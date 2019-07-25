محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

محمد الناصر

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.

قال النائب التونسي وليد جلاد، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لإذاعة «موازييك» التونسية، إن لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس البرلمان محمد الناصر كان حول تنظيم جنازة رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي، والتي ستكون يوم السبت المقبل، وكذا حول الترتيبات الدستورية لنقل السلطة. ودعت رئاسة الجمهورية