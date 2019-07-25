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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

فارقنا اليوم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعد مسيرة حافلة، تاركا ذكرى طيبة في قلوب محبيه في مصر والوطن العربي، والذين توجهوا بالدعاء بالرحمة للفقيد
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
سمية الألفي خلال تشييع جثمان فاروق الفيشاوي
سمية الألفي خلال تشييع جثمان فاروق الفيشاوي
من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
الحزن يعلو الوجوه، والصدمة بادية على الجميع، هكذا كان حال المشيعين الذين لم يصدقوا أن الفنان فاروق الفيشاوي هو الموجود أمامهم في النعش. ونستعرض لكم لقطات لاحظناها خلال تشييع الجثمان: 1- تجمهر كبير أمام المسجد استقبل السيارة التي بها جثمان الفنان، ما صعّب إنزاله، لكن الفنان أحمد الفيشاوي أبعد الحضور،
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عملان حلم فاروق الفيشاوي بتقديمهما قبل رحيله

تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سابقا عن حلمه بتقديم عمل فني عن المطران كابوتشي، السفير السوري لدولة الفاتيكان، والمعروف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في أكتوبر من العام الماضى، أكد أنه أوصى ابنه (أحمد) بأن يقدم هذا العمل بدلا منه، بسبب مرضه، كما كشف أيضا المخرج مجدى الهواري، صاحب الرؤية الفنية لمسرحية «الملك لير» عن عمل آخر تمنى الراحل أن يقدمه، لكن لم يمهله القدر، وهو (علي الزيبق)، لكن هذه المرة على المسرح.
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تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بمسقط رأسه (صور)

ودع أهالى قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفي فجر اليوم الخميس، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بسرطان الكبد، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيع جثمانه الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقته حتى مثواه الأخير، إلى جانب أبنائه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفى، إضافة إلى نقيب الممثلين أشرف ذكي، والفنانين «إلهام شاهين، هاني مهنا، محمد ممدوح، أحمد داوود، شهيرة». ودفن «الفيشاوي» بمقابر عائلته إلى جوار شقيقه الذى رحل قبل عام، وذلك وفقا لرغبته بأن يدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
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فنانون ينعون الرئيس التونسي: كان وطنيا حتى النخاع

حرص عدد من الفنانين على نعى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، الذى توفى اليوم الخميس، إثر وعكة صحية، حيث كتبت الفنانة درة: «تونس فقدت اليوم رئيسها الباجي قائد السبسي الله يرحمه ويسكنه فسيح جنّاته.. كان رجل الموقف وحافظ على سلم وسلامة البلاد وأمنها واستقرارها وكان وطنيا حتى النخاع ومحبوبا محبّا لشعبه.. نُلت شرف التكريم من قبله وسيبقى في ذاكرتي وذاكرة كل تونسى»، بينما قالت الفنانة لطيفة: «رئيس الجمهورية محمد الباجى قايد السبسي فى ذمة الله .. إنَّا لله وإنا إليه راجعون».
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جنازة-فاروق الفيشاوى-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بمسقط رأسه (صور)

ودع أهالى قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفي فجر اليوم الخميس، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بسرطان الكبد، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيع جثمانه الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقته حتى مثواه الأخير، إلى جانب أبنائه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفى، إضافة إلى نقيب الممثلين أشرف ذكي، والفنانين «إلهام شاهين، هاني مهنا، محمد ممدوح، أحمد داوود، شهيرة». ودفن «الفيشاوي» بمقابر عائلته إلى جوار شقيقه الذى رحل قبل عام، وذلك وفقا لرغبته بأن يدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
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الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
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حضور فني وجماهيري كثيف بجنازة فاروق الفيشاوي «صور»

شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم "الفنان عمرو يوسف، الفنان نبيل الحلفاوي، الموسيقار هانى مهنا، الفنان سامح الصريطي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج سمير فرج، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج جمال العدل، المخرج أشرف فايق، أكرم حسني، عمرو محمود ياسين، السياسي حمدين صباحي، الفنان طارق لطفى، الفنان بيومي فؤاد".
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هند الحناوي تنعى الفيشاوي: حفيدتك ستجلب لك الرحمة

نعت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، هند الحناوى، الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها على موقع «فيسبوك»، حيث قامت بنشر صور له مع حفيدته (لينا)، قبل قليل، وعلقت عليها: «عسى أن ترتاح فى سلام وحفيدتك تجلب لك الرحمة»، وذلك بعد أن نعته (لينا) من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك، لقد توفيت فى سن مبكرة جدًا.. قبل ما تحضر تخرجي، وتقرأ كتابي، ولكنى عارفة إنك هتفضل تراقبني أينما كنت».
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