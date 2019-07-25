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تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بمسقط رأسه (صور)

تحرير:ريهام عبد الوهاب - تصوير سامح أبو حسن ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
جنازة فاروق الفيشاوي بالمنوفية
جنازة فاروق الفيشاوي بالمنوفية
ودع أهالى قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفي فجر اليوم الخميس، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بسرطان الكبد، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيع جثمانه الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقته حتى مثواه الأخير، إلى جانب أبنائه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفى، إضافة إلى نقيب الممثلين أشرف ذكي، والفنانين «إلهام شاهين، هاني مهنا، محمد ممدوح، أحمد داوود، شهيرة». ودفن «الفيشاوي» بمقابر عائلته إلى جوار شقيقه الذى رحل قبل عام، وذلك وفقا لرغبته بأن يدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
كان قد شيع جثمان الفيشاوي، بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم «عمرو يوسف، نبيل الحلفاوي، هانى مهنا، سامح الصريطي، رجاء الجداوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد العزيز». جدير
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عملان حلم فاروق الفيشاوي بتقديمهما قبل رحيله

تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سابقا عن حلمه بتقديم عمل فني عن المطران كابوتشي، السفير السوري لدولة الفاتيكان، والمعروف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في أكتوبر من العام الماضى، أكد أنه أوصى ابنه (أحمد) بأن يقدم هذا العمل بدلا منه، بسبب مرضه، كما كشف أيضا المخرج مجدى الهواري، صاحب الرؤية الفنية لمسرحية «الملك لير» عن عمل آخر تمنى الراحل أن يقدمه، لكن لم يمهله القدر، وهو (علي الزيبق)، لكن هذه المرة على المسرح.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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فنانون ينعون الرئيس التونسي: كان وطنيا حتى النخاع

حرص عدد من الفنانين على نعى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، الذى توفى اليوم الخميس، إثر وعكة صحية، حيث كتبت الفنانة درة: «تونس فقدت اليوم رئيسها الباجي قائد السبسي الله يرحمه ويسكنه فسيح جنّاته.. كان رجل الموقف وحافظ على سلم وسلامة البلاد وأمنها واستقرارها وكان وطنيا حتى النخاع ومحبوبا محبّا لشعبه.. نُلت شرف التكريم من قبله وسيبقى في ذاكرتي وذاكرة كل تونسى»، بينما قالت الفنانة لطيفة: «رئيس الجمهورية محمد الباجى قايد السبسي فى ذمة الله .. إنَّا لله وإنا إليه راجعون».
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احتشاد أهالي سرس الليان أمام مقابر «الفيشاوي» (صور)

خرج جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، برفقة نجليه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي وزملائه في الوسط الفني ومحبيه، متجهين إلى قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، لكى يتم دفنه بمقابر عائلته هناك وفقا لرغبته. وعلى الجانب الآخر، احتشد أهالى سرس الليان أمام مقابر الفيشاوي انتظارا للحظة وصول الجثمان، من أجل تأدية صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد الصعيدي، وسط أقاربه وأهل بلده الذين يكنون له الحب، كونه لم يبخل عليهم يوما وكان دائما ودودًا بهم.
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حضور فني وجماهيري كثيف بجنازة فاروق الفيشاوي «صور»

شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم "الفنان عمرو يوسف، الفنان نبيل الحلفاوي، الموسيقار هانى مهنا، الفنان سامح الصريطي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج سمير فرج، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج جمال العدل، المخرج أشرف فايق، أكرم حسني، عمرو محمود ياسين، السياسي حمدين صباحي، الفنان طارق لطفى، الفنان بيومي فؤاد".
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وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.
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الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.
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