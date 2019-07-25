إجراء جديد من الزمالك ضد كهربا بعد هروبه للبرتغال

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

كهربا

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجهيز شكوى ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء الهارب، لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن كهربا وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد.

ويعد أفيس من الأندية الصغيرة بالبرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بمسابقة الدوري البرتغالي. وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا بعد هروب الأخير من النادي، ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022 بسبب عدم تعديل عقده ورفع



ويعد أفيس من الأندية الصغيرة بالبرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بمسابقة الدوري البرتغالي.



وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا بعد هروب الأخير من النادي، ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022 بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى.



كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الكرة أكثر من مرة قانونية عقد اللاعب مع الزمالك وأنه اتبع الإجراءات القانونية في توثيق العقد.



على الجانب الآخر أعلن رئيس الزمالك في أكثر من مناسبة أن كهربا سوف يدفع ثمن هروبه وعدم التزامه بتعاقده مع النادي وأن إدارة الزمالك ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد اللاعب لحفظ حق النادي.