مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.

وأضافت أن المؤشرات الفرعية أظهرت أيضًا أن ترتيب مصر متقدم فى مؤشر البحوث والتطوير، حيث حصلت على المرتبة 55 عالميًا.يذكر أن مؤشر الابتكار العالمى أحد المؤشرات الدولية الهامة التي يتم إصدارها سنويًا بالتعاون مع جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية،