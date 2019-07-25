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بعد تأكيدات رويترز.. هل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟

يعاني الاقتصاد العالمي من حالة شديدة من التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادية.. فهل يؤثر التباطؤ على الاقتصاد المصري؟ أم يظل في طريقه المرسوم له بعناية؟
تحرير:كريم ربيع ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
هل تتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد المصري
هل تتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد المصري
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، والذي توقعت أن يكون 5.8%، تزامنًا مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019، واصفا وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ»، في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومسار «بريكست» الصعب في أوروبا، فهل يتباطأ نمو الاقتصاد المصري؟ أم يسير كما هو مخطط له؟
صندوق النقد يحذر حذر صندوق النقد الدولي من أن مزيدا من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية، أو خروجا بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو العالمي، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل الإمداد. بات صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.2 في المئة لهذه السنة، و3.5 في المئة في
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بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

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صندوق النقد: مصر نجحت في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

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أسعار الذهب تنخفض عالميا بعد ارتفاع الدولار

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مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
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حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري. وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة المالية، التي شددت على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق.
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