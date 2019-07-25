جريمة

قاهر خُط بلبيس.. اللواء خضر مساعدا للنقل والمواصلات

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
اللواء رفعت خضر
اللواء رفعت خضر
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الحركة العامة لتنقلات الشرطة 2019، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا بين صفوف مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح، وراعت الحركة المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
شملت الحركة تصعيد اللواء رفعت خضر، من مساعد الوزيز لشرطة الكهرباء، إلى مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، واللواء «خضر» من مواليد القليوبية، عمل فترة بالبحث الجنائى بها، ثم تم تصعيده مديرا لمباحث الأقصر، ومنها مديرا للمباحث الجنائية بالشرقية 3 سنوات. خلال فترة عمله بالشرقية، استطاع اللواء
اقرأ المزيد
شادى-الغزالى-حرب

الجنايات تجدد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقبلت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأربعاء، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
حريق-الهرم‎ (1)

تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات لضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة، الذي تولى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. كما تم ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمد السبيلي مديرا للبحث الجنائي بالجيزة.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

عاهة و100 جنيه يومية| مأساة طفلة عذبها والدها لتتسول

طفلة في عمر الزهور بالكاد تخطو خطواتها الأولى نحو معرفة الحياة والتعرف على ألوانها المبهجة من ضحك ولعب ومرح، حظها العثر وقدرها المحتوم كتبا نهاية مأساوية لطفولتها قبل أن تبدأ، إذ ولدت لأب عاطل لا يجيد من الحياة سوى الاستغلال والعيش «عالة»، بل والأنكى من ذلك أهل والدها الذين أخذوا يشجعونه ما داموا «سينولون من الحظ جانبا»، وكانت المحصلة النهائية فتاة بالكاد تستطيع الوقوف على قدم وحيدة في ظل كسر قدمها الأخرى لمرات ومرات على يد أقرب الناس إليها، لا لشيء إلا لأجل أن تتسول وتنفق عليه.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات لضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة، الذي تولى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. كما تم ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمد السبيلي مديرا للبحث الجنائي بالجيزة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org