شريف إكرامي: سأرحل عن الأهلي في هذه الحالة

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

شريف إكرامي

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج فريقه الأحمر بلقب الدوري الممتاز رقم 41، موضحًا في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس، أن فريقه استطاع أن يوجه رسالة للجميع بقدرتهم على الحصول على لقب الدوري رغم الصعوبات التي تعرض الفريق لها خلال هذا الموسم، مضيفًا: «تتويجنا بالدوري خلال هذا الموسم كان بمثابة توجيه رسالة للجميع أن الأموال لا تصنع أبطالا.. نجحنا في توجيه رسالة بأن القيم والمبادئ هي التي تقودنا للبطولات وهذا ما حققناه خلال هذا الموسم».

وعن عدم مشاركته، قال إكرامي: «الموسم الحالي تردد بأنني أفتعل أزمات لكن من طبيعتي لن أرد على هذه الشائعات.. في الموسم الماضي شاركت في 8 مباريات وكنت بالطبع أسعى إلى المزيد من حيث المشاركة.. منذ 2018 وأنا بعيد عن المشاركة بصورة أساسية لكنني أريد توجيه رسالة للجميع خاصة للاعبين الصغار بأن جلوسي على

وعن عدم مشاركته، قال إكرامي: «الموسم الحالي تردد بأنني أفتعل أزمات لكن من طبيعتي لن أرد على هذه الشائعات.. في الموسم الماضي شاركت في 8 مباريات وكنت بالطبع أسعى إلى المزيد من حيث المشاركة.. منذ 2018 وأنا بعيد عن المشاركة بصورة أساسية لكنني أريد توجيه رسالة للجميع خاصة للاعبين الصغار بأن جلوسي على مقاعد البدلاء لا يسبب لي مشاكل».



وتابع: «دوري في الأهلي ليس لمجرد التحفيز، أنافس للمشاركة والعودة من جديد بصورة أساسية، ما زال عندي الشغف للاستمرار في الملاعب»، مؤكدًا: «سأرحل عن النادي في حالة واحدة إذا قررت الإدارة الاستغناء عن خدماتي».



الأهلي نجح في التتويج ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس.

