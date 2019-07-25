هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

رسميا.. «مستقبل وطن» يحصل على موافقة اللجنة الأوليمبية لتأسيس ناد رياضي.. ورئيس لجنة شئون الأحزاب السابق لـ«التحرير»: قانون الأحزاب لم يتطرق لهذه النقطة

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

مستقبل وطن

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.

وللوقوف على موقف لجنة شئون الأحزاب من حصول مستقبل وطن على موافقة بتأسيس ناد رياضي، علق المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا، على الواقعة بالتأكيد على أن قانون الأحزاب لم يتطرق لهذه النقطة، مشددا على أن اللجنة الأوليمبية تعد صاحبة الاختصاص الأصيل فى منح الموافقة من عدمها، وذلك لكونها