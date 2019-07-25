جريمة

الجنايات تجدد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
شادي الغزالي حرب
شادي الغزالي حرب
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقبلت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأربعاء، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. في سياق قريب، رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، قبل يومين،
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اللواء-رفعت-خضر-مدير-مباحث-الشرقية

قاهر خُط بلبيس.. اللواء خضر مساعدا للنقل والمواصلات

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الحركة العامة لتنقلات الشرطة 2019، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا بين صفوف مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح، وراعت الحركة المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
حريق-الهرم‎ (1)

تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
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وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات لضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة، الذي تولى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. كما تم ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمد السبيلي مديرا للبحث الجنائي بالجيزة.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

عاهة و100 جنيه يومية| مأساة طفلة عذبها والدها لتتسول

طفلة في عمر الزهور بالكاد تخطو خطواتها الأولى نحو معرفة الحياة والتعرف على ألوانها المبهجة من ضحك ولعب ومرح، حظها العثر وقدرها المحتوم كتبا نهاية مأساوية لطفولتها قبل أن تبدأ، إذ ولدت لأب عاطل لا يجيد من الحياة سوى الاستغلال والعيش «عالة»، بل والأنكى من ذلك أهل والدها الذين أخذوا يشجعونه ما داموا «سينولون من الحظ جانبا»، وكانت المحصلة النهائية فتاة بالكاد تستطيع الوقوف على قدم وحيدة في ظل كسر قدمها الأخرى لمرات ومرات على يد أقرب الناس إليها، لا لشيء إلا لأجل أن تتسول وتنفق عليه.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
محمد-مرسى

النيابة تقدم لقاضي «اقتحام السجون» شهادة وفاة «مرسي»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
هشام-بركات

بماذا وصفت النيابة قتلة «الشهيد الصائم» هشام بركات؟

48 شهرا مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ففي صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط ورقيب شرطة من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار، حتى أسدل القضاء الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في الحادث، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 منهم.
محمد-بديع (2)

«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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