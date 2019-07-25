كواليس آخر لقاء لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الفنانة شهيرة

قبل ساعات من دخول الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، في غيبوبة الكبد، زارته الفنانة المعتزلة الشهيرة، وأبلغها الأطباء أنه ممنوع من الزيارات، لكنه حين علم بوجودها سمح لها بالدخول. وكتبت الفنانة منشورا على حسابها في موقع التواصل «فيسبوك»: «فاروق إنت مشيت.. هو كده خلاص يعني، يا أجدع وأحب خلق الله.. من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى، وكانت الزيارة ممنوعة، بس إنت لما عرفت إني موجودة طلبت أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك مش مريض وفي حالة خطرة».

وأضافت شهيرة: «كنت قويا ومتجاهلا ما أنت فيه، وتروي حكايات من هنا وهناك، كأنك تعاني من نزلة برد، ونزلت من عندك راضية بروحك المعنوية المرتفعة، لذلك كانت صدمتي كبيرة حين سألت عنك في اليوم التالي». وأكملت: «قالولي إنتي آخر صديقة شوفتيه في حالته الطبيعية لأنه النهارده راح في غيبوبة، طب