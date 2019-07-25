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كواليس آخر لقاء لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
قبل ساعات من دخول الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، في غيبوبة الكبد، زارته الفنانة المعتزلة الشهيرة، وأبلغها الأطباء أنه ممنوع من الزيارات، لكنه حين علم بوجودها سمح لها بالدخول. وكتبت الفنانة منشورا على حسابها في موقع التواصل «فيسبوك»: «فاروق إنت مشيت.. هو كده خلاص يعني، يا أجدع وأحب خلق الله.. من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى، وكانت الزيارة ممنوعة، بس إنت لما عرفت إني موجودة طلبت أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك مش مريض وفي حالة خطرة».
وأضافت شهيرة: «كنت قويا ومتجاهلا ما أنت فيه، وتروي حكايات من هنا وهناك، كأنك تعاني من نزلة برد، ونزلت من عندك راضية بروحك المعنوية المرتفعة، لذلك كانت صدمتي كبيرة حين سألت عنك في اليوم التالي». وأكملت: «قالولي إنتي آخر صديقة شوفتيه في حالته الطبيعية لأنه النهارده راح في غيبوبة، طب
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فاروق-الفيشاوي

شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
فاروق-الفيشاوى-مع-محمد-فراج-مسرحية-الملك-لير

عملان حلم فاروق الفيشاوي بتقديمهما قبل رحيله

تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سابقا عن حلمه بتقديم عمل فني عن المطران كابوتشي، السفير السوري لدولة الفاتيكان، والمعروف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في أكتوبر من العام الماضى، أكد أنه أوصى ابنه (أحمد) بأن يقدم هذا العمل بدلا منه، بسبب مرضه، كما كشف أيضا المخرج مجدى الهواري، صاحب الرؤية الفنية لمسرحية «الملك لير» عن عمل آخر تمنى الراحل أن يقدمه، لكن لم يمهله القدر، وهو (علي الزيبق)، لكن هذه المرة على المسرح.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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جنازة-فاروق الفيشاوى-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

تشييع جثمان فاروق الفيشاوي بمسقط رأسه (صور)

ودع أهالى قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفي فجر اليوم الخميس، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بسرطان الكبد، عن عمر يناهز 67 عاما، وشيع جثمانه الآلاف من أهالى قريته والقرى المجاورة، الذين حرصوا على مرافقته حتى مثواه الأخير، إلى جانب أبنائه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفى، إضافة إلى نقيب الممثلين أشرف ذكي، والفنانين «إلهام شاهين، هاني مهنا، محمد ممدوح، أحمد داوود، شهيرة». ودفن «الفيشاوي» بمقابر عائلته إلى جوار شقيقه الذى رحل قبل عام، وذلك وفقا لرغبته بأن يدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
جنازة-فاروق-الفيشاوى-تصوير مريهام-صالح (11)

سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
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حضور فني وجماهيري كثيف بجنازة فاروق الفيشاوي «صور»

شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم "الفنان عمرو يوسف، الفنان نبيل الحلفاوي، الموسيقار هانى مهنا، الفنان سامح الصريطي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج سمير فرج، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج جمال العدل، المخرج أشرف فايق، أكرم حسني، عمرو محمود ياسين، السياسي حمدين صباحي، الفنان طارق لطفى، الفنان بيومي فؤاد".
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