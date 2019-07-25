دراسة: البكاء كالضحك يفيد الصحة وينظم النفس

البكاء يساعد بشكل عام في الحفاظ على التوازن البيولوجي، فهو عملية يحدث فيها الحفاظ على البيئة الداخلية لجسمك متمثلة في معدل ضربات القلب، وتنظيم التنفس

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد البكاء

عند التعرض لموقف سيئ أو الشعور بالاختناق والضيق والحيرة، نجد دموعنا تنهمر معبرة عما لم نستطع التحدث عنه، وبعد ذلك يتسلل لدينا شعور بالراحة، من هنا قام الباحثون بعمل العديد من الدراسات لتفهم ما الذي تفعله الدموع في أجسامنا، وبعد رحلة من البحث وجد أنها تنظم معدل ضربات القلب وتمنحك شعورا بالاسترخاء، كأن الحزن خرج متحدثًا في هيئة مياه منهمرة على خديك، لذا لا تشعر بالقلق حول انتفاخ العينين عند البكاء، وحاول قدر الإمكان استخدام الرياضة للتخلص من التوتر، حسبما ذكر "dailymail".

يقال دائمًا لا تبكِ على اللبن المسكوب، ولكن اقترح الباحثون أن ذرف بعض الدموع من المحتمل أن يكون جيدا لك ولصحتك، وللتأكد بشكل عملي قامت الدراسة بالنظر في 200 متطوع، وقاموا بمشاهدة فيديو حزين، وكشفت النتائج أن المتطوعين الذين بدأوا بالبكاء في أثناء مشاهدة المقطع كانوا أكثر قدرة في الحفاظ على معدل التنفس