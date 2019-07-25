تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بمسقط رأسه (صور)

تحرير:ريهام عبد الوهاب - تصوير سامح أبو حسن ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

جنازة فاروق الفيشاوي بالمنوفية

ودع أهالى قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفي فجر اليوم الخميس، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بسرطان الكبد، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيع جثمانه الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقته حتى مثواه الأخير، إلى جانب أبنائه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفى، إضافة إلى نقيب الممثلين أشرف ذكي، والفنانين «إلهام شاهين، هاني مهنا، محمد ممدوح، أحمد داوود، شهيرة». ودفن «الفيشاوي» بمقابر عائلته إلى جوار شقيقه الذى رحل قبل عام، وذلك وفقا لرغبته بأن يدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

كان قد شيع جثمان الفيشاوي، بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم «عمرو يوسف، نبيل الحلفاوي، هانى مهنا، سامح الصريطي، رجاء الجداوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد العزيز». جدير