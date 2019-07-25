بتطير من غير جناحات.. هذه الشركات صنعت سيارات طائرة
السفر للفضاء.. هو حلم يراود كثيرين، وهو ما تسعى أيضًا لتحقيقه شركات السيارات العالمية عبر مركبات يمكنها الوصول إلى هناك.. ومنها من نجح في ذلك
تحرير:كريم ربيع٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
سيارة تسلا تسبح في الفضاء
تهدف غالبية شركات السيارات إلى صناعة مركبات تسير على الأرض، إلا أن بعضها نجح في تجاوز هذا والسير بمركباتهم في الفضاء والمشاركة في تطوير تقنيات فضائية، وفي الوقت الذي تحتفل فيه وكالة ناسا بمرور 50 عاما على أول هبوط على سطح القمر، نرصد أهم شركات السيارات التي ساهمت في مجال السفر للفضاء، بتصميمها لمركبات صغيرة لاستكشاف الفضاء، وأجهزة روبوتات متطورة لمساعدة رواد الفضاء في مهماتهم، وفي مقدمتها شركات «تسلا، جنرال موتورز الأمريكية، تويوتا اليابانية، وأودي الألمانية».
«تسلا» تطلق سيارتها «رودستر» للفضاء
أطلقت شركة تسلا سيارتها الكهربائية للتجول في الفضاء الخارجي وعلى متنها رائد فضاء، وكانت من طراز تسلا رودستر الكهربائي، على متن صاروخ فالكون الثقيل (أقوى صاروخ في العالم)، وكان من المفترض أن تصل سيارة تسلا من نوع "Roadster" إلى مسار حول الشمس،
«تسلا» تطلق سيارتها «رودستر» للفضاء
أطلقت شركة تسلا سيارتها الكهربائية للتجول في الفضاء الخارجي وعلى متنها رائد فضاء، وكانت من طراز تسلا رودستر الكهربائي، على متن صاروخ فالكون الثقيل (أقوى صاروخ في العالم)، وكان من المفترض أن تصل سيارة تسلا من نوع "Roadster" إلى مسار حول الشمس، لتبعد عن الأرض مسافة مماثلة لبعد كوكب المريخ عنها، ولكن، يبدو أن صاروخ الإطلاق قد تجاوز هذا المسار ليضع سيارة تسلا في المدار الذي يمتد إلى حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.
وعرض موقع سبيس إكس بثا مباشرا لرحلة سيارة "تسلا" الفضائية، كما نشر الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون موسك، تغريدة تبين خريطة المدار النهائي للسيارة بعد الإطلاق الأخير، ويبدو أنها تقترب تدريجيا من مدار الكوكب القزم "Ceres".
وتعد تيسلا، هى شركة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، مقرها في كاليفورنيا، وهي شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك بشعار TSLA، وقد حازت أرباحا بعد 10 سنوات في الربع الأول عام 2013.
يعتبر ما جذب انتباهًا واسعًا لشركة تيسلا هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوع سيدان، وعملية مثل السيارة تيسلا موديل إس. الشركة أيضًا تقوم ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية، وقد أعلن مجلس إدارة الشركة أنه يسعى للإنتاج الكمي للسيارات الكهربائية، لخفض تكلفتها لتكون في متناول المستهلك المتوسط.
ومنذ أيام قليلة أعلنت شركة تسلا الأربعاء عن خسارتها 408 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وذلك رغم تسليمها عددًا قياسيًّا من السيارات في الربع الثاني، وتعتبر خسارة شركة السيارات الكهربائية أسوأ بكثير من الخسارات التي كانت قد توقعتها "وول ستريت"، حيث انخفضت أسهم تسلا بأكثر من 10% ما بعد ساعات التداول، عقب تقرير الأرباح الجديد.
«أودي» تسكتشف القمر
تستعد شركة السيارات الألمانية العملاقة «أودي» لإطلاق مركبتها لاستكشاف سطح القمر بمساعدة شركة علوم الفضاء Part-Time Scientists، والهبوط بموقع هبوط مكوك أبولو 17 الأمريكي، والتي تعمل على تصنيعها منذ 3 سنوات.
وتعد أودي إيه جي (Audi, NSU)، هي إحدى الشركات الألمانية التي تنتج سيارات فاخرة تحت اسم أودي، وهي جزء من مجموعة فولكس واجن، ويعود تاريخ إنشائها إلى أوائل القرن الماضي والشركة أسسها «أوغوست هورش».
روبوت تويوتا يسافر للفضاء
وفي عام 2013، قدمت شركة تويوتا اليابانية رائدها الفضائي الآلي، الروبوت Kirobo، لوكالة الفضاء اليابانية، دعما منها لمهمات السفر للفضاء الخارجي، يصل طوله إلى 10 سنتيمترات، وهو أول روبوت صغير الحجم في اليابان كانت قد طورته جامعة طوكيو قبل عدة سنوات، وسمي بهذا الاسم بجمع المقطعين kibo أو hope وrobot واستخدم في أغراض أبحاث الفضاء وغيرها.
جنرال موتورز
ثم جاءت جنرال موتورز الأمريكية، التي تمتلك تاريخا كبيرا من التعاون مع وكالة ناسا، وذكر الموقع أنها سبق أن أعلنت في عام 2010 عن روبوت Robonaut 2 الذي قامت بتصنيعه لصالح مهمات الفضاء، وهو رائد فضاء آلي مهمته استكشاف المناطق التي لا يقدر البشر على الاقتراب منها.