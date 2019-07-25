بعد تأكيدات رويترز.. هل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟

يعاني الاقتصاد العالمي من حالة شديدة من التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادية.. فهل يؤثر التباطؤ على الاقتصاد المصري؟ أم يظل في طريقه المرسوم له بعناية؟

تحرير:كريم ربيع ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

هل تتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد المصري

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، والذي توقعت أن يكون 5.8%، تزامنًا مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019، واصفا وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ»، في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومسار «بريكست» الصعب في أوروبا، فهل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟ أم يسير كما هو مخطط له؟

صندوق النقد يحذر حذر صندوق النقد الدولي من أن مزيدا من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية، أو خروجا بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو العالمي، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل الإمداد. بات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.2 في المئة لهذه السنة، و3.5 في المئة في