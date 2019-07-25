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تعرف على حساسية الفول السوداني لحماية طفلك

في الشهور الأولى للطفل يفضل تناول كل ما هو طبيعي، ليزوده بالمعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاجها مثل الكالسيوم والحديد، لذا يوصى بالاعتماد على الرضاعة الطبيعية
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تأثير الفول السوداني على الطفل
تأثير الفول السوداني على الطفل
توجد العديد من الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني مثل الحماية من أمراض الثدي وتوجد بها مواد مقاومة للأمراض، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وتعزز من صحة القلب وتساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتعتبر مصدرًا للطاقة والمغذيات مثل البروتينات والدهون، وأهم ما تقدمه للإنسان هو المساعدة في خسارة الوزن، بالرغم من هذه الفوائد يوجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني، لذا أوصت الدراسات بتعويد الطفل عليها منعًا للإصابة، حسبما ذكر موقع "healthline".
تقديم منتجات الفول السوداني للأطفال أصبح شائعا بشكل كبير، حيث وضحت العديد من الدراسات الآثار الإيجابية في التقديم المبكر لها للتقليل من خطورة تطور حساسية الفول السوداني، فلو كنت تفكر في إطعام طفلك بالفول السوداني توجد بعض الأشياء عليك أن تضعها في الاعتبار: 1- انتبه للأكزيما وحساسية البيض وضحت كثير
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الكركم-والحمل

توقف عن تناول الكركم أثناء الحمل.. يسبب مضاعفات

تعطي التوابل مذاق رائع للطعام، لا نستطيع الاستغناء عنها على الإطلاق، ومن بينها الكركم الذي يتميز بلونه الأصفر، فعند مشاهدة الأفلام الهندية من المؤكد إنك لاحظت إن الكركم يعتبر مكون أساسي في كل الأطعمة المتناولة، وذلك لإنه يتمتع بكثير من الفوائد الصحية بداية من التعزيز من الجهاز المناعي إلى تزويد الجسم بمضادات الأكسدة، حيث تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسببة لأنواع محددة من السرطان، ولكن توجد بعض الدراسات جاءت بحقائق مختلفة عن مدى تأثيره على الحامل، حسبما ذكر موقع "timesofindia".
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جبنة قريش وفواكه.. أطعمة يجب تناولها بعد الجري

ينصح الأطباء بتناول أطعمة في الصباح تتكون من عناصر غذائية مهمة ومعادن وفيتامينات وألياف غذائية، وفي الغداء يوصى بتناول طبق من السلطة غني بالخضراوات الورقية، أما في الساعات المتأخرة من الليل، فالفواكه هي الخيار الأمثل للحفاظ على وزنك ومنحك معدلات عالية من الشبع. ولكن هل تعلم أن هناك أيضًا أطعمة يجب تناولها بعد الجري مثل البطيخ، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه تعوضك عما فقدته في صورة عرق أثناء الركض، والخضراوات أيضًا حل مثالي، حسبما ذكر موقع "healthline".
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تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يحمي من سرطان الأمعاء

السمك من الأطعمة اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، كما كشفت عن أن الأشخاص الذين يستهلكون 3 حصص منه أو أكثر هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط. ينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون الأصناف التي تحتوي على الزيت، مثل السلمون أو الماكريل، يقل خطر الإصابة بالأمراض لديهم بنسبة 10%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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