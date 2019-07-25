تعرف على حساسية الفول السوداني لحماية طفلك

في الشهور الأولى للطفل يفضل تناول كل ما هو طبيعي، ليزوده بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها مثل الكالسيوم والحديد، لذا يوصى بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية
توجد العديد من الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني مثل الحماية من أمراض الثدي وتوجد بها مواد مقاومة للأمراض، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وتعزز من صحة القلب وتساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتعتبر مصدرًا للطاقة والمغذيات مثل البروتينات والدهون، وأهم ما تقدمه للإنسان هو المساعدة في خسارة الوزن، بالرغم من هذه الفوائد يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، لذا أوصت الدراسات بتعويد الطفل عليها منعًا للإصابة، حسبما ذكر موقع "healthline".
تقديم منتجات الفول السوداني للأطفال أصبح شائعا بشكل كبير، حيث وضحت العديد من الدراسات الآثار الإيجابية في التقديم المبكر لها للتقليل من خطورة تطور حساسية الفول السوداني، فلو كنت تفكر في إطعام طفلك بالفول السوداني توجد بعض الأشياء عليك أن تضعها في الاعتبار:
1- انتبه للأكزيما وحساسية البيض
وضحت كثير
تقديم منتجات الفول السوداني للأطفال أصبح شائعا بشكل كبير، حيث وضحت العديد من الدراسات الآثار الإيجابية في التقديم المبكر لها للتقليل من خطورة تطور حساسية الفول السوداني، فلو كنت تفكر في إطعام طفلك بالفول السوداني توجد بعض الأشياء عليك أن تضعها في الاعتبار:
1- انتبه للأكزيما وحساسية البيض
وضحت كثير من الدراسات أن تناول البيض في وقت الإصابة بالأكزيما الشديدة يعرض الطفل للإصابة بحساسية الفول السوداني، فالأطفال الذين يعانون من الأكزيما الحادة وحساسية البيض أو كل منهما، يجب أن يذهبوا إلى الطبيب على الفور؛ لعمل الفحوصات اللازمة، وإلى أي مدى يمكن تعرض الطفل لمنتجات الفول السوداني ويكون آمنًا، فكشفت دراسة نشرت في عام 2015، أن الأطفال العرضة للإصابة بحساسية الفول السوداني، تقدم إليهم هذه المنتجات في وقت مبكر.
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2- تعرف على الخطورة المعرض لها الطفل
أفادت التقارير المتعلقة بخطورة منتجات الفول السوادني على طفلك، أن الأطفال الأكثر عرضة لحساسية الفول السوادني، هم المصابون بحساسية البيض والأكزيما، ومن خلال بعض الفحوصات التي قام بها مختصو الحساسية على بشرة الأطفال، وجدوا أن الأطفال الذين يعانون من الأكزيما الشديدة أو حساسية البيض، يجب عليهم المتابعة مع الطبيب، كما توجد توصيات من قبل الأطباء بالحفاظ على نسبة الفول السوداني في النظام الغذائي، أي تناول ما يقرب من 6 إلى 7 جرام في الأسبوع، وتُعطى من خلال ثلاث وجبات، كما أن الأطفال الذين يعانون من الأكزيما يجب أن يتناولوا منتجات الفول السوداني في عمر الست شهور.
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3- كن على دراية بمخاطر الاختناق
من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال من الاختناق، امزج زبدة الفول السوداني الكريمة (غير المقرمشة) مع القليل من الماء أو في الأطعمة الأخرى المصفاة، ويمكن إضافتها أيضًا إلى الفاكهة أو الخضراوات المهروسة.
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4- كن حذرًا
إذا كان طفلك معرضًا لخطر منخفض أو ليس لديه خطر وكنت تقوم بإدخال الفول السوداني في الطعام، فكن حريصًا يجب أن تشرف على الطفل لمدة ساعتين بعد الأكل للبحث عن أي أعراض للحساسية، وتشمل الأعراض سيلان الأنف، احمرارا أو تورما في العينين أو الفم أو الوجه، وتهيجا في منطقة الحلق، كما يجب عليك أن تتأكد من أن طفلك لا يعاني من نزلة برد أو أي مرض آخر عند إدراج منتجات الفول السوداني على نظامهم الغذائي، ومن الجيد دائمًا أن نبدأ بكمية أقل، مثل وضع كمية قليلة على طرف الملعقة، والانتظار لبضع دقائق ثم المضي قدمًا ببطء".
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في الشهور الأولى للطفل يفضل تناول كل ما هو طبيعي، ليزوده بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها مثل الكالسيوم والحديد، لذا يوصى بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية، والوجبات الصغيرة التي تتكون من الخضراوات والفواكه.
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