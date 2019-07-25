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دراسة: البكاء كالضحك يفيد الصحة وينظم النفس

البكاء يساعد بشكل عام في الحفاظ على التوازن البيولوجي، فهو عملية يحدث فيها الحفاظ على البيئة الداخلية لجسمك متمثلة في معدل ضربات القلب، وتنظيم التنفس
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد البكاء
فوائد البكاء
عند التعرض لموقف سيئ أو الشعور بالاختناق والضيق والحيرة، نجد دموعنا تنهمر معبرة عما لم نستطع التحدث عنه، وبعد ذلك يتسلل لدينا شعور بالراحة، من هنا قام الباحثون بعمل العديد من الدراسات لتفهم ما الذي تفعله الدموع في أجسامنا، وبعد رحلة من البحث وجد أنها تنظم معدل ضربات القلب وتمنحك شعورا بالاسترخاء، كأن الحزن خرج متحدثًا في هيئة مياه منهمرة على خديك، لذا لا تشعر بالقلق حول انتفاخ العينين عند البكاء، وحاول قدر الإمكان استخدام الرياضة للتخلص من التوتر، حسبما ذكر "dailymail".
يقال دائمًا لا تبكِ على اللبن المسكوب، ولكن اقترح الباحثون أن ذرف بعض الدموع من المحتمل أن يكون جيدا لك ولصحتك، وللتأكد بشكل عملي قامت الدراسة بالنظر في 200 متطوع، وقاموا بمشاهدة فيديو حزين، وكشفت النتائج أن المتطوعين الذين بدأوا بالبكاء في أثناء مشاهدة المقطع كانوا أكثر قدرة في الحفاظ على معدل التنفس
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الشعور-بالعطش

بعيدا عن العطش.. 8 علامات تدل على معاناتك من الجفاف

يشبه الماء إلى حد كبير، النوم، فهو أحد الأشياء المهمة ذات الفوائد الصحية والجمالية التي يحصل عليها القليل منا، ودائما ترى النصائح التي توضح أنه لا بد من شرب 2 لتر يوميا، وبالفعل هذا الأمر يجب أن يحدث للحفاظ على رطوبة الجسم، ولكن الأهم من ذلك الاستمرار فى شرب الماء بانتظام؛ لكي لا يبدأ جسمك في دق جرس الإنذار بشتى الطرق. والجفاف لا يقتصر على الشعور بالعطش، فهناك مجموعة كبيرة من الأعراض الأخرى التي يجب عليك البحث عنها، خاصة في الطقس الحار، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
البلازما-لتساقط-الشعر (1)

هل يتساقط شعرك في الصيف؟.. تعرف على الأسباب

خلال الصيف يتأثر الجسم والشعر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وقد يحدث التساقط، ولكن لا تقلق، وقبل معرفة أسباب التساقط في الصيف، لا بد من فهم كيف يعمل الشعر؟ تنمو الشعرة الواحدة من 3- 5 سنوات، وبعد ذلك تسقط لتدخل الحويصلة في مرحلة السكون لمدة 3 أشهر قبل بدء الدورة مرة أخرى، وعلى الرغم من عدم وضوح السبب، فإن هناك عددا أكبر من الجريبات تظل في مرحلة السكون لفترة أطول في الصيف. خلال فصلي الشتاء والربيع، تصبح دورة النمو سريعة مرة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت بعض الدراسات أننا نفقد ما يصل إلى ضعف عدد الشعر في الصيف مقارنة بالأشهر الباردة.
أضرار -لفلفل-على-البالغين

الإفراط في تناول الفلفل الحار يعرضك لضعف الذاكرة

يضيف الفلفل الأحمر الحار مذاقا رائعا إلى الطعام، بجانب الفوائد التي يقدمها للجسم؛ فعلى سبيل المثال، يزيد من سرعة حرق الدهون المتراكمة، ويساعد أيضا في رفع معدلات الشفاء من مرض السكري، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما ينظم ضغط الدم ويخفف من الاحتقان ويعالج الروماتيزم. ولكن كشفت دراسة عن أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 50 جرامًا من الفلفل الحار في اليوم، يتشكل لديهم خطر كبير، يصل إلى الإصابة بفقدان الذاكرة، فإن كنت تحب التوابل، تناولها بكميات معقولة، حسبما ذكر موقع "daily mail".
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