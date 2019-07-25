قاهر خُط بلبيس.. اللواء خضر مساعدا للنقل والمواصلات

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

اللواء رفعت خضر

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الحركة العامة لتنقلات الشرطة 2019، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا بين صفوف مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح، وراعت الحركة المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

شملت الحركة تصعيد اللواء رفعت خضر، من مساعد الوزيز لشرطة الكهرباء، إلى مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، واللواء «خضر» من مواليد القليوبية، عمل فترة بالبحث الجنائى بها، ثم تم تصعيده مديرا لمباحث الأقصر، ومنها مديرا للمباحث الجنائية بالشرقية 3 سنوات. خلال فترة عمله بالشرقية، استطاع اللواء