تعرف على حساسية الفول السوداني لحماية طفلك

في الشهور الأولى للطفل يفضل تناول كل ما هو طبيعي، ليزوده بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها مثل الكالسيوم والحديد، لذا يوصى بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تأثير الفول السوداني على الطفل

توجد العديد من الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني مثل الحماية من أمراض الثدي وتوجد بها مواد مقاومة للأمراض، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وتعزز من صحة القلب وتساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتعتبر مصدرًا للطاقة والمغذيات مثل البروتينات والدهون، وأهم ما تقدمه للإنسان هو المساعدة في خسارة الوزن، بالرغم من هذه الفوائد يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، لذا أوصت الدراسات بتعويد الطفل عليها منعًا للإصابة، حسبما ذكر موقع "healthline".

تقديم منتجات الفول السوداني للأطفال أصبح شائعا بشكل كبير، حيث وضحت العديد من الدراسات الآثار الإيجابية في التقديم المبكر لها للتقليل من خطورة تطور حساسية الفول السوداني، فلو كنت تفكر في إطعام طفلك بالفول السوداني توجد بعض الأشياء عليك أن تضعها في الاعتبار: 1- انتبه للأكزيما وحساسية البيض وضحت كثير