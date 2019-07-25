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بتطير من غير جناحات.. هذه الشركات صنعت سيارات طائرة

السفر للفضاء.. هو حلم يراود كثيرين، وهو ما تسعى أيضًا لتحقيقه شركات السيارات العالمية عبر مركبات يمكنها الوصول إلى هناك.. ومنها من نجح في ذلك
تحرير:كريم ربيع ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
سيارة تسلا تسبح في الفضاء
سيارة تسلا تسبح في الفضاء
تهدف غالبية شركات السيارات إلى صناعة مركبات تسير على الأرض، إلا أن بعضها نجح في تجاوز هذا والسير بمركباتهم في الفضاء والمشاركة في تطوير تقنيات فضائية، وفي الوقت الذي تحتفل فيه وكالة ناسا بمرور 50 عاما على أول هبوط على سطح القمر، نرصد أهم شركات السيارات التي ساهمت في مجال السفر للفضاء، بتصميمها لمركبات صغيرة لاستكشاف الفضاء، وأجهزة روبوتات متطورة لمساعدة رواد الفضاء في مهماتهم، وفي مقدمتها شركات «تسلا، جنرال موتورز الأمريكية، تويوتا اليابانية، وأودي الألمانية».
«تسلا» تطلق سيارتها «رودستر» للفضاء أطلقت شركة تسلا سيارتها الكهربائية للتجول في الفضاء الخارجي وعلى متنها رائد فضاء، وكانت من طراز تسلا رودستر الكهربائي، على متن صاروخ فالكون الثقيل (أقوى صاروخ في العالم)، وكان من المفترض أن تصل سيارة تسلا من نوع "Roadster" إلى مسار حول الشمس،
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تقنيات عادية راهنت عليها السيارات الفاخرة

على الرغم من رغبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات بشكل مستمر الرهان على التقنيات المتطورة على مستوى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى العشرات من التقنيات الجديدة التي تتمتع بتكنولوجيا واسعة في الأسواق المختلفة، فإن بعض الموديلات راهنت بشكل رئيسي على إمكانيات ليست متطورة بالشكل الذي يتناسب مع كونها سيارات فاخرة تنتمي إلى الفئة الأولى من هذه الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، ولذلك فإنها تبدو مختلفة عن المعتاد والمألوف بشكل رئيسي خلال الوقت الحالي.
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بركات خليها تصدي| ألفاروميو تخفض أسعارها 200000 جنيه

أعلن وكيل السيارة الإيطالية الفاخرة «ألفاروميو» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها موديل 2019 في السوق المحلية، في صورة عروض خاصة تخطت قيمة التخفيض حاجز الـ200 ألف جنيه، وهم «ستلفيو، جوليا، وجوليتا»، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء. وكشفت تقارير «أميك» تراجع المبيعات بشدة.
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السيارات المكشوفة الأفضل بالأسواق العالمية

ترتبط دومًا السيارات المكشوفة بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أنها من الموديلات التي تسمح بتدفق الهواء بشكل قوي داخل السيارات، ولذلك فإنها تعد من الأنواع المطلوبة بقوة في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من كون هذه السيارات ترتبط دومًا بالفئات الثرية بالأسواق العالمية، فإنها استطاعت جذب العديد من الفئات الجماهيرية، خاصة أنها من بين السيارات التي تجمع بين الشكل الخارجي الأنيق والقدرات الفنية الرائعة في معظم الأحيان بشكل رئيس بالأسواق.
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