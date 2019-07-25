سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

فارقنا اليوم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعد مسيرة حافلة، تاركا ذكرى طيبة في قلوب محبيه في مصر والوطن العربي، والذين توجهوا بالدعاء بالرحمة للفقيد

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

سمية الألفي خلال تشييع جثمان فاروق الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.

الحزن يعلو الوجوه، والصدمة بادية على الجميع، هكذا كان حال المشيعين الذين لم يصدقوا أن الفنان فاروق الفيشاوي هو الموجود أمامهم في النعش. ونستعرض لكم لقطات لاحظناها خلال تشييع الجثمان: 1- تجمهر كبير أمام المسجد استقبل السيارة التي بها جثمان الفنان، ما صعّب إنزاله، لكن الفنان أحمد الفيشاوي أبعد الحضور،