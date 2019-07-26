«مدرسة المغفلين».. هكذا رأى توفيق الحكيم تحرر المرأة

«إذا أراد الكاتب أن يكون صادقا.. عليه أن يتقيد بما رأى ولاحظ وشاهد وعرف وسمع، ولا ينبغى له التعرض لبيئة أو طبقة لا يعرفها». رأي توفيق الحكيم في التصوير المجتمعي

تحرير:كريم محجوب ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

"الروائي الأول" توفيق الحكيم -إن جاز التعبير- أنتج لنا فيضا هائلا من الأعمال الأدبية الملهمة، الثائرة، التي أسهم من خلالها في تقديم رؤية نقدية للمجتمع، الذي حاول أن يعري أخطاءه، لتتسم أعماله بقدر عال من الوعي المعبر عن مكنون حال الشعب، ولعل أبرزها روايته الأشهر وأول رواية مصرية بالشكل المتعارف عليه للرواية في العصر الحديث "عودة الروح" والتي تعتبر محطة إلهام وطني خرجت من رحم ثورة 1919 وكانت قاعدتها مرتكزا لحراك وطني جديد تمثل في حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952.

ورغم أن هذه الرواية "عودة الروح" التي كتبها عام 1927 كانت في مرحلة الطور الأول من كتاباته، التي لم تصل إلى النضج التام المتعارف عليه عند الحكيم في أعماله التي أتت تباعا، إلا أنها حظيت بقدر كبير من التقدير النقدي والإعجاب الجماهيري المحلي وكذلك الدولي، حيث ترجمت إلى لغات عالمية مثل «الروسية والفرنسية

ورغم أن هذه الرواية "عودة الروح" التي كتبها عام 1927 كانت في مرحلة الطور الأول من كتاباته، التي لم تصل إلى النضج التام المتعارف عليه عند الحكيم في أعماله التي أتت تباعا، إلا أنها حظيت بقدر كبير من التقدير النقدي والإعجاب الجماهيري المحلي وكذلك الدولي، حيث ترجمت إلى لغات عالمية مثل «الروسية والفرنسية والإنجليزية».



كان توفيق الحكيم من أوائل الكتاب الذين التفتوا جديا إلى فن القصة القصيرة، ووصفه بفن "الاقتضاب والتركيز" وتنبأ حينها مستعينا بآراء عدد من الكتاب العالميين بأنه سيصبح "فن المستقبل" وذلك فوق تصوره وقتها بأن الأدب في المستقبل لن يحتمل التطويل والإسهاب، وأن القارئ تكفيه لمحة خاطفة لإدراك الصورة كاملة.

الحكيم من أوائل الكتاب الذين تطرقوا إلى التراث، والموروث الحضاري المصري في أعماله الأدبية، حيث استوحى منه شخصيات وقضايا، كانت محور كتاباته، وبالأخص في مجال تميزه الأهم "المسرحية"، كما ارتكز على الواقع السياسي والثقافي والمجتمعي الحاضر والمعاصر، بجانب توصيفه للحياة الإنسانية بشكل عام.



ويشرح هذا في مقدمته لمجموعته القصصية "مدرسة المغفلين"، مشيرا إلى أن المجموعة تحمل بعض القصص التي بنيت على حوادث وقعت بالفعل في المجتمع، وقصص أخرى تخطت هذا الحد وتناولت الإنسان بشكل عام، ويتحدث عن النوع الأول في أن الكاتب، إذا أراد أن يكون صادقا في كتابته، عليه أن يكون متقيدًا بما رأى ولاحظ وشاهد وعرف وسمع.



وسنتطرق في السطور التالية إلى قصته "مدرسة المغفلين" المنتمية لنفس المجموعة كمثال لكتابات حكيم الواقعية، ويؤكد لنا واقعيتها ما عرف عنه بأنه "عدو المرأة" وكان هذا لقبه داخل أوساط المهتمين بالثقافة، بسبب بعض كتاباته الأدبية وآرائه التي أثارت جدلا كبيرا في تلك الأوساط حينها -تزامنا مع الفترة الزمنية التي بدأ فيها ظهور الحركات النسوية- وفي تلك الكتابات كان يرفض رفضا قاطعا فكرة تحرر المرأة، ويرى أنها باب خلفي للفسق والانحلال.

يتحدث توفيق الحكيم في "مدرسة المغفلين" عن شاب أعزب، احتكاكه بالجنس الآخر ضيق النطاق، زادت عليه وحدته وثقلت، ويرى في المرأة الآن بعد أن كاد شباب عمره ينتهى، أنها الروح التي تدب في الجسد، لم تكن متطلباته في الزواج مكلفة بل إنه مسالم وقنوع ويكفيه الحل الوسط، وكان من ضمن أعبائه أنه ليس عنده من الأقارب من يساعده في اختيار العروس.

تذكر الشاب سيدة من صديقات أسرته، امرأة راقية متزوجة، فحادثها وطلب منها أن تساعده في مبتغاه.



«قالت ضاحكة: أتقبل نصيحتي؟ الزواج في عصرنا الحاضر كما يقول المثل السائر (على عينك يا تاجر)، الطريقة المتبعة الآن أن تحضر إلى المجتمعات والحفلات وتختار من تعجبك وتسأل عنها».



كانت هذه المكالمة هي أول صدمة للشاب الذي يعايش هذه الأساليب الحديثة في العلاقات بين الطرفين لأول مرة، أو أن مصيره سيكون مثل مصير صديقه الذي زاره منذ شهور في منتصف الليل وأيقظه من النوم وهو يشدو شعرا في حبيبته التي يهيم بحبها، رغم ما يعلمه عنها أنها فتاة لعوب لها علاقات متعددة، هذا الصديق كان له من الغرور والكبرياء الكثير، فلم يتوقع صاحبه أن يتزوجها، وكان يرى أنه هو الحب وحده، فالحب والغزل شيء، والزواج والمستقبل شيء آخر.

«إنها فتاة لعوب، من أولئك الفتيات المعروفات على شواطئ المرح، المبرزات في ملاهي الغزل، كم داعبت ولاعبت وفتنت وسحرت، ولو أنطق الله بسلك التليفون لجهر بعدد مغازلاتها، ولو تحدثت رمال البلاج وموائد «الأوبرج» لما اختلفت على مقدار غمزاتها وبسماتها ولفتاتها».



دعته صديقة الأسرة إلى حفل خيري في كازينو «الأريزونا» حضر فيه عدد كبير من «سيدات وفتيات المجتمع» وأخبرته أن هذه هي الطريقة التي يسير عليها الزواج.. أن تتعرف على إحداهن وبعدها نتدخل لأجل الزواج.

ذهب إلى الحفل واندمج في أوساطه وتعايش وظل يرقب كل واحدة حتى أنه غشى بصره وارتبك نظره واحتار، حتى اقتربت منه السيدة التي التمس مساعدتها وسألته بصوت خفيض: ألم تعجبك واحدة؟



«وامتدت حوله أيدى الأغصان وأذرع الإحسان واستقبلته كواعب بائعات الفتنة في صورة بائعات للورد.. هذه الحفلة الخيرية وإن شئت فقولى (سوق النخاسة العصرية) تعج ببضاعة تبهر العقل، ولم أعد أدري أأنا البائع في هذا السوق أم أنا المشترى!».



أعجب الشاب بجميع السيدات الحاضرات، ما أثار ضحك صديقته، لكنها اقترحت عليه، وأشارت بيديها نحو مجموعة من النساء، وقبل أن يلتفت لهن كان بصره قد زاغ نحو صديقه الذي زاره قبل عدة أشهر وهو يدخل من باب الحفل بمفرده دون زوجته، وهنا دار الحديث بينه وبين صديقته بصفتها تعرف الزوجة وهي من توسطت في تلك الزيجة بينهما، فسألها عن سبب مجيئه دون زوجته، فأخبرته بأن «شوشو» (زوجة صديقه)، رغم كونها صديقة لها، إلا أنها تبالغ في أفعالها، فهي لم تكتف بالقدر القليل من اللهو الذي من الممكن أن تختلسه المرأة المتزوجة سرا، بل تمادت في الموضوع وأصبح لها قرابة الأربعة عشاق أو الخمسة في وقت واحد، على مرأى ومسمع من الجميع.



«فكل الناس يعرف سيرها الآن، أمرها شاع ورائحتها فاحت.. (فسألها): وزوجها؟ ألم يشم الرائحة؟ فأجابته: الظاهر أنه مزكوم كأكثر الأزواج».



دخل صديقه «الزوج المزكوم» عليهم وعينه ترقب الجميع كأنه يبحث عن أحد وبعد أن صافحا بعضهما وتحدثا معًا، التفت الزوج إلى السيدة وسألها في لهفة عن «شوشو» وأضاف أنها أخبرته أن يسبقها إلى الحفل وهى ستزور إحدى صديقاتها أولا ثم ستلحق به، لكنها لم تحضر إلى الآن، فتعلل لها بأنه لابد وأن حديث صديقتها قد طال وهو ما أخرها إلى الآن.

ثم التفت إلى السيدة وظل يعبر عن سعادته البالغة بزواجه من شوشو وأنه لم ينجرف وراء لهوها السابق وظل يحمد الله أنها نضجت وأصبحت زوجة طيبة مخلصة لا يوجد لها مثيل، ثم شكر السيدة على أنها توسطت له في تلك الزيجة.



«لقد كنت مغفلا يوم ترددت وتمنعت وتخوفت.. شوشو اليوم ملاك وإني أضحك من نفسي لرأيي السابق في طيشها، إنك بلا شك قد لاحظتِ كم تغيرت اليوم وعقلت، الحمد لله مخاوفي كانت في غير محلها، لقد ظلمت المسكينة».



انتهي صديقه من الكلام وبعد أن جذبه أحد الأصدقاء المدعوون، ليبقى الشاب صامتا هو والسيدة، ثم سألها في تعجب شديد: «هل هذا مصيري أنا أيضا؟»، أخبرته بأن وضعه يختلف ولكنها ستخبره الصراحة، والصراحة التي قالتها إن هذا ما يحدث في الجيل الحالي والعصر الحديث وإن أكثر الحاضرات في الحفل، لكل واحدة منهن، عشيقان أو ثلاثة، وإن التي يقال عليها نظيفة السمعة ولا يسمع أحد بأمرها هي التي لها عشيق واحد، ابتعدت الأصوات وهاجت أصوات الموسيقى وعلت وتداخلت، واحتار أمر الشاب وظل يفكر ويتساءل وهو يرقب الجموع الراقصة، حتى انتهت الرقصة وأخبرها قراره.



«أمرنا إلى الله، ابحثي لنا إذن عن واحدة شريفة، عفيفة، سمعتها طيبة، ليس لها غير عشيق واحد».