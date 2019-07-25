سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

رسميا.. «مستقبل وطن» يحصل على موافقة اللجنة الأوليمبية لتأسيس ناد رياضي.. ورئيس لجنة شئون الأحزاب السابق لـ«التحرير»: قانون الأحزاب لم يتطرق لهذه النقطة
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
وللوقوف على موقف لجنة شئون الأحزاب من حصول مستقبل وطن على موافقة بتأسيس ناد رياضي، علق المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا، على الواقعة بالتأكيد على أن قانون الأحزاب لم يتطرق لهذه النقطة، مشددا على أن اللجنة الأوليمبية تعد صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح الموافقة من عدمها، وذلك لكونها
اقرأ المزيد
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يستقبل-وفود منتدى-غاز-شرق-المتوسط

السيسي يستقبل وفود منتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى خصوصية المنطقة الجغرافية للمنتدى، وذلك عقب اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، ما يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وبالتالي تحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
مظاهرات-السودان (1)

بعد محاولة الانقلاب.. هل عاد السودان إلى نقطة الصفر؟

«15 انقلابا في السودان».. على مدى الـ63 عاما الماضية حظي السودان بعدد كبير من المحاولات الانقلابية، البعض منها نجح بالفعل، والبعض الآخر فشل، وتم الفتك بمن كانوا يقفون خلفها، فمنذ عام 1956 وحتى الآن شهد السودان ما يزيد على 15 محاولة انقلابية، منها 5 محاولات خلال الثلاثة أشهر الماضية عقب الإطاحة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، آخر حلقات مسلسل الانقلابات قادها بعض رجال النظام السابق، وأحبطها الجيش السوداني أمس، وهو الأمر الذى دفع البعض للحديث عن مستقبل السودان بعد هذا الانقلاب، وهل عاد السودان بعده إلى نقطة الصفر؟
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (1)

استعدادات حزبية مبكرة لانتخابات الشيوخ والنواب والمحليات

بدأت الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب، الاستعداد مبكرا لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمعسكرات التعليمية للشباب لتأهيلهم على إدارة الحملات الانتخابية لخوض الاستحقاقات المقبلة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الخميس، على عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن أنشاء موازنة خاصة ب الهيئة. إذ تنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ".
طهارة-طفل

بعد بتر عضو ذكري..كيف تواجه الدولة عيادات بير السلم؟

خلال الفترة الأخيرة، زاد ضحايا الإهمال الطبي بالمستشفيات والعيادات الخاصة، دون النظر إلى حقوق المريض وحمايته فى إطار القانون، وآخرهم ما حدث بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة، حيث اتهم مواطن ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية «طهارة» له، مما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الدولة لعيادات بير السلم، وما المسئولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية؟ وهل سيتم تغليظ العقوبة الجنائية على من يثبت تورطهم فى الإهمال؟
شعبان-خليفة

المحافظين: أين عمال القطاع الخاص من العلاوة؟

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن هناك قرابة 18 مليون عامل فى القطاع الخاص يطالبون الحكومة بصرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة، لمواجهة ارتفاع الأسعار فى ظل زيادة الأسعار التى أقرتها الدولة على الوقود التى سيترتب عليها زيادة متطلبات المعيشة، فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العمال، وتدنى الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة، لافتًا إلى أن العمال يطالبون الحكومة بالتدخل لدى ممثلي أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين، لإقرار علاوة القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org