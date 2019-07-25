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ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

ركزت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، على المسيرة السياسية للرئيس الراحل، وألقت "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأحداث التي سبقت وفاة الرئيس التونسي، وتدهور حالته الصحية
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.
أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نبأ وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تحت عنوان "وفاة الرئيس الذي قاد تونس للديمقراطية عن 92 عاما". وقالت إن السبسي "الذي قاد البلاد من خلال انتقال ديمقراطي بعد الثورة التي بدأت في ربيع عام 2011، توفي صباح اليوم الخميس في مستشفى عسكري في تونس العاصمة، عن
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محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
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«مهندس النظام الاجتماعي».. من رئيس تونس المؤقت؟

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أصبح منصب الرئيس شاغرا، وبحكم الدستور فإن من سيتولى الحكم بعد وفاة الرئيس هو رئيس مجلس النواب محمد الناصر. وينص الدستور على أنه في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ بذلك رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما، وأقصاه تسعون يوما.
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الرئاسة التونسية: السبسي جنب الشعب ويلات التصادم

دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية؛ صونًا لمستقبل البلاد. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن في هذا الظرف الدقيق والفاجعة التي حلت اليوم الخميس بوفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ندعو الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها.
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بعد وفاة السبسي.. من يخلف الرئيس التونسي؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية. كان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية. والآن يطرح العديد من المراقبين سؤالا هاما "من يخلف السبسي؟" بعد وفاته عن عمر يناهز 92 عاما.
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السبسي (1)

الرئاسة التونسية: السبسي جنب الشعب ويلات التصادم

دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية؛ صونًا لمستقبل البلاد. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن في هذا الظرف الدقيق والفاجعة التي حلت اليوم الخميس بوفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ندعو الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
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الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم. وأعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة المستشار الأول للرئيس المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
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تفاصيل نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكرى

أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
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