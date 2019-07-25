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مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
وأضافت أن المؤشرات الفرعية أظهرت أيضًا أن ترتيب مصر متقدم فى مؤشر البحوث والتطوير، حيث حصلت على المرتبة 55 عالميًا.يذكر أن مؤشر الابتكار العالمى أحد المؤشرات الدولية الهامة التي يتم إصدارها سنويًا بالتعاون مع جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
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فاعليات-حزب-مستقبل-وطن‎ (4)

هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يستقبل-وفود منتدى-غاز-شرق-المتوسط

السيسي يستقبل وفود منتدى غاز شرق المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر المنتزه بالإسكندرية، الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى خصوصية المنطقة الجغرافية للمنتدى، وذلك عقب اكتشافات الغاز بها في السنوات الأخيرة، ما يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز، وبالتالي تحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية حقيقية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.
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بعد محاولة الانقلاب.. هل عاد السودان إلى نقطة الصفر؟

«15 انقلابا في السودان».. على مدى الـ63 عاما الماضية حظي السودان بعدد كبير من المحاولات الانقلابية، البعض منها نجح بالفعل، والبعض الآخر فشل، وتم الفتك بمن كانوا يقفون خلفها، فمنذ عام 1956 وحتى الآن شهد السودان ما يزيد على 15 محاولة انقلابية، منها 5 محاولات خلال الثلاثة أشهر الماضية عقب الإطاحة بالرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، آخر حلقات مسلسل الانقلابات قادها بعض رجال النظام السابق، وأحبطها الجيش السوداني أمس، وهو الأمر الذى دفع البعض للحديث عن مستقبل السودان بعد هذا الانقلاب، وهل عاد السودان بعده إلى نقطة الصفر؟
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مجلس-النواب (1)

ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.
مصطفى-مدبولى

4 كليات جديدة.. الحكومة تعدل اللائحة التنفيذية للجامعات

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهي "كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس، وكلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، وكلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.
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الأربعاء.. قبول أوراق الحاصلين على الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتباراً من بعد غد الأربعاء وحتى 8 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، موضحة أنه سيتم فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحري، إلى جانب فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

من عمر 9 سنوات.. فتح باب التقديم بجامعة الطفل

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، اعتبارا من الأحد المقبل. وأوضح صقر، في بيان، الأربعاء، أن برنامج جامعة الطفل، أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي http://childuni.asrt.sci.eg/، ويستقبل هذا العام عدد 3690 طالبًا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركز بحثي.
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