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ما العلاقة بين الاكتئاب ومشاكل التنفس أثناء النوم؟

كشفت النتائج، أن هناك52 من 125 يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج، و 8 من أولئك الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج يعانون من مشاكل التنفس أثناء النوم.
تحرير:مي فؤاد ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
النوم
النوم
أشارت دراسة جديدة حسب صحيفة medicalnewstoday، الصلة بين توقف التنفس أثناء النوم والاكتئاب. كشفت النتائج، أن هناك حوالي 20-30 % من المصابين بالاكتئاب واضطرابات المزاج لا يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها من العلاجات الحالية. أوضح الباحثون، أن الاكتئاب هو سبب من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، لذا، فإن الخروج بعلاجات فعالة أمر بالغ الأهمية. كشفت الأبحاث الجديدة إلى توقف التنفس أثناء النوم، باعتباره السبب المحتمل للاكتئاب المقاوم للعلاج، كما أشارت إلى أن فحص حالة النوم وعلاجها قد يخفف من أعراض الاكتئاب.
قال ويليام مكول، رئيس قسم الطب النفسي والسلوك الصحي في كلية طب جورجيا بجامعة أوغوستا و مؤلف الدراسة: "لم يتحدث أحد عن توقف التنفس كسبب محتمل للاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يحدث في حوالي 50% من المصابين باضطراب اكتئابي كبير". اقرأ أيضًا: وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ضررًا من ألعاب الفيديو أضاف
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