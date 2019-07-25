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فنانون ينعون الرئيس التونسي: كان وطنيا حتى النخاع

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
الفنانة هند صبري
الفنانة هند صبري
حرص عدد من الفنانين على نعى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، الذى توفى اليوم الخميس، إثر وعكة صحية، حيث كتبت الفنانة درة: «تونس فقدت اليوم رئيسها الباجي قائد السبسي الله يرحمه ويسكنه فسيح جنّاته.. كان رجل الموقف وحافظ على سلم وسلامة البلاد وأمنها واستقرارها وكان وطنيا حتى النخاع ومحبوبا محبّا لشعبه.. نُلت شرف التكريم من قبله وسيبقى في ذاكرتي وذاكرة كل تونسى»، بينما قالت الفنانة لطيفة: «رئيس الجمهورية محمد الباجى قايد السبسي فى ذمة الله .. إنَّا لله وإنا إليه راجعون».
فيما حرص الفنان راغب علامة، على نعيه وكتب: «أحر التعازى للشعب التونسى الغالى بوفاة سيادة الرئيس التونسى الكبير الباجى قايد السبسي رحمه الله.. تزامن يوم وفاة الرئيس مع العيد الوطني التونسي وكأنها رسالة من رب العالمين تعبر عن مدى حب الراحل لوطنه وللشعب التونسي العظيم»، بينما كتبت الفنانة إليسا:
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نادية الجندي تودع فاروق الفيشاوي وتتذكر مسيرتها معه

نعت الفنانة نادية الجندي رفيق مشوارها الفني الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 67 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وداعا يا صديق العمر فاروق الفيشاوي بعزّي نفسي أولا وبعزي زملاءه وأسرته ومحبيه، فقدنا إنسانا جميلا وفنانا من أهم نجوم مصر، زميل وصديق عزيز ورفيق مشواري الفني"، وتابعت: "بداية من فيلم الباطنية أول أعماله كبطل في السينما أكتر فنان اشتغل معايا قدمنا سوا 10 أفلام سينمائية من أهم أفلامي وأفلامه وكلها حققت نجاحات كبيرة وأعلى الإيرادات في تاريخ صناعة السينما المصرية".
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مجدي الهوارى: هذا العمل أراد الفيشاوي تقديمه في 2020

أعرب المخرج مجدي الهواري، صاحب الرؤية الفنية لآخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، مسرحية «الملك لير»، عن بالغ حزنه وألمه لفقدان ليس فقط تلك القيمة الفنية الشامخة، بل الإنسان الرائع أيضا، وكشف الهواري عن تفاصيل لأول مرة حول كواليس مشاركة الراحل في بطولة الملك لير، وقال: «عندما عرضت الدور على النجم الكبير ووافق، كانت لديّ مخاوف على حالته الصحية بعد إعلانه الشجاع عن إصابته بالسرطان، وأن تكون موافقته فيها إنهاك زائد عليه، ولذا استشرت طبيبا متخصصا أكد لي أن العمل، خصوصا المسرح، هو علاجه الحقيقي، والحافز النفسي الأكبر في معركته مع المرض اللعين».
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احتشاد أهالي سرس الليان أمام مقابر «الفيشاوي» (صور)

خرج جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، برفقة نجليه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي وزملائه في الوسط الفني ومحبيه، متجهين إلى قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، لكى يتم دفنه بمقابر عائلته هناك وفقا لرغبته. وعلى الجانب الآخر، احتشد أهالى سرس الليان أمام مقابر الفيشاوي انتظارا للحظة وصول الجثمان، من أجل تأدية صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد الصعيدي، وسط أقاربه وأهل بلده الذين يكنون له الحب، كونه لم يبخل عليهم يوما وكان دائما ودودًا بهم.
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
درة

درة تعلن بدء تصوير مسلسل «بلا دليل»

نشرت الفنانة درة، صورة من أفيش مسلسها الجديد «بلا دليل»، الذي تنافس به خلال فترة «أوف سيزن»، بعد غيابها عن الدراما المصرية، خلال موسم رمضان المنقضى، وعلقت على الصورة: «بداية تصوير مسلسل بلا دليل.. مسلسلي الجديد.. حبيبة». المسلسل من تأليف إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة «سينرجي»، للمنتج تامر فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم الفنان خالد سليم، الذى يلعب دور البطولة أمام الفنانة التونسية، إلى جانب حازم سمير، مها نصار وأحمد كرارة.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» في دور العرض بدءا من 25 يوليو

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" طرحه يوم 25 يوليو بجميع دور العرض بدلا من تواجده فى موسم عيد الأضحي، وطرحت الشركة البوستر الرسمي للعمل، وحرص جميع الفنانين المشاركين فى الفيلم على الترويج للفيلم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة إلى هؤلاء، فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح.
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