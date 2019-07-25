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سيف القذافي.. الطفل المتهم في قضية اختفاء الصدر

القضاء اللبناني حمّل نظام العقيد الراحل معمر القذافي مسؤولية اختطاف الصدر ورفيقيه في 1978، بينما كانت طرابلس تؤكد أنهم غادروا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
بعد مرور 41 عاما على قضية اختفاء اللبناني الإمام موسى الصدر، لا تزال تلك القضية تحمل الكثير من الغموض، إذ اختفى الصدر بعد زيارة إلى ليبيا عام 1978. وكان الأمل في الكشف عن ملابسات اختفاء الصدر قد انتعش بعد سقوط النظام الليبي السابق، إلا أن تصريحات عدد من المسؤولين الليبيين الذين عملوا مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لم تضف أي جديد، بل زادت من غموض القضية. تلك القضية عادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد أن أصدر محقق عدلي في لبنان مذكرات توقيف غيابية بحق سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل.
وشملت مذكرة التوقيف التي أصدرتها السلطات اللبنانية تسعة ليبيين آخرين متهمين في قضية اختفاء الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين الملف، وذلك تمهيدا لإحالة هذه المذكرات إلى الشرطة الدولية "إنتربول" لتعميمها وتنفيذها.  ويتهم القضاء اللبناني نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمسؤولية
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محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
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ماذا قالت صحف العالم عن الرئيس التونسي بعد وفاته؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتناولت العديد من الصحف العالمية أنباء وفاة الرئيس التونسي، نستعرضها في التقرير التالي.
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«مهندس النظام الاجتماعي».. من رئيس تونس المؤقت؟

بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أصبح منصب الرئيس شاغرا، وبحكم الدستور فإن من سيتولى الحكم بعد وفاة الرئيس هو رئيس مجلس النواب محمد الناصر. وينص الدستور على أنه في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ بذلك رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما، وأقصاه تسعون يوما.
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الرئاسة التونسية: السبسي جنب الشعب ويلات التصادم

دعت رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسي إلى الالتفاف حول مؤسساته الدستورية؛ صونًا لمستقبل البلاد. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن في هذا الظرف الدقيق والفاجعة التي حلت اليوم الخميس بوفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ندعو الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونًا لمستقبل تونس وحاضرها.
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حزب-الله

عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
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هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.
ميليشيات ليبية - ليبيا

من التسليح إلى التدريب.. تركيا تتوغل في ليبيا

لم يعد التدخل التركي في ليبيا يتم في الخفاء، بل أصبح على مرأى ومسمع من الجميع، فيوما تلو الآخر يتزايد تورط أنقرة من خلال دعم ميليشيات حكومة الوفاق، حيث تصر تركيا على مد نفوذها إلى العديد من البلدان عبر جماعات الإسلام السياسي، حيث تمثل الخلفية الأيديولوجية مساحة مشتركة تسهل لها تنفيذ سياساتها بتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وتفرض تركيا نفسها على الملف الليبي بعد التقارب مع حكومة الوفاق الليبية، التي زار رئيسها فايز السراج أنقرة عدة مرات، منذ بداية قيام الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بمعركته لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تهدد واقتراب ساعة الصفر بطرابلس

تصدر الصراع في الشرق الأوسط واستمرار التصعيد الإيراني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تهديدات إيرانية جديدة من شأنها تقويض الاتّفاق النّووي" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن إيران هددت الاثنين باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي لعام 2015.
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