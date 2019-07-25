بتطير من غير جناحات.. هذه الشركات صنعت سيارات طائرة

السفر للفضاء.. هو حلم يراود كثيرين، وهو ما تسعى أيضًا لتحقيقه شركات السيارات العالمية عبر مركبات يمكنها الوصول إلى هناك.. ومنها من نجح في ذلك

تحرير:كريم ربيع ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

سيارة تسلا تسبح في الفضاء

تهدف غالبية شركات السيارات إلى صناعة مركبات تسير على الأرض، إلا أن بعضها نجح في تجاوز هذا والسير بمركباتهم في الفضاء والمشاركة في تطوير تقنيات فضائية، وفي الوقت الذي تحتفل فيه وكالة ناسا بمرور 50 عاما على أول هبوط على سطح القمر، نرصد أهم شركات السيارات التي ساهمت في مجال السفر للفضاء، بتصميمها لمركبات صغيرة لاستكشاف الفضاء، وأجهزة روبوتات متطورة لمساعدة رواد الفضاء في مهماتهم، وفي مقدمتها شركات «تسلا، جنرال موتورز الأمريكية، تويوتا اليابانية، وأودي الألمانية».

«تسلا» تطلق سيارتها «رودستر» للفضاء أطلقت شركة تسلا سيارتها الكهربائية للتجول في الفضاء الخارجي وعلى متنها رائد فضاء، وكانت من طراز تسلا رودستر الكهربائي، على متن صاروخ فالكون الثقيل (أقوى صاروخ في العالم)، وكان من المفترض أن تصل سيارة تسلا من نوع "Roadster" إلى مسار حول الشمس،