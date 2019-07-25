رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من ضم بديل بوجبا

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد أوشك على حسم صفقة انضمام الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط لاتسيو. وأضافت أن وكيل سافيتش يوجد في الوقت الحالي بمدينة مانشستر، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ24 عاما، سيكلف الشياطين الحمر نحو 75 مليون يورو، بينما سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات، براتب 5.8 مليون يورو سنويا.
مانشستر يونايتد يرغب في ضم ميلينكوفيتش، تحسبا لرحيل الفرنسي بول بوجبا عن أولد ترافورد، ويعد ميلينكوفيتش أحد الأهداف الرئيسية للعديد من كبار أوروبا في السابق، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيطاليين يوفنتوس وإنتر ميلان. ميلينكوفيتش البالغ طوله 1.91 سم، صاحب القدم اليمنى الذي يلعب في مركز خط الوسط
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شريف-اكرامى

شريف إكرامي: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج فريقه الأحمر بلقب الدوري الممتاز رقم 41، موضحًا في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس، أن فريقه استطاع أن يوجه رسالة للجميع بقدرتهم على الحصول على لقب الدوري رغم الصعوبات التي تعرض الفريق لها خلال هذا الموسم، مضيفًا: «تتويجنا بالدوري خلال هذا الموسم كان بمثابة توجيه رسالة للجميع أن الأموال لا تصنع أبطالا.. نجحنا في توجيه رسالة بأن القيم والمبادئ هي التي تقودنا للبطولات وهذا ما حققناه خلال هذا الموسم».
كهربا

إجراء جديد من الزمالك ضد كهربا بعد هروبه للبرتغال

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجهيز شكوى ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء الهارب، لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن كهربا وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد.
لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
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لوك شاو (4)

لوك شاو يرفع راية التحدي أمام السيتي وليفربول

وجه الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لجماهير الشياطين الحمر، بعد الموسم الماضي (2018-2019) الذي وصفه بالمؤلم. وقال صاحب الـ24 عامًا الذي انضم لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف ساوثهامتون: "ستشاهدون مانشستر يونايتد جديدا هذا الموسم (2019-2020). نعرف أن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهيرنا تألمت منه ولكن نحن كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لنا، ومهمة مانشستر سيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم".
ديفيد-دي-خيا

دي خيا يبحث عن استعادة الأمجاد الغائبة مع يونايتد

قال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إنه يرحب بارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من تمديد تعاقده لمدة ست سنوات. وارتبط اسم ديفيد دي خيا، بالرحيل عن أولد ترافورد لكنه قال إنه يريد مساعدة مانشستر يونايتد على العودة لقمة الكرة الإنجليزية خلال لقاء مع الجماهير في سنغافورة. ورحل أنطونيو فالنسيا القائد السابق عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي ويعد ديفيد دي خيا من بين أبرز المرشحين لخلافته بجانب الرباعي آشلي يانج والإسباني خوان ماتا وكريس سمولينج والفرنسي بول بوجبا.
جاريث-بيل (5)

سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
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