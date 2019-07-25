نجل عبد الناصر يحتفل بذكرى ثورة يوليو في «طحانوب»

تحرير:علاء النجار ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

افتتاح نصب تذكاري بالقليوبية

زار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قرية طحانوب بشبين القناطر لافتتاح أعمال التجديدات، التي قام بها أهالي القرية مع جمعية تنمية المجتمع المحلي والوحدة المحلية لتمثال الزعيم جمال عبد الناصر وافتتاح نصب تذكاري يتضمن أسماء جميع شهداء القرية وإقامة نافورة في الحديقة المحيطة بالتمثال. قال المحافظ إن ثورة 23 يوليو ثورة تاريخية خالدة وستظل محفورة فى قلوب وعقول المصريين بما حققته من إنجازات عظيمة لترسيخ حق المصريين فى حياة كريمة فى ظل العدل والحرية والمساواة.

وأوضح أن لثورة يوليو أيضا نتائج كبيرة على الحياة الاقتصادية في مصر، حيث تم إنشاء القطاع العام، فضلا عن إنشاء منظومة الدعم التى كانت تستهدف فى الأساس الفئات الفقيرة. أضاف غريب أحمد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أنه على مدار شهر مضى قرر أهالى قرية طحانوب التفرغ للاستعداد للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو