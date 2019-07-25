جريمة

عاهة و100 جنيه يومية| مأساة طفلة عذبها والدها لتتسول

أجبرها والدها على التسول وهي لم تكمل 13 سنة.. التحريات أكدت استعانة الأب بشقيقته ونجلها لكسر قدم الصغيرة وتعذيبها.. والفحص الطبي: قدم الطفلة مهددة بالبتر
تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طفلة في عمر الزهور بالكاد تخطو خطواتها الأولى نحو معرفة الحياة والتعرف على ألوانها المبهجة من ضحك ولعب ومرح، حظها العثر وقدرها المحتوم كتبا نهاية مأساوية لطفولتها قبل أن تبدأ، إذ ولدت لأب عاطل لا يجيد من الحياة سوى الاستغلال والعيش «عالة»، بل والأنكى من ذلك أهل والدها الذين أخذوا يشجعونه ما داموا «سينولون من الحظ جانبا»، وكانت المحصلة النهائية فتاة بالكاد تستطيع الوقوف على قدم وحيدة في ظل كسر قدمها الأخرى لمرات ومرات على يد أقرب الناس إليها، لا لشيء إلا لأجل أن تتسول وتنفق عليه.
«الشحاتة أم رجل مكسورة»، عبارة تسبق وصف الطفلة «نبيلة» بنت الـ13 سنة، والتي اعتاد المارة رؤيتها كل صباح يعلو صوتها بعبارة لا تختلف كثيرا عما يقوله المتسولون بالطرقات والشوارع لاستعطاف المارة: «حاجة لله يا بيه ربنا ينجح مقاصدك»، وهي بالمناسبة كلمات تؤتي نفعها وغايتها
اقرأ المزيد
اللواء-رفعت-خضر-مدير-مباحث-الشرقية

قاهر خُط بلبيس.. اللواء خضر مساعدا للنقل والمواصلات

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الحركة العامة لتنقلات الشرطة 2019، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا بين صفوف مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح، وراعت الحركة المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
شادى-الغزالى-حرب

الجنايات تجدد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقبلت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأربعاء، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
حريق-الهرم‎ (1)

تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات لضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة، الذي تولى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. كما تم ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمد السبيلي مديرا للبحث الجنائي بالجيزة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اختطاف-طفل

الطفلة سما: «ماتخطفتش».. وتركت المنزل بسبب زوجة أبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من حل لغز ما تردد بأنه "اختطاف الطفلة سما التى تبلغ من العمر 9 سنوات"، بعد تداول مقطع فيديو وصور على "فيسبوك" يظهر أنها برفقة إحدى السيدات بغرب المدينة، لتشغل الرأي العام السكندري، حيث عادت الطفلة لأحضان والدها وتبين أنها تركت المنزل لسوء معاملة زوجة الأب فخرجت إلى الشارع تبكي وعثرت عليها إحدى السيدات واصطحبتها لحين الوصول إلى أسرتها، وتبين صحة عدم ما تم تناوله بشأن اختطافها. وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من "عبد الرحمن.أ" يفيد باختفاء ابنته المشار إليها وتغيبها عن المنزل بمنطقة سيدى بشر.
القبض-على-متهم

القبض على الزوج الأول لـ«طفلة العرفي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عامل، في العقد الثالث من العمر؛ على خلفية اتهامه بالزواج بالطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، بعدما عاشرها وأنجب منها بعد زواج بدأ وعمرها 11 عاما ونصف العام فقط، قبل أن يطلقها وتتزوج الطفلة بآخر وتنتهي مأساتها بالطلاق وتعرضها للاغتصاب والتصوير عارية على يد زوج جارتها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس زوج الفتاة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزواج بقاصر والإنجاب منها.
اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
زواج-القاصرات

ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org