فنانون ينعون الرئيس التونسي: كان وطنيا حتى النخاع

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

الفنانة هند صبري

حرص عدد من الفنانين على نعى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، الذى توفى اليوم الخميس، إثر وعكة صحية، حيث كتبت الفنانة درة: «تونس فقدت اليوم رئيسها الباجي قائد السبسي الله يرحمه ويسكنه فسيح جنّاته.. كان رجل الموقف وحافظ على سلم وسلامة البلاد وأمنها واستقرارها وكان وطنيا حتى النخاع ومحبوبا محبّا لشعبه.. نُلت شرف التكريم من قبله وسيبقى في ذاكرتي وذاكرة كل تونسى»، بينما قالت الفنانة لطيفة: «رئيس الجمهورية محمد الباجى قايد السبسي فى ذمة الله .. إنَّا لله وإنا إليه راجعون».

فيما حرص الفنان راغب علامة، على نعيه وكتب: «أحر التعازى للشعب التونسى الغالى بوفاة سيادة الرئيس التونسى الكبير الباجى قايد السبسي رحمه الله.. تزامن يوم وفاة الرئيس مع العيد الوطني التونسي وكأنها رسالة من رب العالمين تعبر عن مدى حب الراحل لوطنه وللشعب التونسي العظيم»، بينما كتبت الفنانة إليسا: