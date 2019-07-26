ما العلاقة بين الاكتئاب ومشاكل التنفس أثناء النوم؟

كشفت النتائج، أن هناك52 من 125 يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج، و 8 من أولئك الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج يعانون من مشاكل التنفس أثناء النوم.
أشارت دراسة جديدة حسب صحيفة medicalnewstoday، الصلة بين توقف التنفس أثناء النوم والاكتئاب.
كشفت النتائج، أن هناك حوالي 20-30 % من المصابين بالاكتئاب واضطرابات المزاج لا يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها من العلاجات الحالية.
أوضح الباحثون، أن الاكتئاب هو سبب من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، لذا، فإن الخروج بعلاجات فعالة أمر بالغ الأهمية.
كشفت الأبحاث الجديدة إلى توقف التنفس أثناء النوم، باعتباره السبب المحتمل للاكتئاب المقاوم للعلاج، كما أشارت إلى أن فحص حالة النوم وعلاجها قد يخفف من أعراض الاكتئاب.
قال ويليام مكول، رئيس قسم الطب النفسي والسلوك الصحي في كلية طب جورجيا بجامعة أوغوستا و مؤلف الدراسة: "لم يتحدث أحد عن توقف التنفس كسبب محتمل للاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يحدث في حوالي 50% من المصابين باضطراب اكتئابي كبير".
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أضاف
قال ويليام مكول، رئيس قسم الطب النفسي والسلوك الصحي في كلية طب جورجيا بجامعة أوغوستا و مؤلف الدراسة: "لم يتحدث أحد عن توقف التنفس كسبب محتمل للاكتئاب المقاوم للعلاج، والذي يحدث في حوالي 50% من المصابين باضطراب اكتئابي كبير".
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أضاف مكول، أن هناك 14% من المصابين بالاكتئاب، يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.
قام الدكتور مكول وفريقه بفحص معدلات توقف التنفس أثناء النوم غير المشخص في تجربة سريرية عشوائية لأشخاص يعانون من اضطراب اكتئابي كبير ونزعات انتحارية.
قام الفريق بتجنيد 125 شخصًا يعانون من الاكتئاب، وذلك لتحديد ما إذا كان علاج الأرق من شأنه أن يحسن من أعراض الاكتئاب لديهم.
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استبعدت التجربة الأصلية الأشخاص المعرضين لخطر توقف التنفس أثناء النوم، مثل أولئك الذين يتناولون المنومات، أو الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو متلازمة تململ الساقين.
اختبر العلماء المشاركين، ووجدوا أن 17 من أصل 125 (حوالي 14 %) يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.
أشار مكول وزملاؤه، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم لم يقدموا أية مؤشرات معتادة لما يعانون به، مثل النعاس أثناء النهار، كما كان هناك 6 من أصل 17 من النساء غير البدينات.
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قال الدكتور مكول: "فوجئنا بأن الأشخاص المصابين بتوقف التنفس أثناء النوم لم يعانوا من أية أعراض طوال فترة النهار".
كشفت النتائج، أن هناك52 من 125 يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج، و 8 من أولئك الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعلاج يعانون من مشاكل التنفس أثناء النوم.
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أشار الباحثون إلى أن الحالات المرضية، مثل قصور الغدة الدرقية والسرطان وأمراض الشريان السباتي، قد تكون في كثير من الأحيان سببًا في اكتشاف الاكتئاب المقاوم للعلاج.
لذلك، يخضع الكثير من المصابين بالاكتئاب لسلسلة من الاختبارات المكلفة في محاولة لمعرفة سبب فشل علاج الاكتئاب.
قال مكول: "نحن نعلم أنه إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم، فهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى الإصابة بالاكتئاب و الميول الانتحارية".
أضاف الدكتور مكول، أن هذه النتائج مهمة للغاية لمساهمتها في توضيح الأسباب الخفية لواحدة من أكثر مشكلات النوم انتشارًا في العالم والتي عادة ما تصيب الأشخاص المكتئبين أو الذين يواجهون خطر الانتحار.
مع ذلك، يعترف مؤلفو الدراسة أيضًا أن هناك عوامل أخرى؛ مثل الآثار الجانبية للأدوية الأخرى، بما في ذلك حاصرات بيتا والستيروئيدات القشرية، قد تسبب الاكتئاب المقاوم للعلاج.
في الولايات المتحدة، الانتحار هو السبب الرئيسي العاشر للوفاة بين الناس من جميع الأعمار.
تختلف أعراض الاكتئاب من شخص لآخر، قد تظهر أعراض الاكتئاب لدى شخص عمره 25 سنة مصاب بمرض الاكتئاب تختلف عن تلك التي تظهر عند شخص عمره 70 سنة.
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