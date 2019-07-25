مانشستر يونايتد يقترب من ضم بديل بوجبا

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد أوشك على حسم صفقة انضمام الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط لاتسيو. وأضافت أن وكيل سافيتش يوجد في الوقت الحالي بمدينة مانشستر، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ24 عاما، سيكلف الشياطين الحمر نحو 75 مليون يورو، بينما سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات، براتب 5.8 مليون يورو سنويا.

مانشستر يونايتد يرغب في ضم ميلينكوفيتش، تحسبا لرحيل الفرنسي بول بوجبا عن أولد ترافورد، ويعد ميلينكوفيتش أحد الأهداف الرئيسية للعديد من كبار أوروبا في السابق، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيطاليين يوفنتوس وإنتر ميلان. ميلينكوفيتش البالغ طوله 1.91 سم، صاحب القدم اليمنى الذي يلعب في مركز خط الوسط

مانشستر يونايتد يرغب في ضم ميلينكوفيتش، تحسبا لرحيل الفرنسي بول بوجبا عن أولد ترافورد، ويعد ميلينكوفيتش أحد الأهداف الرئيسية للعديد من كبار أوروبا في السابق، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيطاليين يوفنتوس وإنتر ميلان.



ميلينكوفيتش البالغ طوله 1.91 سم، صاحب القدم اليمنى الذي يلعب في مركز خط الوسط المدافع والـ"بوكس تو بوكس"، شارك هذا الموسم مع لاتسيو في 41 مباراة في جميع المسابقات، بعدد دقائق بلغ 3.035 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.



وبشكل عام خاض ميلينكوفيتش مع لاتسيو 162 مباراة، سجل 31 هدفًا وصنع 18 أخرى، كما خاض مع جينك البلجيكي 24 مباراة سجل 5 أهداف وصنع آخر، وخاض مع فويفودينا نوفي الصربي 16 مباراة سجل 4 أهداف وصنع آخر، وخاض مع منتخب بلاده الأول 12 مباراة، بخلاف العديد من المباريات للمراحل العمرية المختلفة.

