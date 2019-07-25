إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

تحرير:عوض سليم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

تعديات على أملاك الدولة - صورة أرشيفية

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.

وأضاف المحافظ أن هذه المساحة تم التعدى عليها من قبل مجموعة من المواطنين بغرض الاستيلاء عليها وبناء أسوار ومبانٍ، وذلك بحجة ربطها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة. وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة مع أى موظف تثبت التحقيقات ضلوعه فى هذه المخالفات، لا سيما أن هذه المنطقة بالكامل ليست