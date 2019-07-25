رياضة

إجراء جديد من الزمالك ضد كهربا بعد هروبه للبرتغال

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
كهربا
كهربا
أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجهيز شكوى ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء الهارب، لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن كهربا وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد.
ويعد أفيس من الأندية الصغيرة بالبرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بمسابقة الدوري البرتغالي. وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا بعد هروب الأخير من النادي، ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022 بسبب عدم تعديل عقده ورفع
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شريف-اكرامى

شريف إكرامي: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج فريقه الأحمر بلقب الدوري الممتاز رقم 41، موضحًا في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس، أن فريقه استطاع أن يوجه رسالة للجميع بقدرتهم على الحصول على لقب الدوري رغم الصعوبات التي تعرض الفريق لها خلال هذا الموسم، مضيفًا: «تتويجنا بالدوري خلال هذا الموسم كان بمثابة توجيه رسالة للجميع أن الأموال لا تصنع أبطالا.. نجحنا في توجيه رسالة بأن القيم والمبادئ هي التي تقودنا للبطولات وهذا ما حققناه خلال هذا الموسم».
سيرجي-ميلينكوفيتش-سافيتش (12)

مانشستر يونايتد يقترب من ضم بديل بوجبا

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعزيز صفوفه بصفقة جديدة من لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، أن مانشستر يونايتد أوشك على حسم صفقة انضمام الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط لاتسيو. وأضافت أن وكيل سافيتش يوجد في الوقت الحالي بمدينة مانشستر، لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ24 عاما، سيكلف الشياطين الحمر نحو 75 مليون يورو، بينما سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات، براتب 5.8 مليون يورو سنويا.
لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
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كهربا

الأهلي: ليس لنا علاقة بكهربا.. وسنضمه في هذه الحالة

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تواصل النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الذي هرب من القلعة البيضاء ووقع على عقود لنادي أفيس البرتغالي، حيث أوضح المصدر أن النادي ليس له علاقة حتى الآن بمحمود كهربا وقال المصدر إن الأهلي لن يتدخل أبدا أو يكون طرفًا في الأزمة الحالية بين اللاعب ونادي الزمالك. وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الأهلي في ضم كهربا عندما تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك بشكل تام ويتأكد صحة الوضع القانوني للاعب تماما، وقتها من الممكن التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.
كهربا-الزمالك (1)

اتحاد الكرة يصدم كهربا وأفيس البرتغالي

أكد وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أنه تم الرد على خطاب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي وصل لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بشأن طلب البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الزمالك، حيث قال العطار في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن اتحاد الكرة رفض إرسال البطاقة الدولية إلى النادي البرتغالي؛ لأن اللاعب عقده سار مع الزمالك، وممتد حتى موسم 2022، وبذلك يكون نادي الزمالك هو صاحب الحق في التصرف في البطاقة الدولية للاعب".
كهربا

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد، ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي.
كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
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