سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

فارقنا اليوم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعد مسيرة حافلة، تاركا ذكرى طيبة في قلوب محبيه في مصر والوطن العربي، والذين توجهوا بالدعاء بالرحمة للفقيد
من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه.
الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان.
وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
الحزن يعلو الوجوه، والصدمة بادية على الجميع، هكذا كان حال المشيعين الذين لم يصدقوا أن الفنان فاروق الفيشاوي هو الموجود أمامهم في النعش. ونستعرض لكم لقطات لاحظناها خلال تشييع الجثمان:
1- تجمهر كبير أمام المسجد استقبل السيارة التي بها جثمان الفنان، ما صعّب إنزاله، لكن الفنان أحمد الفيشاوي أبعد الحضور،
الحزن يعلو الوجوه، والصدمة بادية على الجميع، هكذا كان حال المشيعين الذين لم يصدقوا أن الفنان فاروق الفيشاوي هو الموجود أمامهم في النعش. ونستعرض لكم لقطات لاحظناها خلال تشييع الجثمان:
1- تجمهر كبير أمام المسجد استقبل السيارة التي بها جثمان الفنان، ما صعّب إنزاله، لكن الفنان أحمد الفيشاوي أبعد الحضور، حتى يستطيع إدخال جثمان أبيه فى المسجد، وساعده فى ذلك الفنان عمرو يوسف.
2- الكثيرون لم يتمالكوا دموعهم، ومنهم الفنانون عمرو محمود ياسين، وهالة صدقي، وأمل رزق، ورجاء الجداوي التى انهارت فور وصولها.
3- رغم تعب الفنانة سمية الألفي، فإنها كانت حريصة على وداع «أبي الأولاد» وفارس أحلامها وحبيبها، كما قالت عنه، وأيضا لم تتوقف عن البكاء.
4- الفنانان هالة صدقي ومحمد ممدوح خرجا مبكرا بعد انتهاء صلاة الجنازة، لإبعاد الجمهور، ورغم بكاء هالة الشديد، فإنها كانت تتحدث مع الحاضرين وتطلب منهم أن يتراجعوا ويفسحوا المجال لتشييع الجثمان، لكن الحشد كان كبيرا للغاية.
5- حضرت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، وظهرت بالحجاب ممسكة بذراع زوجها، وكان يحاول أحمد إبعادها عن الزحام.
6- حرص عدد من الفنانات على ارتداء الحجاب، ومنهن رجاء الجداوي، وبوسي شلبي، وهنادي مهنا.
7- حضر الفنان رشوان توفيق في الجنازة، وهو الظهور الأول له عقب وفاة زوجته التي رحلت منذ أيام.
الفنان فاروق الفيشاوى توفى فجر اليوم، الخميس، بعد أن شهدت الساعات الماضية تدهور حالته الصحية، ودخوله فى غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عاما، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أنه ليس منزعجا من ذلك، وأنه سيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة.
نعت حفيدة فاروق الفيشاوي جدها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك، ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد، ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبت لهم الفرح والسعادة».
وأضافت لينا أحمد الفيشاوي: «لقد توفيت فى سن مبكرة جدا، قبل ما تحضر تخرجي، وتقرأ كتابي، ولكنى عارفة أنك هتفضل تراقبني أينما كنت، على الرغم من أنك لم تقم دائما باتخاذ أفضل الخيارات على الأقل، ولكنك مت بطلا».
وحرص عدد من النجوم على نعيه، ومنهم الفنان محمود البزاوى الذي كتب كلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أستاذ فاروق هتفضل في قلوبنا جميعا.. سلسلة حافلة من الأعمال وتاريخ سينمائي كبير.. الحب في طريق مسدود والمشبوه والباطنية.. وأرجوك أعطني هذا الدواء ولا تسألني من أنا والقرداتي.. حكاية جميلة اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده.. ربنا يرحمك يا أسطورة».
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