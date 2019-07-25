هل تنجح الحكومة في القضاء على السحابة السوداء؟

وزيرة البيئة: إجراءات جديدة لمنع السحابة السوداء.. أستاذ كيمياء: مشكلة القش في طرق كبسه وتجميعه.. ونقابة الفلاحين: ما دام هناك من يحتكر مكابس القش لن تنتهي الأزمة

تحرير:صابر العربي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

أقل من شهر يفصلنا عن موسم جني الأرز، في الفترة من منتصف أغسطس المقبل حتى نوفمبر، ويلحق بالموسم انتشار السحابة السوداء في عدد من المحافظات، لا سيما محافظات الدلتا، وتتكون السحابة جراء حرق المزارعين قش الأرز فى الحقول، ما يسبب نوبات تلوث حادة فى الهواء، بخلاف ما تتكبده مصر من خسائر تقدّر بالمليارات نتيجة حرق القش، دون استخدامه بشكل أمثل. وارتفعت مساحات الأفدنة المنزرعة من الأرز خلال العام الجاري إلى 1.1 مليون فدان، بعد أن كانت العام الماضي 800 ألف فدان.

ويبدو أن الحكومة عازمة على التصدي لحرق الأرز بشكل أكثر جدية، إذا ما قورن بالأعوام الماضية، وهو ما بات واضحا في إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد في اجتماع مجلس الوزراء أمس، وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنفذ وزارة الزراعة بروتوكولات التعاون مع وزارة البيئة، فضلا عن إتاحة البيانات للحيازات الزراعية وبيانات الحصاد،

ويبدو أن الحكومة عازمة على التصدي لحرق الأرز بشكل أكثر جدية، إذا ما قورن بالأعوام الماضية، وهو ما بات واضحا في إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد في اجتماع مجلس الوزراء أمس، وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنفذ وزارة الزراعة بروتوكولات التعاون مع وزارة البيئة، فضلا عن إتاحة البيانات للحيازات الزراعية وبيانات الحصاد، وتكثيف حملات المرور والتوعية، إلى جانب مد ساعات العمل للجمعيات الزراعية إلى العاشرة مساءً، بينما ستقوم وزارة البترول باعتماد الغاز الطبيعي كوقود في النطاق الجغرافي للقاهرة الكبرى وتشغيل وسائل السيطرة والتحكم في الانبعاثات.

المحليات والصحة والكهرباء في الخطة

وأضافت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية ستتولى مسؤولية تنشيط ومشاركة المحافظات والمحليات ومجالس المدن في حملات متابعة الحرق المكشوف وتسهيل عمل اللجان الميدانية، إلى جانب استصدار المحافظين قرارات وقف الأنشطة الملوثة خلال موسم السحابة، ومتابعة المقالب العمومية وتوفير المعدات للحد من الحرق المكشوف.

وأكدت "فؤاد" أن وزارة الصحة ستتولى توجيه رسائل إعلامية عن المخاطر الصحية لحرق المخلفات والتعرض للملوثات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالمستشفيات، لافتة إلى أن وزارة النقل ستقوم من جانبها برفع التراكمات من المواقع والنقاط المؤثرة بالطرق، والعمل على منع إلقاء المخلفات بالطرق الرئيسية، بينما ستقوم وزارة الداخلية بمشاركة الحماية المدنية في إطفاء الحرائق، وتكثيف حملات فحص عادم المركبات.

وأضافت: "وزارة الكهرباء ستتولى صيانة وتشغيل أنظمة التحكم والسيطرة على الملوثات، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي بالقاهرة الكبرى والدلتا، على أن تجري وزارة الصناعة الصيانة الفورية وتشغيل أنظمة التحكم في الانبعاثات الغازية، وتخفيف الأحمال وتنظيم أوقات العمل في ضوء نتائج الإنذار المبكر والأرصاد الجوية، والعمل على منع استخدام المازوت والزيوت كوقود والاعتماد على الغاز الطبيعي، بينما تقوم وزارة الري برفع مخلفات الترع والمصارف، وتكثيف حملات للمرور اليومي؛ لمتابعة أعمال تطهير وأماكن تجمع المخلفات لإزالتها، على أن تقوم الإسكان برفع كفاءة نظم إدارة المخلفات بالمدن الجديدة، والاستمرار في جهودها لرفع التراكمات، إلى جانب السيطرة على المقالب العمومية والمدافن".

المشكلة في الكبس والتجميع

هل تكفي تلك الإجراءات المعلن عنها من قبل وزيرة البيئة؟ سؤال طرحته "التحرير" على عدد من المتخصصين في ملف الأرز، بهدف الإشادة بتلك الإجراءات أو الإشارة إلى ما بها من تقصير.

والبداية كانت مع الدكتور عباس عبدالكريم، أستاذ الكيمياء بالمركز القومي للبحوث، وقال إن المخلفات الزراعية يمكن استخدامها وإعادة تدويرها، لافتا إلى أن مشكلة قش الأرز تكمن في طرق كبسه وتجميعه، ونقله من مكان لآخر، والفلاح دائما يسعى للتخلص منه بسرعة لأنه سريع الاشتعال، فضلا عن احتياجه لتمهيد الأرض للمحصول الجديد.

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وعن طرق الاستفادة من القش والحد من السحابة السوداء، أفاد عبدالكريم أن السنوات الأخيرة الماضية أجريت فيها العديد من الدراسات والأبحاث العلمية، ودخل قش الأرز في العديد من الصناعات مثل تصنيع الورق، بعد طحنه جيدا، لاستخلاص مادتي السيليلوز والسيلكا منه، أما إذا تم حرقه مع السليكون فتستخرج منه مادة عضوية تدخل في صناعات متعددة، وأيضا إذا تم حقن القش بمادة الأمونيا وتغطيته بالبلاستيك بعد رشه بالقليل من الماء، يتم كَمره لفترة محدودة، فإنه في تلك الحالة يتحول لسماد عضوي ممتاز للأرض، وهذا من أفضل أنواع الأسمدة، فضلا عن إمكانية تحويله إلى وقود.



الاحتكار لن ينهي المشكلة

وأضاف أستاذ الكيمياء بالمركز القومي للبحوث: "مع الأسف، هناك تباطؤ في عملية تجميع القش، ما يؤدي لحرقه من قبل الفلاحين، وتشكل عملية الحرق خطورة كبيرة، نظرا لتصاعد غاز الكربون، ما يؤدي لتلوث البيئة".

وفي السياق ذاته، قال مجدى البسطويسي، نقيب فلاحي دمياط، إن ظاهرة حرق "قش الأرز" لن تنتهي ما دام هناك من يحتكر مكابس القش، مشيرا إلى أن محتكرى تلك المكابس هم السبب الرئيسي في تلك الأزمة.

وأشار البسطويسى إلى ضرورة توفير تلك المكابس بالجمعيات الزراعية بدلا من المجالس المحلية التي تتعامل مع الأمر برعونة، مؤكدا أن تلك هي الخطوة الأولى إذا أردنا التصدى لحرق قش الأرز بشكل حقيقي في المحافظات الست، التي تزرع الأرز، وهي "القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة".

المخلفات الزراعية

وشدد نقيب فلاحي دمياط على أن الغرامات التي يتم فرضها على الفلاح ظلم له، لافتا إلى اضطرار الفلاحين لحرق القش بدلا من الوقوع فريسة لتجارته، مواصلا القول: "الفلاح غلبان والحكومة مش بترحمه"، مطالبا بضرورة أن تكون المكابس بالجمعيات الزراعية.

بدوره، قال الدكتور حسام شلبي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر، إن هناك طرقا عديدة يمكن من خلالها الاستفادة من المخلفات الزراعية، وقد سبقتنا الكثير من الدول في تدوير المخلفات، فعلى سبيل المثال، يعد القمح وقش الأرز من أفضل المخلفات الزراعية التي يمكن الاستفادة منها كسماد ممتاز، كما يستخدم كغذاء للحيوانات.

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وأضاف أنه رغم الاستفادة المقررة، نجد أن كميات كبيرة من قش الأرز يتم حرقها، رغم أنها من الممكن أن تستخدم، منوها بأن المخلفات الزراعية توفر نحو 25% من الطاقة للريف المصري في إنتاج الطاقة، وتغذية الحيوانات لخفض الاعتماد على الأعلاف.

وأكد شلبي أن مشروعات تدوير المخلفات تحتاج لمزيد من الاستثمارات، والتكنولوجيا الحديثة، لكننا مع الأسف نفتقر إلى البنية الأساسية والتكنولوجيا التي تمكننا من تدوير المخلفات مثل الدول المتقدمة، فضلا عن كثرة العراقيل الإدارية التي تقابل من يحاول تنفيذ تلك المشروعات، لذا نحتاج لمزيد من الحلول الجادة لعلاج ما نعانيه من معوقات، حتى يتم استغلال المخلفات الزراعية التي ما زالت مهملة.