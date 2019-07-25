جريمة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات لضباط الشرطة

تحرير:محمد الشاملي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة، الذي تولى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. كما تم ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمد السبيلي مديرا للبحث الجنائي بالجيزة.
وضمت الحركة أيضا تعيين اللواء علاء الأحمدي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزي مساعد الوزير للأمانة العامة، واللواء عادل جعفر لجهاز الأمن الوطني، واللواء محمد زمزم لشرطة الكهرباء، واللواء مجدي المصري للاتصالات، واللواء حمزة عباس لتصاريح العمل واللواء ناصر محيي بإدارة الإعلام والعلاقات
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