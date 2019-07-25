بعد محاولة الانقلاب.. هل عاد السودان إلى نقطة الصفر؟

الجيش: إحباط خامس انقلاب على السلطة في ثلاثة أشهر.. ونبهان: أمر متوقع نتيجة تهديد مصالح رموز النظام السابق والخوف من المحاكمة.. الشاذلي: الوضع ضبابي وهناك أزمة شفافية

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

«15 انقلابا في السودان».. على مدى الـ63 عاما الماضية حظي السودان بعدد كبير من المحاولات الانقلابية، البعض منها نجح بالفعل، والبعض الآخر فشل، وتم الفتك بمن كانوا يقفون خلفها، فمنذ عام 1956 وحتى الآن شهد السودان ما يزيد على 15 محاولة انقلابية، منها 5 محاولات خلال الثلاثة أشهر الماضية عقب الإطاحة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، آخر حلقات مسلسل الانقلابات قادها بعض رجال النظام السابق، وأحبطها الجيش السوداني أمس، وهو الأمر الذى دفع البعض للحديث عن مستقبل السودان بعد هذا الانقلاب، وهل عاد السودان بعده إلى نقطة الصفر؟

تفاصيل الانقلاب الجيش السوداني أعلن أمس إحباط خامس محاولة انقلابية منذ أن تم عزل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في 11 أبريل الماضي، واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر

تفاصيل الانقلاب

الجيش السوداني أعلن أمس إحباط خامس محاولة انقلابية منذ أن تم عزل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في 11 أبريل الماضي، واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، بتهمة التخطيط للانقلاب تمهيدا لإعادة نظام البشير الذي تم الإطاحة به في أبريل الماضي، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يهدف إلى تأسيس الدولة المدنية، أهداف كان يسعى إلى تحقيقها من قاموا بمحاولة الانقلاب الأخيرة.

من وراء الانقلاب

الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس أركان الجيش، والفريق بكري حسن صالح النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، والزبير أحمد الحسن الأمين العام السابق لما يعرف بـالحركة الإسلامية، وعلي كرتي قائد الدفاع الشعبي سابقاً، وأسامة عبد الله القيادي في المؤتمر الوطني، وكمال عبد اللطيف وزير الموارد البشرية الأسبق، أبرز الأسماء التى تشير إليها أصابع الاتهام فى محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة. (اقرأ أيضا: «العسكري السوداني»: نريد دولة مدنية لكن بالعمل وليس الكلام

عادل نبهان، الخبير في الشأن الإفريقي، قال إن المتابع للشأن السوداني من قديم الأزل يجد أن ما يحدث في السودان من محاولات متكررة من قبل بعض رموز النظام السوداني السابق الانقلاب على السلطة، أمر طبيعي ليس بجديد على الشعب السوداني، لأن طبيعة الجيش السوداني في أثناء تولي البشير الحكم كانت قائمة على فكرة الانتماءات السياسية، وهو ما أسهم فى وجود تشققات كبيرة داخل الجيش، وما أسهم في زيادتها في الفترة الأخيرة تأجج الأوضاع في السودان.

تهديد المصالح

وأضاف نبهان فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "عقب الإطاحة بالبشير وتهديد مصالح بعض قادة النظام السابق، وبدء النائب العام في محاكمة رموز النظام جعل البعض يشعرون بالخطر على أنفسهم، خاصة أن المجلس العسكري والمعارضة توصلوا إلى اتفاق تقاسم السلطة، ووجدوا في عدم اكتمال الاتفاق بشكل نهائي وعدم إعلان التصور النهائي له الفرصة الأمثل للانقضاض على السلطة، ومحاولة عرقلة أى خطوة من شأنها أن تحقق مكاسب للشعب السوداني وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

وحول تأثير الانقلاب الأخير على الموقف في السودان أكد نبهان أن هناك توافقا من جميع الأطراف المعنية بالشأن السوداني من المجلس العسكري والمعارضة ودول الجوار والمجتمع الدولي، على أن تقاسم السلطة هو الحل الأمثل فى الوقت الراهن، وهو ما يجعل الأمور تسير في هذا الاتجاه بشتى الطرق على الرغم من محاولة البعض عرقلتها.

تقاسم السلطة الخيار الأمثل

وأكد نبهان أن أى خيار آخر غير تقاسم السلطة سوف يأخذ السودان إلى الخلف مرة أخرى ويجره إلى الفوضى ومحاولة تقسيمه، وهو أمر يرفضه العالم أجمع، مؤكدا أن التعامل مع هذا الانقلاب لن يختلف كثيرا عن المحاولات السابقة وسيتم التعامل معه بكل حزم. (اقرأ أيضا: هل يغرق السودان في أزماته الاقتصادية؟

توقع الانقلاب



الكشف عن تفاصيل المحاولة الانقلابية يأتي بعد أسبوع من توقيع المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، وبعد يوم واحد من حديث الفريق أول محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، عن وجود خيانة داخل منظومتهم تهدف إلى تشويه صورة المجلس العسكري والاعتداء على المتظاهرين والناشطين.

الوضع ضبابي

السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق لدى السودان، قال إن الوضع في السودان ضبابي ويدل على غياب كامل للشفافية، فهذه المحاولة الخامسة للانقلاب على السلطة منذ عزل البشير فى أبريل الماضي ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل هذه المحاولات الاقلابية ومن قام بها وهل هي انقلاب بالفعل أم أنها صراعات داخلية ومحاولة للتخلص من المنافسين؟ مشدداً على أن كل ما يحدث يدل على أن المجلس العسكري به انقسامات كبيرة في الداخل.



وأضاف الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "الخلافات لم تقتصر على القوات المسلحة وإنما امتدت لتطال المجلس العسكري وقوات الأمن والمعارضة وهذا مؤشر خطير للغاية، من شأنه أن يثير القلاقل في السودان ويؤدي إلى عدم استقراره، فى ظل وجود أياد خارجية تذكي الخلافات ولا تريد الاستقرار له".



وأوضح سفير مصر السابق لدى السودان أن الاتفاق الأخير الذى تم بين المعارضة والمجلس العسكري كشف عن عدم توافق وعدم وجود ثقة بين الطرفين، وخير دليل على ذلك أن الاتفاق أسفر عن تولي طرف الحكم لمدة 18 شهرا، وتولي الطرف الآخر الحكم 21 شهرا، وهذا أمر غير عملي وغير موضوعي، كما أن الحزب الشيوعي رفض هذا الاتفاق الذي به نوع كبير من الميوعة.

أول انقلاب عسكري

الفريق إبراهيم عبود كان صاحب أول محاولة انقلاب عسكري في السودان في عام 1956، عندما خرج ضد الزعيم الأزهرى رئيس الحكومة الأميرلاى عبد الله خليل، وحكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة، والاتحادى الديمقراطى. (اقرأ أيضا: السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية