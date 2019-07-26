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«مدرسة المغفلين».. هكذا رأى توفيق الحكيم تحرر المرأة

«إذا أراد الكاتب أن يكون صادقا.. عليه أن يتقيد بما رأى ولاحظ وشاهد وعرف وسمع، ولا ينبغى له التعرض لبيئة أو طبقة لا يعرفها». رأي توفيق الحكيم في التصوير المجتمعي
تحرير:كريم محجوب ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
توفيق الحكيم
توفيق الحكيم
"الروائي الأول" توفيق الحكيم -إن جاز التعبير- أنتج لنا فيضا هائلا من الأعمال الأدبية الملهمة، الثائرة، التي أسهم من خلالها في تقديم رؤية نقدية للمجتمع، الذي حاول أن يعري أخطاءه، لتتسم أعماله بقدر عال من الوعي المعبر عن مكنون حال الشعب، ولعل أبرزها روايته الأشهر وأول رواية مصرية بالشكل المتعارف عليه للرواية في العصر الحديث "عودة الروح" والتي تعتبر محطة إلهام وطني خرجت من رحم ثورة 1919 وكانت قاعدتها مرتكزا لحراك وطني جديد تمثل في حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952.
ورغم أن هذه الرواية "عودة الروح" التي كتبها عام 1927 كانت في مرحلة الطور الأول من كتاباته، التي لم تصل إلى النضج التام المتعارف عليه عند الحكيم في أعماله التي أتت تباعا، إلا أنها حظيت بقدر كبير من التقدير النقدي والإعجاب الجماهيري المحلي وكذلك الدولي، حيث ترجمت إلى لغات عالمية مثل «الروسية والفرنسية
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احسان عبد القدوس (2)

«سوق الفتافيت».. البحث عن الخبز في مخيمات اللجوء

بعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1942 وامتهانه المحاماة فترة قصيرة، بعد أن يعترف بفشله في هذه المهنة، أو أي مهنة أخرى، قرر الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس ألا يكون سوى كاتب، ومن حينها ولأعوام عديدة حمل على عاتقه مشقة هذا القرار الذي أتخذه، دون أن يتردد لحظة أو يتراجع، أويغلق قلمه، مهما قابل هذا القلم من ضغوط وتحذيرات أو حتى مقصات الرقابة، فطيلة حياته الإبداعية كان سخيًّا في تقديم وجباته الأدبية المليئة بالحب والحرية الذي أبدع في الكتابة عنهما وتوصيفهما.
نجيب-محفوظ

ثرثرة فوق النيل.. العزلة في عالم الكيف

كان لحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 بالغ الأثر على المجتمع المصري بقطاعاته المختلفة، ومكوناته السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وبطبيعة الحال كان هناك مردود ناتج عن هذا التأثير، في جوانب مختلفة بالشارع المصري. وبين مؤيد ومعارض أو محايد، ظهر هذا الانعكاس في الجانب الأدبي والثقافي جليا بصورتيه السلبية أو الإيجابية، على الأعمال الإبداعية لكتاب هذا الجيل، وكل بالطريقة التي اختارها، أو بالعين التي رأى بها هذا التأثير، فعبر عنه في شعره أو روايته أو قصته.
توفيق-الحكيم

مسرح توفيق الحكيم.. ألهم الضباط الأحرار للقيام بثورة

في أقصى الشمال هناك في الإسكندرية، ولد الأديب توفيق الحكيم، في 9 أكتوبر 1899 بالإسكندرية، لأب قاض من ملاك الأراضي، وأم من أصول تركية، عاش أيام طفولته في عزبة والده بالبحيرة، لذا التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم الإعدادية، وسافر إلى القاهرة لدراسة المرحلة الثانوية فى مدرسة محمد على، ليعيش تحت رعاية أعمامه بالسيدة زينب، وهناك زاد حبه للأدب والموسيقى، وفي عام 1919 اشترك فى المظاهرات وقبض عليه بتهمة التآمر، ثم أفرجت عنه السلطات، درس الحقوق في الجامعة وتخرج عام 1925، ثم سافر إلى فرنسا ليُكمل دراسته، وعاد بعد 3 سنوات دون الحصول على شهادة.
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