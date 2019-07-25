ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

ركزت شبكة "فرانس 24" الفرنسية، على المسيرة السياسية للرئيس الراحل، وألقت "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأحداث التي سبقت وفاة الرئيس التونسي، وتدهور حالته الصحية

تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.

أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نبأ وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تحت عنوان "وفاة الرئيس الذي قاد تونس للديمقراطية عن 92 عاما". وقالت إن السبسي "الذي قاد البلاد من خلال انتقال ديمقراطي بعد الثورة التي بدأت في ربيع عام 2011، توفي صباح اليوم الخميس في مستشفى عسكري في تونس العاصمة، عن