى كانت تستهدف فى الأساس الفئات الفقيرة. أضاف غريب أحمد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أنه على مدار شهر مضى قرر أهالى قرية طحانوب التفرغ للاستعداد للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو
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فاعليات-حزب-مستقبل-وطن‎ (4)

هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يستقبل-وفود منتدى-غاز-شرق-المتوسط

السيسي يستقبل وفود منتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى خصوصية المنطقة الجغرافية للمنتدى، وذلك عقب اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، ما يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وبالتالي تحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
مصطفى-مدبولى-والسيسى (2)

مدبولي يشكر السيسي: لديه إرادة سياسية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق الإنجازات وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان المناطق غير الأمنة، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروعات "بشاير الخير" التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.
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محمد-عبد العاطي وزير-الموارد-المائية والري-و -الدكتور علاء-عبد الحليم مرزوق-محافظ القليوبية -سحارة مصرف بلبيس (3)

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سحارة مصرف بلبيس بـ"أبو زعبل" بمدينة الخانكة، والتى تبلغ مساحتها 800م وبتكلفة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا. جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
الحكم على قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة-6

قرار قضائي بإعادة انتخابات غرفة التجارة بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات. جاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوي رقح 6904 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

محافظ القليوبية يهنئ شبين القناطر: الأولى بالتعديات

قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، إن مركز شبين القناطر حصل على المركز الأول في التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا: "نهنئ شبين القناطر بوصولها للمركز الأول في التعديات"، وعنّف المسئولين بسبب التراخي في مواجهة التعديات في كافة أنحاء المحافظة. جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلى مديريات الخدمات.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

محافظ القليوبية ينتقد المحافظات الأخرى بسبب تعريفة الأجرة

انتقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، طريقة رفع التعريفة بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بمراقبة السوق ومدى ارتفاع الأسعار، وتم تحديد التعريفة على هذا الأساس ولم يلتزموا بالتعريفة القانونية تزامنًا مع قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد، واللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور وبعض وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وممثلي مديريات الخدمات.
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