جريمة

تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى باقي المباني المجاورة أو مبنى دار الأيتام بمؤسسة البنات. وأسفر الحريق عن احتراق عدد من الأخشاب وشجرة والأوراق وتفحم سيارة إسعاف عاملة تابعة للدار، دون خسائر في الأرواح البشرية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم
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انتقامًا منه.. شقيقان يقتلان سمكري في المنصورة

لفظ سمكري سيارات مسجل شقي أنفاسه الأخيرة، على يد شقيقين يعملان في الجزارة، لوجود خلافات قديمة بينهم منذ عام ونصف، أسفرت عن إصابته لأحدهم بجرح عميق بمطواة في وجهه، ليضعا حدًا لتلك الخلافات بقتله بسكين الجزارة فور رؤيته أثناء اقتياده دراجة بخارية في المنطقة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن وصول مصاب بجرح عميق في البطن جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة، ووصول شقيقه كفيف مصابًا بجروح في الرأس.
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