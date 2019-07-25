ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

ركزت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، على المسيرة السياسية للرئيس الراحل، وألقت "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأحداث التي سبقت وفاة الرئيس التونسي، وتدهور حالته الصحية
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.
أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نبأ وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تحت عنوان "وفاة الرئيس الذي قاد تونس للديمقراطية عن 92 عاما".
وقالت إن السبسي "الذي قاد البلاد من خلال انتقال ديمقراطي بعد الثورة التي بدأت في ربيع عام 2011، توفي صباح اليوم الخميس في مستشفى عسكري في تونس العاصمة، عن
أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نبأ وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تحت عنوان "وفاة الرئيس الذي قاد تونس للديمقراطية عن 92 عاما".
وقالت إن السبسي "الذي قاد البلاد من خلال انتقال ديمقراطي بعد الثورة التي بدأت في ربيع عام 2011، توفي صباح اليوم الخميس في مستشفى عسكري في تونس العاصمة، عن عمر يناهز 92 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة التونسية في بيان".
وأضافت أن السبسي كان هو السياسي الوحيد في تونس، على مدار مسيرته السياسية التي استمرت لأكثر من 60 عاما، الذي شغل منصبا سياسيا تحت الرئيس الأسبق للبلاد الحبيب بورقيبة، الذي أصبح رئيسًا بعد استقلال البلاد من فرنسا، وزين العابدين بن علي، الذي قامت الثورة ضده، وكذلك في الدولة الديمقراطية الجديدة.
ومن جانبها ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأحداث التي سبقت وفاة الرئيس التونسي، وتدهور حالته الصحية.
وأشارت إلى أن السبسي، الذي يعد ثاني أكبر زعيم دولة في العالم بعد الملكة إليزابيث الثانية، ظهر وهو في حالة صحية غير جيدة، في شريط فيديو أصدره مكتبه يوم الإثنين، أثناء اجتماع مع وزير الدفاع.
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وأضافت الصحيفة البريطانية أن عددا من السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بمزيد من الشفافية بشأن صحة الرئيس منذ نقله إلى المستشفى الشهر الماضي وسط مخاوف من استقرار البلاد.
وفي إطار تغطيتها لأنباء وفاة الرئيس التونسي، ركزت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، على المسيرة السياسية للرئيس الراحل، بداية من التحاقه بصفوف الجيش التونسي، وصولا إلى إعلانه عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت أن السبسي، الذي يعد أول رئيس تونسي منتخب بشكل مباشر في انتخابات حرة، كان نصيرا للمساواة بين الجنسين، وعمل على دمج القوانين العلمانية مع الشريعة.
وتحت عنوان "وفاة أول رئيس تونسي منتخب" ركزت مجلة "التايم" الأمريكية، على أوضاع البلاد تحت قيادة الرئيس الراحل، السبسي.
حيث قالت إن "تونس لا تزال ملاذا للانفتاح السياسي والسلام النسبي مقارنة بالأزمات المنتشرة في أماكن أخرى من العالم العربي والفوضى السائدة في ليبيا".
وأضافت أن "البلاد شهدت تسع حكومات منذ ثورة 2011، وفشلت كل واحدة في حل مشكلات الفقر والبطالة وخيبة الأمل المنتشرة على نطاق واسع من الفشل في تحقيق الديمقراطية".
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وفي وقت سابق من العام الجاري، أقر السبسي بالمشكلات التي لم يتمكن من حلها، بعد الدعوة إلى الإضراب العام في البلاد، وقال في شهر يناير الماضي: "إنه لا يمكن بناء الديمقراطية في ثماني سنوات"، مضيفا أن "تحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى مزيد من الوقت".
"وفاة الرجل الذي حاول توحيد تونس" كان العنوان الذي اختارته شبكة "بلومبرج" الأمريكية لتغطية أنباء وفاة السبسي.
مشيرة إلى أن حزب "نداء تونس" الذي أسسه السبسي أصبح البديل العلماني لحزب النهضة الإسلامي الذي سيطر على السياسة التونسية في أعقاب الإطاحة مباشرة ببن علي.
ومع مرور تونس بعدة أزمات، وسط خلافات حول وضع الشريعة الإسلامية في الدستور، بدأت الرغبة في الوحدة والاستقرار تنتشر في الوقت المناسب لمشاركة السبسي في سباق 2014 الرئاسي.
ونقلت "بلومبرج" عن ريكاردو فاباني، المحلل السياسي قوله: "كانت استعادة الأمن والاستقرار من أولوياته، وقد ضحى بكل شيء آخر لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ الدستور، وربما مستقبل الحزب الذي أنشأه".